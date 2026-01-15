Создатель вирусного мода Star Wars Genesis для Starfield объяснил отсутствие версии для Xbox

В последние дни большую популярность в сообществе фанатов набирает масштабная модификация для Starfield под названием Star Wars Genesis. Проект привлекает внимание игроков своим комплексным подходом к переработке игры, однако его создатель выступил с официальным заявлением, расстроившим владельцев консолей от Microsoft. Разработчик подтвердил, что данный набор модов никогда не появится на Xbox.

Star Wars Genesis позиционируется не как отдельная модификация, а как обширный мод-лист, превращающий оригинальную игру в полноценную RPG по вселенной Звездных войн. Сборка включает в себя множество элементов, таких как планета Корусант, сюжетная линия, связанная с йуужань-вонгами, полностью переработанный интерфейс, тематическую музыку и новые фракции врагов. Автор проекта подчеркивает, что это не просто хаотичный набор файлов, а структурированная работа, где многие квесты и локации созданы эксклюзивно для Genesis.

Несмотря на привлекательность проекта, поиграть в него можно исключительно на Steam-версии игры. На официальном сайте модификации указано, что портирование на Xbox или в сервис Creations технически невозможно из-за ограничений, установленных Microsoft. Главным препятствием стал размер сборки. Лимит на установку модов на консоли составляет 100 ГБ, тогда как Genesis занимает почти в два раза больше места. Кроме того, отдельные файлы в системе Creations не могут превышать 2 ГБ, а в данной сборке многие архивы выходят за эти рамки.

Разработчик также перечислил ряд других технических причин, делающих релиз на консолях неосуществимым. Функциональность Genesis напрямую зависит от расширителя скриптов SFSE и использования так называемых свободных файлов, поддержка которых на Xbox отсутствует. Также на консолях нет инструментов для автоматической установки сложных списков модификаций, что делает процесс инсталляции такого массивного проекта невозможным для рядового пользователя.

На данный момент единственным вариантом для тех, кто хочет опробовать Star Wars Genesis в портативном формате, остаются устройства вроде ROG Ally при наличии игры в Steam. Владельцам Xbox Series X и S автор советует обратить внимание на отдельные, менее масштабные тематические моды, которые уже доступны в официальном меню Creations.