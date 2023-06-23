Starfield будет "раем для моддеров" ©

Исполнительный продюсер Starfield Тодд Говард считает, что Starfield будет "раем для моддеров".



Говоря с Kinda Funny Games, Говард ссылается на историю Bethesda как на доказательство того, что у вас будет достаточно свободы, чтобы переделать Starfield внутри и снаружи - Skyrim тому пример..

Я думаю, Starfield будет раем для моддеров. Это часть нашей ДНК - мы занимаемся этим уже более 20 лет. Наше сообщество вокруг этого - потому что, смотрите, мы обычно были классически однопользовательскими. Это было наше сообщество, и люди до сих пор делают моды для наших игр и играют в них.



Так что мы делаем многое из этого, и я думаю, что одна из вещей, о которых я хотел бы сказать, это то, что для нас важно не только создавать условия для этого, но и участвовать, верно? Сделать это легким для них, сделать это не просто хобби, а карьерой. Мы добились в этом больших успехов.

Хорошо, что Говард так открыт для моддинга, поскольку он также сообщил, что в Starfield нет рыбалки. В некотором смысле, это не слишком удивительно, ведь Skyrim потребовалось 10 лет, чтобы получить официальную версию этой функции.

Говард уже не в первый раз говорит о модах для Starfield. Ветеран Bethesda впервые заверил фанатов еще в 2021 году, что Starfield выйдет с полноценной поддержкой модов, во многом по тем же причинам, которые Говард излагает сейчас.