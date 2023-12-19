Спидранеры нашли неожиданную уловку для ускорения прохождения Starfield

Спидранеры получили неожиданное преимущество в прохождении Starfield. Уловку случайно обнаружил комментатор под одним из YouTube-роликов.
Игроки долго не могли понять, как проходить момент с поездом в Нью-Атлантисе. Его анимация добавляла несколько секунд к спидрану, потому что поездом приходилось пользоваться несколько раз во время прохождения.
Теперь же игроку достаточно прыгнуть перед вагоном и активировать функцию быстрых путешествий поезда. В этом случае он пропустит сцену, где поезд уезжает со станции.
Сейчас, по данным сайта speedrun, рекорд прохождения Starfield без использования багов составляет 1 час 37 минут и 24 секунды. Судя по всему, в ближайшие дни он сократится примерно на минуту.
а я уж думал они нашли файл uninstall
зачем делать для быстрое перемещение экран загрузки если загружена вся карта? и к дверям тот же вопрос
и к лифтам. да там в целом ко всей игре вопросы
Ну если про каждый новый мув спидраннеров делать новость . Наверно не хватит серверов =)
Зачем Смегмафилду раскрыватся, этому поделию уже пора схлопнутся, как мухе под ладошкой..
так игра же не раскроется
Самому то не надоело такую чушь писать? Причем одно и то же.