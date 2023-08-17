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Starfield 06.09.2023
7.9 667 оценок

Стало известно, когда появятся первые обзоры и оценки космической ролевой игры Starfield

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butcher69
Новости

Журналист издания The Verge сообщил точное время и дату появления первых обзоров и оценок космической ролевой игры Starfield. По словам Тома Уоррена материалы появятся 31 августа в 19:00 по московскому времени.

Слухи оказались верны, Microsoft и Bethesda действительно разослали пресс-копии Starfield западным журналистам и блогерам "на этой неделе". Сейчас многие из них пишут в социальных сетях о начале прохождения игры.

Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Protocol10

На 4090 должно у меня вытянуть в 4к олед HDR 120 гц

0
Freund Benno

до релиза лучше не загадывать :)

2
Hainit

Так системные требования давно известны друг

1
Hainit Hainit

минимально - 1070 ti
рекомендованно - 2080 ti

1
caramba1999

Думаю да 45 фпс + где-то 56 фпс где-то 60.

1
KAMA33

не факт

1
Да не важно

Ждем Ждем.

0