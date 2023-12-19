на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 026 оценок

Спидранеры нашли неожиданную уловку для ускорения прохождения Starfield

Simple Jack
Новости

Спидранеры получили неожиданное преимущество в прохождении Starfield. Уловку случайно обнаружил комментатор под одним из YouTube-роликов.

Игроки долго не могли понять, как проходить момент с поездом в Нью-Атлантисе. Его анимация добавляла несколько секунд к спидрану, потому что поездом приходилось пользоваться несколько раз во время прохождения.

Теперь же игроку достаточно прыгнуть перед вагоном и активировать функцию быстрых путешествий поезда. В этом случае он пропустит сцену, где поезд уезжает со станции.

Сейчас, по данным сайта speedrun, рекорд прохождения Starfield без использования багов составляет 1 час 37 минут и 24 секунды. Судя по всему, в ближайшие дни он сократится примерно на минуту.

Источник  
5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
sky demon

а я уж думал они нашли файл uninstall

11
Alex40001

зачем делать для быстрое перемещение экран загрузки если загружена вся карта? и к дверям тот же вопрос

4
Freund Benno

и к лифтам. да там в целом ко всей игре вопросы

3
makeavelli

Ну если про каждый новый мув спидраннеров делать новость . Наверно не хватит серверов =)

3
Sigaretro

Зачем Смегмафилду раскрыватся, этому поделию уже пора схлопнутся, как мухе под ладошкой..

1
Rensky27

так игра же не раскроется

-2
DezmondAin Grimm

Самому то не надоело такую чушь писать? Причем одно и то же.

1