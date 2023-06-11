Starfield 06.09.2023
8.2 505 оценок

Starfield берет пример с лучших игр по "Звездным войнам" в части сражений на кораблях

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Новости

Сражений на кораблях в Starfield в значительной степени заимствованы из лучших игр по "Звездным войнам".

Находясь за штурвалом своего корабля Starfield, вы можете полностью контролировать управление энергосистемами, перенаправляя энергию между различными подсистемами корабля. Вкладывая энергию в двигатели, вы сможете ускориться, или включить гравиприводы, чтобы ускорить время до прыжка. Или вы можете направить энергию на оружие и щиты с очевидным эффектом.

Это подтверждает то, о чем многие фанаты подозревали, основываясь на предыдущих превью-кадрах, и ставит сражения на кораблях в Starfield в один ряд с самыми любимыми симуляторами космических боев - возможно, самыми знаковыми из них являются игры Star Wars, такие как X-Wing и TIE Fighter. Еще одна подсказка из этих игр - прицельная сетка, которая покажет вам, как вести огонь по движущимся врагам. Вы также сможете уничтожать отдельные системы на вражеских кораблях.

Если вы взорвете врага, то сможете быстро разграбить его, не выходя из кабины, а если выведете корабль из строя, то сможете пристыковаться и взять на абордаж. Уничтожив вражеский экипаж, вы сможете взять корабль под контроль и добавить его к своему флоту. Благодаря этому и системе настройки кораблей Starfield, похоже, мы сможем собрать огромную и разнообразную коллекцию кораблей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
warp 37

Вообще, боевая система меня очень приятно удивила, учитывая, что у Bethesda с этим раньше были проблемы.

4
ПетроНепетро

Уже вижу мод. Бомбишь корабль, спустя время появляется строчка: "Взять на абордаж и пригласить капитана враждебного звездолёта в свои покои?

Спойлер
3
AleksandrLondon2077

Годнота

1
Neradzurri

А ещё можно будет грабить корованы

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MunchkiN 616

если можно встать со стула и побегать по вражескому кораблю во время абордажа или просо разграбить его звучит довольно привлекательно чего не хватало играм про космические самолеты.
а вот механика переброски энергии на всякие двигатели щиты и орудия выглядит не очень аппетитно относительно сомнительно с физической точки зрения и в виде микроменеджмента. пошло мне сдается из стартрека где капитан с мостика звонит в машинное отделение главному инженеру и просит добавить пара для двигателей инженер кричит чета крутит пщзззььь делает еще пол узла в час на двигать сжатия.

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Talendor3

Комические рейнджеры)

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