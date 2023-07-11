Список ресурсов одной из планет в Starfield озадачил пользователей Reddit

До выхода научно-фантастической ролевой игры Starfield от студии Bethesda остается уже меньше двух месяцев, а бурные обсуждения продолжаются на всех возможных площадках и соц. сетях. Даже несмотря на исчерпывающую часовую презентацию, в роликах выискивают всё новые интригующие факты об игре.

Один из пользователей Reddit попытался чуть подробнее рассмотреть что за ресурсы перечислены в списке доступных для добычи на одной из планет и ему пришлось обратиться за помощью к сообществу игры. Прочитать он смог только половину списка, то есть самые простейшие из перечисленных там H2O - вода, Fe - железо, Ar - аргон, Cl - хлор.

За расшифровку остальных соединений взялись сразу несколько форумных химиков. Обсуждения еще продолжаются, но вот их промежуточные результаты говорят о том, что перед нами возможно действительно научная фантастика и периодическую таблицу Менделеева лучше заранее сохранить где-то на телефоне перед запуском игры.

HnCn - гидрокарбонаты? Элемента с обозначением Hn не существует (пока), поэтому либо это общее обозначение гидрокарбонатов с незаданным количеством атомов, либо какое-то новое соединение.

SiH3CI - хлорсилан. Неорганический (пока) бесцветный газ, реагирующий с водой с образованием полисилоксанов, которые в наше время используются в создании красок, но возможно за 300 лет ему нашли какое-то другое применение.

R-COС - коклаурин? Споры по этому обозначению еще продолжаются, но коклаурин добывается из растений и широко используется в медицине при создании сложных лекарств для борьбы с раком.

Ne - неон. Хоть это и простейший элемент, его обозначение всё равно вызвало трудности у сообщества. Неон входит в газовую смесь, используемую при создании микросхем, которые невозможно собирать в неизолированной среде.

Многие реддитеры пожаловались, что не могут прочитать названия соединений, не говоря уже о том, что видят их в первый раз. Даже если какие-то из расшифровок ошибочны, то настолько сложные обозначения могут быть признаком того, что разработчики не пытаются подстроиться под массовую аудиторию, а заставят пользователей вспомнить хотя бы школьную химию.