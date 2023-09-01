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Starfield 06.09.2023
7.7 795 оценок

Сравнение Starfield подчеркивает лучшее качество изображения благодаря моду с DLSS и отличную оптимизацию для XSS

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monk70
Новости

Сегодня в Интернете было опубликовано новое сравнительное видео Starfield, в котором игра работает с собственным разрешением 4K, с AMD FSR 2 и модифицированными апскейлерами NVIDIA DLSS 2 рядом, чтобы подчеркнуть визуальные различия.

Видео сравнения, подготовленное Frozburn, было снято на мощной машине с процессором Intel i9-13900K и графическим процессором RTX 4090 и показывает, что, хотя производительность одинакова как для FSR 2, так и для DLSS 2, качество изображения немного лучше. и более четко с DLSS 2. Поскольку поддержка модифицированной генерации кадров в конечном итоге появится благодаря моддеру PureDark, нет сомнений, что Starfield будет лучше всего восприниматься на ПК с технологией NVIDIA.

Вскоре после того, как Frozburn провел сравнение Starfield FSR 2 и DLSS 2, ElAnalistaDeBits поделился сравнительным видео, в котором сравниваются версии для ПК и консоли, подчеркнув, что версия для Xbox Series S довольно хорошо оптимизирована и работает со стабильной частотой 30 кадров в секунду. в большинстве сценариев и без серьезных визуальных компромиссов по сравнению с версией для Xbox Series X.

Starfield доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S для тех, кто приобрел игры Digital Premium или Constellation Editions. Игра выйдет для всех остальных и на Xbox Game Pass 6 сентября.

-5
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Глянул стримы, ну это трэш, а не игра, и отмазы "ну это же классическая игра Беседки, чего вы хотели" здесь не работает, Скамфилд как раз таки не типичная для них игра. Открытого мира и свободы как в прошлых играх нет, даже открытый космос на деле оказался не открытым, по сути ты просто переходишь от одного уровня к другому с фэст травелом. Реализация механик как в инди играх или даже хуже, ролевая система еще казуальнее чем в Ф4, а ИИ просто мертвый. Графон это вообще привет Иксбоксу 360 с загрузками на каждом шагу. Игра в итоге сводится к гринду ресурсов. Развели хлеще чем пшеки с Кибербагом.

12
Paul Shepard

Ты пойми, это другое, не надо сравнивать, разработчики были в тяжелом положении, мы должны понять и вообще ты не знаешь мат часть...

2
Night Driving Avenger Paul Shepard

Да уж, тяжело когда не знаешь куда сотни миллионов Майкрософта девать, на игру или себе в карманы... (судя по игре, все таки выбрали второе)

0
Jesus_M
9
СнопакДоминатор
1
РикоЧико

Минималки или на HDD запускали?

0
PobedinskiY095

ты не понимаешь, это болезнь такая:(

0
Jesus_M РикоЧико

Самые высокие настройки. ssd

0
JustA_NiceGuy

Как Киберпанк хейтить, так все первые были, а Starfield: Ну это же обычная игра беседки. Тьфу на вас!

7
worys

Тут и так один хейт игры, куда еще больше то ?

3
Kostya Bashmakov

И смысл ставить модом длсс если он тот же фпс и то же качество как натив фср дает

4
GetJet

В том то и дело, но автор решил это обыграть тем, что якобы с DLSS картинка в 100500 раз лучше.

1
nikolai999

смотрю оптимизация вообще не блещет на 3060 на высоких в 1080 без dlss и Fsr гра выдает под 30-32 кадра на густо населенных планетах.

3
РикоЧико

Тогда бы пришлось на Xbox One версию делать.

0
altair_nur

- Видишь разницу?

- Нет

- А она есть

3
Kenn1y

Недоработанный мод для Fallout 4, ждём патчи размером с игру, DLC, ну и конечно моды и можно будет назначать релиз. Забавно, конечно читать обзоры и видеть, что многие считают, что разработчики выполнили все общения.
P.S. Все равно не понимаю, почему ее нет на XOX, в то время как есть RDR2, да и по многим играм она даже мощнее XSS.

2
Kaskad131

а как dlss 3.5 то? если максимум пока вроде 2 сделали в модах я имею в виду

1
Алексей Фримен

Dlss 3 это не сам dlss, это совмещение 3 технологий (dlss, frame generator, reflex). По факту сейчас везде dlss 2.5.

В рдр2 например вообще стоит dlss версии ниже 2,потому fsr2 работает лучше и чётче. А так пока рано что-то думать о старфилде.

Я даже скачивать пиратку не буду, смысла нет. Будет ещё куча патчей и версии игры, как было со скайримом. 6 сентября выйдет в стиме и там уже скачаю.

3
worys

Вот так, потому что 3.5 уже вышел файл лежит в открытом доступе в чем проблема то ?

1
Kaskad131 worys

вообще ни в чем. Еще какие-то вопросы?

0
dsxcvf

картинка просто адище, такого простите дерьма в 2023 никто не ожидал

1
GetJet

Автор, а ткни пальцем где лучше DLSS чем FSR конкретно в этом видео?
А то похоже на популистический высер.
Я вот вижу фликеры с обоими апскейлерами. Например, в одном случае с тенью, в другом с дымом.
Я мог бы так же запостить эту новость, но написать наоборот, что FSR лучше DLSS.
Где аргументы-то?
Ну и видно что картинка, где используются апскейлеры специально зашарплена, чтобы казаться чётче чем натив.

1
KAMA33

Я так и не понял , а чего Балда так испугалась что начала двигать свой релиз туда сюда.

0
Kot9lra street

решили избежать такой конкуренции, но я думаю что решили дать шанс Статерфиледу

2
KAMA33 Kot9lra street

Та не , тут без шансов .

-6
King Tubby

я хз как у кого, но у меня на rtx2080 хоть с модом хоть без мода прыгает 40-50 fps на ультра =(

0
nikolai999

у всех так оптимизация ужасная, даже на 3060 без fsr выдает 30-32 кадра и это на густонаселенных планетах.

1
Kenn1y nikolai999

Там, где больше пар НПС, вообще, странно, мне кажется в Skyrim в городах их и то больше.

0
King Tubby Kenn1y

скайрим я помню так же в течении года допилися и стал играбельным

1
Kenn1y King Tubby

Ну я его ставил в марте 2012 и вроде уже играбельно было, но в итоге начал играть где-то в 2016 уже с кучей модов и DLC, в прошлом году обновил все моды, но в городах провисания, в идеале нужно на SE издание переходить. А вот Fallout 4 со старта играл, все отлично было, ничего критичного и производительность отличная.

0
MASbKA

Да видно, что ДЛЛС в разы лучше

0