Starfield 06.09.2023
8.1 527 оценок

Сравнение роликов Starfield из 2022 и 2023 - графика заметно улучшилась, но есть даунгрейд лиц

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butcher69
Новости

На Xbox Games Showcase 2023 компания Bethesda продемонстрировала геймплейный трейлер для Starfield, показав, как изменилась игра с прошлого года. Игроки сразу же начали сравнивать геймплейное видео 2022 года с новыми кадрами, и результаты впечатляют.

Задержки пошли Starfield на пользу: графика была улучшена, похоже, во многих аспектах, и большинство из них выглядит аккуратно и четко. Но есть значительные минусы, которые сразу бросаются в глаза. В прошлом году лица персонажей Starfield выглядели лучше.

Трейлеры
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
BrokVud

Мыло и бурый фильтр это такое улучшение графики, да?

6
Eclair_93

Да где вы такие беретесь, ВЕЗДЕ видят мыло..

-4
0ncnjqybr

Как всегда все для соснольщиков. Для них же отдельно и лок 30 fps.

0
Kitocun Eclair_93

Мыло потому что это демонстрация с плойки а не с пк в 4к разрешении

0
Озверин Eclair_93

в видео много моушен-блера. в статике не особо мыльно, но есть дымка, что, по сути, то же самое.
Но оно понятно - 30фпс на консолях как-то надо обеспечить.

1
wianewa Озверин

Консольщики минусят. Видимо обидно им на "некст гене" всё равно продолжать играть в 30 фпс, как они это делали всё время. :D Не сработал "некст ген".

1
NarkoSky

Лицевая анимация стала хуже. Похожи на куклы Барби :D

5
Wing42

Безезда никогда в лица не могла. Не оставлять же мододелов без работы.

0
vertehwost Wing42

эти кибарги запаланили всю планету

0
Aellie

С лицами и волосами вечная беда у них. А вот над анимацией и правда поработали, похвально.

2
box-to-box

Такое внимание к деталям и технике, а лица выглядят как на графе 15-го года или даже старее

0
QD19

Желтизны добавили зачем-то. И стало как в той шутке про жёлтый снег.

0
0ncnjqybr

К релизу, наверное, рожи будут, как в ремейке диаблы.

-1
Кей Овальд

Игра, который с ходу нужен нормальный Reshade.

-2