Сравнение роликов Starfield из 2022 и 2023 - графика заметно улучшилась, но есть даунгрейд лиц

На Xbox Games Showcase 2023 компания Bethesda продемонстрировала геймплейный трейлер для Starfield, показав, как изменилась игра с прошлого года. Игроки сразу же начали сравнивать геймплейное видео 2022 года с новыми кадрами, и результаты впечатляют.
Задержки пошли Starfield на пользу: графика была улучшена, похоже, во многих аспектах, и большинство из них выглядит аккуратно и четко. Но есть значительные минусы, которые сразу бросаются в глаза. В прошлом году лица персонажей Starfield выглядели лучше.
Мыло и бурый фильтр это такое улучшение графики, да?
Да где вы такие беретесь, ВЕЗДЕ видят мыло..
Как всегда все для соснольщиков. Для них же отдельно и лок 30 fps.
Мыло потому что это демонстрация с плойки а не с пк в 4к разрешении
в видео много моушен-блера. в статике не особо мыльно, но есть дымка, что, по сути, то же самое.
Но оно понятно - 30фпс на консолях как-то надо обеспечить.
Консольщики минусят. Видимо обидно им на "некст гене" всё равно продолжать играть в 30 фпс, как они это делали всё время. :D Не сработал "некст ген".
Лицевая анимация стала хуже. Похожи на куклы Барби :D
Безезда никогда в лица не могла. Не оставлять же мододелов без работы.
эти кибарги запаланили всю планету
С лицами и волосами вечная беда у них. А вот над анимацией и правда поработали, похвально.
Такое внимание к деталям и технике, а лица выглядят как на графе 15-го года или даже старее
Желтизны добавили зачем-то. И стало как в той шутке про жёлтый снег.
К релизу, наверное, рожи будут, как в ремейке диаблы.
Игра, который с ходу нужен нормальный Reshade.