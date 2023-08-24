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Starfield 06.09.2023
7.9 701 оценка

Стало известно точное время выхода Starfield

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monk70
Новости

Разработчик Starfield Bethesda официально подтвердила глобальные сроки выхода своей грядущей космической ролевой игры Starfield. Следует отметить, что с этим временем связаны две важные даты: дата раннего доступа Starfield, которая начинается 1 сентября, и официальная дата релиза 6 сентября.

Для тех, кто хочет посетить Starfield «раньше», есть три способа сделать это. Игрокам необходимо купить Starfield Premium Edition, обновление Starfield Premium Edition (при игре через Xbox Game Pass или для владельцев стандартной версии) или Starfield Constellation Edition.

Следует отметить, во избежание путаницы, что время выпуска в раннем доступе и официального выхода совпадают, поэтому приведенное ниже время применимо к любой дате.

Выход Starfield в раннем доступе намечен на 1 сентября в 03:00 МСК, глобальный релиз запланирован на 6 сентября так же в 03:00 МСК.

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36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Максим Кураксин

Прибавьте час и будет время выпуска на торрентах

6
lesorub88

Не уходите с раздачи,дайте скорости.

6
Oscilograf

А по датам на торрентах не слышно?:)

5
Arbalet777

Ожидаю 6-го числа утром)

1
sapov Arbalet777

1 числа, так что уже 2 все будут качать. Я вот только смысла не вижу играть в игру беседки на выходе. Месяцев через 6 самое то будет

-1
Arbalet777 sapov

Ну если будет доступна 1-го ночью, тогда уж все качать будут 1-го утром

2
Rey Harley sapov

Через месяц уже норм, как раз с переводов более менее наладят, и починят самые критичные баги

0
IvanKote Arbalet777

Премиум, к которому доступ 1 откроется, скорее всего раньше и сольют. Так что раз 03:00 выходит, то в течение дня или второго числа, выйдет торрент эдишн. Конечно, если денуву в последний момент не запихают. Надейся на лучшее, готовься к худшему.

0
Real Slim Shady

Спасибо, пойду посплю в честь выхода Starfield.

1
SkyraX

а я посру

0
zzver1989

Без субтитров немного неудобно, но ничего страшного. Прорвемся.

1
CURiOSiTY7

Cогласен ! Главное стремление

0
warp 37

Повезёт тем, то в отпуске или не работает в этот день.

0
Комментарий удален
warp 37 Юрец Одесса

Ну, английский сейчас знать желательно.

-5
Комментарий удален
Oscilograf Юрец Одесса

Сейчас это язык технологий и денег, даже если ты это и отрицаешь для себя лично. Собственно те, кто знают английский смогут поиграть в оригинал, а ты - нет.

-2
Комментарий удален
Кей Овальд

Ну, то есть примерно 6 сентября 2028-го.

0
L0iDly

Это время релиза в стиме или где?

0
Scorpion_GamePlay

Отлично, на выходных поиграю.

0
Nell_0071

Блин. Ну это уже окончально тупо, реально! Разработчики не только плюнули в душу уйдя из-за санкции с Российского рынка, они ещё даже в игру ср*ный текст на русский не сделали. А люди готовы покупать их игры, ну это уже мегобезумие какое-то. Конечно, дело ваше, никто и ничто не имеет право вам указывать, особенно ноунейм, но я реально не понимаю этих людишек.

-2
zzver1989

Ну, как бы не всякий кто способен общаться на русском живет в России. Так что люди вполне могут хорошо знать тот язык на который игра локализована. Более того проблем с покупкой в их стране проживания так же нет. Поэтому в чем тут собственно безумие?

0
Fenharell zzver1989

безумие в том, чтобы заносить по 7к за игру без ру языка живя в РФ еще и через костыли

0
zzver1989 Fenharell

Каждому своё.

0