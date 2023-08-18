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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 672 оценки

Спрос превышает предложение! Gamestop отменяет предзаказы на Starfield

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Gruz_
Новости

Недавно в Интернете появилась информация о том, что высокий спрос на Starfield заставил розничную сеть Gamestop отменить предварительные заказы на игру и вернуть деньги за уже оформленные заказы.

Пользователь под ником Lboogie0208 опубликовал в X (Twitter) скриншот своего отмененного заказа и написал сообщение с осуждением компании Gamestop, которая, как видно на скриншоте, отменила заказ пользователя на Starfield из-за дефицита игры.

Вот почему я больше не хочу покупать у вас (Gamestop) качественные товары, я был последним человеком в моем кругу друзей, который поддерживал вас, и теперь все кончено .....

Starfield выйдет 6 сентября на консолях XSX и PC, причем игра автоматически будет доступна в рамках услуги Game Pass, а если вы приобретете Premium-версию, то сможете познакомиться с игрой на пять дней раньше, то есть уже 1 сентября.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Gamestop:

3
Rey Harley

Брать дисковые издания на релизе это то еще удовольствие. Мало того что цена будет излишне высокой, так еще всегда есть риск что товара не хватит. И ради чего, чтобы поставить его на полку? Если так хочется, лучше купить мерч по игре, фигурку, кружку или что то подобное

1
СнопакДоминатор

Ну хз на счёт цена. У меня в городе шо диск, шо цифра, одинаково

0
TomasJonson СнопакДоминатор

какие диски вы ребят о чем?

0
TomasJonson

слив игры будет? никто у журналюги комп не украдет? или акк?

1
DenisVTR

По традиции должен

У них была хоть одна игра без сливов, ну имею ввиду именно рпг от беседки?

0
Да не важно

О нет!!

0
Mad_cloud

Они ещё не закрылись ?

0
warp 37

Впечатляет. И нет особой маркетинговой кампании из всех щелей и унитазов.

0
Sneaky Pete

Как могут отменить заказ игры? цифровые копии закончились ?)) А диски - это ещё то извращение … Но все равно - популярная игра ) игра года будет

0
Hainit

Gamestop физический магазин, дисками торгует

0
Freund Benno

В геймстоп наверное всего штук 100 дисков придет, а желающих 101

-2