Специалисты по доступности обратили внимание на слишком мелкий шрифт интерфейса Starfield ©

Starfield вызывает нарекания со стороны специалистов по доступности игры из-за текста пользовательского интерфейса, который, по мнению некоторых, может быть слишком мелким для слабовидящих геймеров.



На прошедшем в эти выходные большом Starfield Direct было показано несколько экранов с текстом пользовательского интерфейса, который заставляет сторонников доступности серьезно задуматься.

"У меня есть серьезные опасения по поводу ужасно мелкого текста в пользовательском интерфейсе Starfield", - написал в своем твиттере консультант по вопросам доступности Стив Сейлор. "Я отчаянно мечтал о доступном интерфейсе Bethesda, чтобы я мог увидеть то, что все так любят в их играх. Но, возможно, я не смогу видеть, чтобы играть".

Твит Сейлора вызвал реакцию множества людей в сообществе, занимающемся вопросами доступности, которые с энтузиазмом согласились с мнением, что Starfield может быть лучше, в плане размера внутриигрового текста.

"Стандартный размер основного текста - 11px, но иногда он опускается до 8-9px", - сказал специалист по доступности Ян Гамильтон. "Размер текста не должен быть ниже 28px даже для людей со зрением 20/20, не говоря уже о 20/200".

"Я надеюсь, что есть способы сделать так, чтобы больше информации было видно - иметь систему инвентаря с ограничением веса и окно лута, в котором не отображается ничего, кроме названия/качества/количества? Это быстро надоест", - сказал старший технический менеджер по доступности Xbox Джеймс Берг.

"Я тоже так думал. С эстетической точки зрения выглядит очень круто. Но с точки зрения доступности, не уверен, как это будет работать", - сказал Джейсон Мирах.

Консоли Xbox и игры в целом становятся все более доступными с годами, и Microsoft часто считается лидером в области доступности видеоигр. Поскольку Starfield является главным релизом Xbox, немного удивительно видеть ее в центре споров в сообществе по доступности.



Стоит отметить, что Xbox пока никак не прокомментировала ситуацию, и, возможно, у нее даже есть решение, о котором мы пока не знаем.