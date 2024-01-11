Starfield была сложнее и интереснее - в файлах нашли раннюю версию карты

Судя по интерфейсу, в игре были механики выживания
Пользователь Reddit с ником streetcredinfinite обнаружил в файлах Starfield раннюю версию карты. На ней можно найти упоминание нескольких вырезанных из игры механик.
Судя по интерфейсу, космическая RPG была гораздо сложнее и интереснее, чем на релизе. Например, раньше для путешествий по планетам требовалось топливо, а во время самих приключений геймеры могли столкнуться с опасностями в виде солнечной радиации и микрометеоритов, приводящих к повреждению корабля. Сама же карта была достаточно удобной. На ней было описание каждой системы и дополнительные фильтры для маршрутов.
Ранняя версия карты, опубликованная streetcredinfinite
Геймерам понравилась ранняя версия карты. При этом многих разочаровал тот факт, что разработчики убрали из RPG механики выживания. Пользователи предположили, что с этими особенностями игра была бы увлекательнее.
«Мне гораздо больше нравится, как выглядит ранняя версия [карты]. Намного более чистый пользовательский интерфейс, позволяющий увидеть все [главное] <...>», — Invested_Glory.
«Ох, чувак, эта версия выглядит гораздо лучше, чем та, что получилась в итоге», — Carinwe_Lysa.
«Боже, у них было столько классных вещей, которые они вырезали из игры», — pingpy.
В сентябре 2023 года глава Bethesda Game Studios Тодд Говард признался, что авторы хотели сделать исследование космоса в Starfield более сложным. На релизе от такой идеи отказались.
Starfield вышла 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X|S. Тогда же она пополнила библиотеку Game Pass. В 2024-м разработчики выпустят патч, который добавит в RPG карты городов и другие нововведения.
Всего то надо было сделать фолыч в космосе с несколькими хорошо наполненными и проработанными планетами и с сохранением всех составляющих,а они сделали какую то кривую,урезанную копию no man sky ,вбухали хрен знает сколько времени и сил что бы сделать корабль и ты даже не можешь элементарно на своём корабле взлететь с планеты,лететь по планете,всё это делается через загрузку и ролик,зато угробили на это кучу перков,ещё и на крафт строительство при чём строительство сильно хуже и примитивней того что было в фолыче,а нормальные перки сделать забыли.
а я сейчас вам покажу какой стырфильд к релизу готовился и еслиб за 6 месяцев до него не порезали механики интересные они бы скайрим перестали покупать тогда