Сравнение Starfield подчеркивает лучшее качество изображения благодаря моду с DLSS и отличную оптимизацию для XSS

Сегодня в Интернете было опубликовано новое сравнительное видео Starfield, в котором игра работает с собственным разрешением 4K, с AMD FSR 2 и модифицированными апскейлерами NVIDIA DLSS 2 рядом, чтобы подчеркнуть визуальные различия.
Видео сравнения, подготовленное Frozburn, было снято на мощной машине с процессором Intel i9-13900K и графическим процессором RTX 4090 и показывает, что, хотя производительность одинакова как для FSR 2, так и для DLSS 2, качество изображения немного лучше. и более четко с DLSS 2. Поскольку поддержка модифицированной генерации кадров в конечном итоге появится благодаря моддеру PureDark, нет сомнений, что Starfield будет лучше всего восприниматься на ПК с технологией NVIDIA.
Вскоре после того, как Frozburn провел сравнение Starfield FSR 2 и DLSS 2, ElAnalistaDeBits поделился сравнительным видео, в котором сравниваются версии для ПК и консоли, подчеркнув, что версия для Xbox Series S довольно хорошо оптимизирована и работает со стабильной частотой 30 кадров в секунду. в большинстве сценариев и без серьезных визуальных компромиссов по сравнению с версией для Xbox Series X.
Starfield доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S для тех, кто приобрел игры Digital Premium или Constellation Editions. Игра выйдет для всех остальных и на Xbox Game Pass 6 сентября.
Глянул стримы, ну это трэш, а не игра, и отмазы "ну это же классическая игра Беседки, чего вы хотели" здесь не работает, Скамфилд как раз таки не типичная для них игра. Открытого мира и свободы как в прошлых играх нет, даже открытый космос на деле оказался не открытым, по сути ты просто переходишь от одного уровня к другому с фэст травелом. Реализация механик как в инди играх или даже хуже, ролевая система еще казуальнее чем в Ф4, а ИИ просто мертвый. Графон это вообще привет Иксбоксу 360 с загрузками на каждом шагу. Игра в итоге сводится к гринду ресурсов. Развели хлеще чем пшеки с Кибербагом.
Ты пойми, это другое, не надо сравнивать, разработчики были в тяжелом положении, мы должны понять и вообще ты не знаешь мат часть...
Да уж, тяжело когда не знаешь куда сотни миллионов Майкрософта девать, на игру или себе в карманы... (судя по игре, все таки выбрали второе)
Минималки или на HDD запускали?
ты не понимаешь, это болезнь такая:(
Самые высокие настройки. ssd
Как Киберпанк хейтить, так все первые были, а Starfield: Ну это же обычная игра беседки. Тьфу на вас!
Тут и так один хейт игры, куда еще больше то ?
И смысл ставить модом длсс если он тот же фпс и то же качество как натив фср дает
В том то и дело, но автор решил это обыграть тем, что якобы с DLSS картинка в 100500 раз лучше.
смотрю оптимизация вообще не блещет на 3060 на высоких в 1080 без dlss и Fsr гра выдает под 30-32 кадра на густо населенных планетах.
Тогда бы пришлось на Xbox One версию делать.
- Видишь разницу?
- Нет
- А она есть
Недоработанный мод для Fallout 4, ждём патчи размером с игру, DLC, ну и конечно моды и можно будет назначать релиз. Забавно, конечно читать обзоры и видеть, что многие считают, что разработчики выполнили все общения.
P.S. Все равно не понимаю, почему ее нет на XOX, в то время как есть RDR2, да и по многим играм она даже мощнее XSS.
а как dlss 3.5 то? если максимум пока вроде 2 сделали в модах я имею в виду
Dlss 3 это не сам dlss, это совмещение 3 технологий (dlss, frame generator, reflex). По факту сейчас везде dlss 2.5.
В рдр2 например вообще стоит dlss версии ниже 2,потому fsr2 работает лучше и чётче. А так пока рано что-то думать о старфилде.
Я даже скачивать пиратку не буду, смысла нет. Будет ещё куча патчей и версии игры, как было со скайримом. 6 сентября выйдет в стиме и там уже скачаю.
Вот так, потому что 3.5 уже вышел файл лежит в открытом доступе в чем проблема то ?
вообще ни в чем. Еще какие-то вопросы?
картинка просто адище, такого простите дерьма в 2023 никто не ожидал
Автор, а ткни пальцем где лучше DLSS чем FSR конкретно в этом видео?
А то похоже на популистический высер.
Я вот вижу фликеры с обоими апскейлерами. Например, в одном случае с тенью, в другом с дымом.
Я мог бы так же запостить эту новость, но написать наоборот, что FSR лучше DLSS.
Где аргументы-то?
Ну и видно что картинка, где используются апскейлеры специально зашарплена, чтобы казаться чётче чем натив.
Я так и не понял , а чего Балда так испугалась что начала двигать свой релиз туда сюда.
решили избежать такой конкуренции, но я думаю что решили дать шанс Статерфиледу
Та не , тут без шансов .
я хз как у кого, но у меня на rtx2080 хоть с модом хоть без мода прыгает 40-50 fps на ультра =(
у всех так оптимизация ужасная, даже на 3060 без fsr выдает 30-32 кадра и это на густонаселенных планетах.
Там, где больше пар НПС, вообще, странно, мне кажется в Skyrim в городах их и то больше.
скайрим я помню так же в течении года допилися и стал играбельным
Ну я его ставил в марте 2012 и вроде уже играбельно было, но в итоге начал играть где-то в 2016 уже с кучей модов и DLC, в прошлом году обновил все моды, но в городах провисания, в идеале нужно на SE издание переходить. А вот Fallout 4 со старта играл, все отлично было, ничего критичного и производительность отличная.
Да видно, что ДЛЛС в разы лучше