Спустя месяц Starfield всё ещё пользуется популярностью: третье место на Xbox, 100 000 игроков в Steam

Судя по всему, Starfield все еще набирает большое количество игроков: спустя чуть больше месяца после официального релиза игра Bethesda является третьей по популярности на Xbox и может рассчитывать на более чем 100 000 игроков в Steam одновременно.
Цифры, которые не являются столь уж удивительными, если учесть, что Starfield через две недели после запуска привлекла более 10 миллионов игроков, и она может похвастаться настолько обширной структурой, что для ее изучения обязательно потребуется много времени.
В каком то странном и неправильном мире мы живём.
Какое то странное и не правильное у тебя мышление. То что тебе игра не нравится это не делает её плохой, вообще удивляет её хейт.
Сама игра не плоха как её любят поносить, но при этом все эти хейтеры так говорят как будто игровые аристократы, гурманы хреновы с идеальным вкусом. Не нравится, ок, дело ваше, но у каждого есть списочек после которого можно вставить твою фразу. Всё на любителя уже пора бы это понять и у тебя явно есть такое за что многие назовут тебя калоедом и тд. Даже более провальные игры имеют свою аудиторию и как бы кто мы такие что бы указывать кому, во что играть и что есть правильно или нет. У нас с более глобальными вещами постоянные споры идут, а тут просто игры. Наслаждайтесь в то что вам нравится и не выносите другим мозг с вашим" правильным и нужным" мнением.
И ладно бы ты просто угарнул или написал мол "как в это играют мне не понятно"
В каком то странном и неправильном мире мы живём. выйди на улицу глянь новости реального мира, вообще охренеешь. А тут игра блин, ты бы ещё психологический анализ провёл и философскую мыслю шлёпнул к этой новости
"Сама игра не плоха как её любят поносить"
Ты чо несешь нормис?
Это киберпанк была "сама игра не плоха как её любят поносить", вот там действительно были и плюсы и минусы примерно в равном количестве.
Ну кроме консолей - там она просто была неиграбельна.
Это фаллаут 76 был "сама игра не плоха как её любят поносить", там тоже плюсов было примерно также как и минусов.
В старфилде же плюсов раз в 20 меньше чем минусов, а если придераться то и раз в 100 - ибо там можно практически ко всему придраться, так как сделано на от*бись.
И только с последним патчем кибер вышел в плюс.
Я не знаю какой ты себе там манямирок придумал, но старфилд в адекватной оценке - кал, потому что минусов просто немерено, начиная от цены, графики, движка и заканчивая уж мелкими вещами типа неудобно выходить с карты.
Да в неё можно играть, этого никто не отменял.
И даже я в неё играю ибо мне нравиться собирать всякий мусор после фолычей, но это не отменяет адекватной оценки этой игры как "обман и на*балово".
Советую обратиться к психологу, а то так когда проснешься и посмотришь в свою тарелку - а там то что тебе очень не хотелось бы.
Оо ещё один, вот кому к психологу надо обратиться так эт к тебе
т адекватной оценки этой игры как "обман и на*балово вот ты походу и живёшь в мянимерке раз чёт навыдумывал по игре то что никто не обещал. То что она из себя представляет говорилось ещё до релиза
И даже я в неё играю ибо мне нравиться собирать всякий мусор после фолычей
А я прохожу всякие квесты и тд, в этом и прелесть играй как хочешь
ко всему придраться, так как сделано на от*бись так можно сказать про любую другую их игру, но почему то они становятся культовыми и тд, так может не настолько на отвали их делают
нормис опять вы какую то ахинею зумерзкую себе напридумывали, вот ток погуглив что это значит у меня вопрос, а ты чем от них отличаешься?
Какое-то странное и неправильное у тебя мышление. Если тебе игра нравится, то это не делает её хорошей, вообще удивляет фанбойство Старфейла.
Сама игра это худшее, что происходило с игровой индустрией и удивителен тот факт, что кто-то считает её достойной даже того, чтобы потратить на неё своё время. Хорошо, что среди игроков ещё есть аристократы и гурманы, которые с высоты своего игрового опыта без труда различают игры, которые сделаны качественно, хорошо, с любовью к своему делу, и такие убогие поделки, как Старфейл. Эта игра плоха настолько, насколько это вообще возможно. Не хотелось бы называть фанатов Старфейла калоедами, но, к сожалению, более точного определения для этих людей не существует. Конечно, это звучит слегка грубовато, но зато наиболее точно обозначает то место, которое сто тысяч любителей Старфейла занимают под Солнцем.
Это Фил Спеснор и Тод Гoвнард заставляют своих сотрудников играть в их игру, чтобы у неё была ну хоть какая-то статистика выше нулей. Сойдёт и за наказание, в принципе.
Она будет популярна и через 10 лет.