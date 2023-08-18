Спрос превышает предложение! Gamestop отменяет предзаказы на Starfield

Недавно в Интернете появилась информация о том, что высокий спрос на Starfield заставил розничную сеть Gamestop отменить предварительные заказы на игру и вернуть деньги за уже оформленные заказы.
Пользователь под ником Lboogie0208 опубликовал в X (Twitter) скриншот своего отмененного заказа и написал сообщение с осуждением компании Gamestop, которая, как видно на скриншоте, отменила заказ пользователя на Starfield из-за дефицита игры.
Вот почему я больше не хочу покупать у вас (Gamestop) качественные товары, я был последним человеком в моем кругу друзей, который поддерживал вас, и теперь все кончено .....
Starfield выйдет 6 сентября на консолях XSX и PC, причем игра автоматически будет доступна в рамках услуги Game Pass, а если вы приобретете Premium-версию, то сможете познакомиться с игрой на пять дней раньше, то есть уже 1 сентября.
Gamestop:
Брать дисковые издания на релизе это то еще удовольствие. Мало того что цена будет излишне высокой, так еще всегда есть риск что товара не хватит. И ради чего, чтобы поставить его на полку? Если так хочется, лучше купить мерч по игре, фигурку, кружку или что то подобное
Ну хз на счёт цена. У меня в городе шо диск, шо цифра, одинаково
какие диски вы ребят о чем?
слив игры будет? никто у журналюги комп не украдет? или акк?
По традиции должен
У них была хоть одна игра без сливов, ну имею ввиду именно рпг от беседки?
О нет!!
Они ещё не закрылись ?
Впечатляет. И нет особой маркетинговой кампании из всех щелей и унитазов.
Как могут отменить заказ игры? цифровые копии закончились ?)) А диски - это ещё то извращение … Но все равно - популярная игра ) игра года будет
Gamestop физический магазин, дисками торгует
В геймстоп наверное всего штук 100 дисков придет, а желающих 101