Специалисты по доступности обратили внимание на слишком мелкий шрифт интерфейса Starfield

Starfield вызывает нарекания со стороны специалистов по доступности игры из-за текста пользовательского интерфейса, который, по мнению некоторых, может быть слишком мелким для слабовидящих геймеров.
На прошедшем в эти выходные большом Starfield Direct было показано несколько экранов с текстом пользовательского интерфейса, который заставляет сторонников доступности серьезно задуматься.
"У меня есть серьезные опасения по поводу ужасно мелкого текста в пользовательском интерфейсе Starfield", - написал в своем твиттере консультант по вопросам доступности Стив Сейлор. "Я отчаянно мечтал о доступном интерфейсе Bethesda, чтобы я мог увидеть то, что все так любят в их играх. Но, возможно, я не смогу видеть, чтобы играть".
Твит Сейлора вызвал реакцию множества людей в сообществе, занимающемся вопросами доступности, которые с энтузиазмом согласились с мнением, что Starfield может быть лучше, в плане размера внутриигрового текста.
"Стандартный размер основного текста - 11px, но иногда он опускается до 8-9px", - сказал специалист по доступности Ян Гамильтон. "Размер текста не должен быть ниже 28px даже для людей со зрением 20/20, не говоря уже о 20/200".
"Я надеюсь, что есть способы сделать так, чтобы больше информации было видно - иметь систему инвентаря с ограничением веса и окно лута, в котором не отображается ничего, кроме названия/качества/количества? Это быстро надоест", - сказал старший технический менеджер по доступности Xbox Джеймс Берг.
"Я тоже так думал. С эстетической точки зрения выглядит очень круто. Но с точки зрения доступности, не уверен, как это будет работать", - сказал Джейсон Мирах.
Консоли Xbox и игры в целом становятся все более доступными с годами, и Microsoft часто считается лидером в области доступности видеоигр. Поскольку Starfield является главным релизом Xbox, немного удивительно видеть ее в центре споров в сообществе по доступности.
Стоит отметить, что Xbox пока никак не прокомментировала ситуацию, и, возможно, у нее даже есть решение, о котором мы пока не знаем.
Там настолько мелкий текст, что я русского не увидел.
Космосимы они такие ,обязательно тонны ,голубого ,мелкого ,с дебильным шрифтом текста
То, что не показали крупный шрифт ещё не значит, что его нет в самой игре, включаемой в настройках. Вероятно, она там будет, это одна из базовых функций современной игры. В крайнем случае, модеры все исправят
ты не должен думать о модерах, когда покупаешь игры по 100 баксов.
А уменьшить разрешение не? Или эти "доступные" грофодрочеры?
Это не решение проблемы, которая, кстати, не решается таким способом
можно еще лупу купить или экран к носу пододвинуть