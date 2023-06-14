Сравнение роликов Starfield из 2022 и 2023 - графика заметно улучшилась, но есть даунгрейд лиц ©

На Xbox Games Showcase 2023 компания Bethesda продемонстрировала геймплейный трейлер для Starfield, показав, как изменилась игра с прошлого года. Игроки сразу же начали сравнивать геймплейное видео 2022 года с новыми кадрами, и результаты впечатляют.

Задержки пошли Starfield на пользу: графика была улучшена, похоже, во многих аспектах, и большинство из них выглядит аккуратно и четко. Но есть значительные минусы, которые сразу бросаются в глаза. В прошлом году лица персонажей Starfield выглядели лучше.