Стало известно точное время выхода Starfield

Разработчик Starfield Bethesda официально подтвердила глобальные сроки выхода своей грядущей космической ролевой игры Starfield. Следует отметить, что с этим временем связаны две важные даты: дата раннего доступа Starfield, которая начинается 1 сентября, и официальная дата релиза 6 сентября.
Для тех, кто хочет посетить Starfield «раньше», есть три способа сделать это. Игрокам необходимо купить Starfield Premium Edition, обновление Starfield Premium Edition (при игре через Xbox Game Pass или для владельцев стандартной версии) или Starfield Constellation Edition.
Следует отметить, во избежание путаницы, что время выпуска в раннем доступе и официального выхода совпадают, поэтому приведенное ниже время применимо к любой дате.
Выход Starfield в раннем доступе намечен на 1 сентября в 03:00 МСК, глобальный релиз запланирован на 6 сентября так же в 03:00 МСК.
Прибавьте час и будет время выпуска на торрентах
Не уходите с раздачи,дайте скорости.
А по датам на торрентах не слышно?:)
Ожидаю 6-го числа утром)
1 числа, так что уже 2 все будут качать. Я вот только смысла не вижу играть в игру беседки на выходе. Месяцев через 6 самое то будет
Ну если будет доступна 1-го ночью, тогда уж все качать будут 1-го утром
Через месяц уже норм, как раз с переводов более менее наладят, и починят самые критичные баги
Премиум, к которому доступ 1 откроется, скорее всего раньше и сольют. Так что раз 03:00 выходит, то в течение дня или второго числа, выйдет торрент эдишн. Конечно, если денуву в последний момент не запихают. Надейся на лучшее, готовься к худшему.
Спасибо, пойду посплю в честь выхода Starfield.
а я посру
Без субтитров немного неудобно, но ничего страшного. Прорвемся.
Cогласен ! Главное стремление
Повезёт тем, то в отпуске или не работает в этот день.
Ну, английский сейчас знать желательно.
Сейчас это язык технологий и денег, даже если ты это и отрицаешь для себя лично. Собственно те, кто знают английский смогут поиграть в оригинал, а ты - нет.
Ну, то есть примерно 6 сентября 2028-го.
Это время релиза в стиме или где?
Отлично, на выходных поиграю.
Блин. Ну это уже окончально тупо, реально! Разработчики не только плюнули в душу уйдя из-за санкции с Российского рынка, они ещё даже в игру ср*ный текст на русский не сделали. А люди готовы покупать их игры, ну это уже мегобезумие какое-то. Конечно, дело ваше, никто и ничто не имеет право вам указывать, особенно ноунейм, но я реально не понимаю этих людишек.
Ну, как бы не всякий кто способен общаться на русском живет в России. Так что люди вполне могут хорошо знать тот язык на который игра локализована. Более того проблем с покупкой в их стране проживания так же нет. Поэтому в чем тут собственно безумие?
безумие в том, чтобы заносить по 7к за игру без ру языка живя в РФ еще и через костыли
Каждому своё.