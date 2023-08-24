Starfield ближе к Oblivion, чем к Skyrim, утверждает Фил Спенсер после 200 часов проведенных в игре

До выхода Starfield, следующей большой ролевой игры компании Bethesda, осталось менее двух недель. Игру иногда в шутку называют (даже Тодд Говард) "Скайримом в космосе". Однако глава подразделения Xbox Фил Спенсер считает, что она больше похожа на другую классическую игру от этого разработчика.
Фил Спенсер утверждает, что Starfield ближе к The Elder Scrolls IV: Oblivion, чем к TESV: Skyrim. К такому выводу он пришел после того, как провел в Starfield около 200 часов, играя более чем за десяток различных персонажей.
Фил Спенсер не пояснил, что именно он имел в виду, поэтому мы можем лишь строить предположения на этот счет. Однако Oblivion, по мнению многих игроков, отличается более интересными персонажами и лучше реализованными взаимодействиями с ними, а также более удачными приключениями, особенно связанными с конкретными фракциями.
Напомним, что игра Starfield выходит на ПК, Xbox Series S и Xbox Series X. Ее релиз намечен на 6 сентября этого года. Кроме того, с момента дебюта на рынке игра будет доступна по подписке Game Pass как на ПК, так и на консолях Xbox.
Стоит отметить, что те, кто приобрел Starfield: Premium Edition, получат доступ к игре раньше - они начнут играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Надеюсь, квестами, а не мордами лица.
мордами лица он 4 фолыч
там кстати поселение нуждается снова в помощи.
Шедевры же. Где еще столько шедевров современной живописи можно увидеть?
Это твой папа?
это твоя мама
В Обливион были более проработанные квесты. До сих пор помню как напился и перерезал целую деревню гоблинов, а потом оказалось что мне почудилось и это были обычные крестьяне
Квесты да, но вот морды лица...
На кого ни глянь - более уродливая версия Уриэля. Да и редактор персонажа был конечно. Мем - одним словом.
Все это вполне правилось модами. Как и прочие недостатки игры, вроде автолевелинга.
Не ну это понятно. Но выйдут-то они не моментально. Да и в любом случае, первый раз нужно проходить без модов, за мужика. Это единственный шанс. Все последующие 100500 прохождений будут за сисястую бабу 100%.
Ну... в плане сюжет это даже хорошо. Там было мало квестов, но чуть ли не каждый был очень интересным. Но в остальном Скайрим был явно лучше.
АГА вот в чем похож старфилд на облу! Однотипные пещеры ,подземелья замков и руины айлейдов-прошел одни остальные под копирку сделаны были
В старфилде наверно тоже прошел одну пустынную планету с локациями то и остальные будут под копирку
В обле тоже локации были сгенерированы
Обливион была хороша прежде всего квестами, атмосферой и музыкой
Старфилд: 200 часов.
"Потрясающий" Редфолл: 35 минут.
Откуда у него 200 ч. времени на игры? Сомневаюсь, что у людей такого уровня, на это время есть, там весь день по минутам расписан на месяцы вперёд. Скорее всего нагло врёт.
Во во. Генеральный директор коробки. Дайте мне тоже генерального, я могу и больше 200 часов задрить в коробку. Чушь полная, обычная американская реклама
А Обливион ближе к Даггерфолл чем к Морровинд.
Это плохо на самом деле.
Русского языка вообще не будет?
На релизе вроде как нет.
Но в Скайриме часть локаций поинтереснее была. В плане исследования уж точно.
Такое ощущение, что он просто хотел сумничать и брякнул первое что в голову пришло.
Балдежные были механики атрибутов спеллов, химии чар и прочего. В скайриме это сильно было упрощено. Надеюсь будет чем поиграться там.
Фил Спенсер явно не смог бы продать мне ручку. Давай по новой Филя, 200 часов? Может 300? У тракториста? 400? Напоминаю что загрузочный экран не должен суммироваться в общее прохождение игры. И если ты Филя не умеешь включать в космолете вторую скорость,(ладно, я бы тоже не разобрался с их "привлекательной" механикой полета, симулятор полетов на самолете от Microsoft нервно курят в сторонке) и летишь 100 часов с одной орбиты до другой... блин, а вот тут вопросов нет, это реально прохождение. Ладно, я ошибся, всё таки ты играл 200 часов.