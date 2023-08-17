Стало известно, когда появятся первые обзоры и оценки космической ролевой игры Starfield

Журналист издания The Verge сообщил точное время и дату появления первых обзоров и оценок космической ролевой игры Starfield. По словам Тома Уоррена материалы появятся 31 августа в 19:00 по московскому времени.
Слухи оказались верны, Microsoft и Bethesda действительно разослали пресс-копии Starfield западным журналистам и блогерам "на этой неделе". Сейчас многие из них пишут в социальных сетях о начале прохождения игры.
Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
На 4090 должно у меня вытянуть в 4к олед HDR 120 гц
до релиза лучше не загадывать :)
Так системные требования давно известны друг
минимально - 1070 ti
рекомендованно - 2080 ti
Думаю да 45 фпс + где-то 56 фпс где-то 60.
не факт
Ждем Ждем.