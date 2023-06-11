Starfield берет пример с лучших игр по "Звездным войнам" в части сражений на кораблях ©

Сражений на кораблях в Starfield в значительной степени заимствованы из лучших игр по "Звездным войнам".



Находясь за штурвалом своего корабля Starfield, вы можете полностью контролировать управление энергосистемами, перенаправляя энергию между различными подсистемами корабля. Вкладывая энергию в двигатели, вы сможете ускориться, или включить гравиприводы, чтобы ускорить время до прыжка. Или вы можете направить энергию на оружие и щиты с очевидным эффектом.



Это подтверждает то, о чем многие фанаты подозревали, основываясь на предыдущих превью-кадрах, и ставит сражения на кораблях в Starfield в один ряд с самыми любимыми симуляторами космических боев - возможно, самыми знаковыми из них являются игры Star Wars, такие как X-Wing и TIE Fighter. Еще одна подсказка из этих игр - прицельная сетка, которая покажет вам, как вести огонь по движущимся врагам. Вы также сможете уничтожать отдельные системы на вражеских кораблях.



Если вы взорвете врага, то сможете быстро разграбить его, не выходя из кабины, а если выведете корабль из строя, то сможете пристыковаться и взять на абордаж. Уничтожив вражеский экипаж, вы сможете взять корабль под контроль и добавить его к своему флоту. Благодаря этому и системе настройки кораблей Starfield, похоже, мы сможем собрать огромную и разнообразную коллекцию кораблей.