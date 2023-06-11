Starfield Direct, похоже, подтверждает, что взлет и посадка во время космического полета происходят во время катсцен.
Во время продолжительного обзора Starfield мы смогли увидеть гораздо больше ролевой игры, включая более детальное знакомство с пилотированием корабля. Один из аспектов космического полета, о котором многие рассуждали, заключается в том, будем ли мы непосредственно управлять кораблем при взлете и посадке, или же это будет происходить в сценах. Как мы воочию убедились во время демонстрации игрового процесса, похоже, что это будет последнее, причем во время взлета и посадки корабля будут показываться катсцены.
После того, как мы видим, как персонаж игрока заходит в кабину пилота, мы видим, что за этим следует катсцена, показывающая взлет корабля. Затем мы узнаем больше о самом процессе полета, который, как утверждается, будет "захватывающим и опасным", при этом Bethesda обещает, что "вы должны чувствовать, что полностью контролируете каждый шаг".
Starfield Direct подтверждает наличие катсцен при взлете и посадке во время космического полета©
Starfield Direct, похоже, подтверждает, что взлет и посадка во время космического полета происходят во время катсцен.
Модом уберут. Игра просто создана для мододелов, оружие новые корабли, броня. (и порно моды :D )
Скайрим показал,что мододелы это живитель игр ,даже для таких ,довольно старых как ТЕС 5.Очевидно ,что Старфилд планируеться игрой на десятилетие(как минимум)
Если простым модом дадут возможность самому взлетать и приземляться, то я куплю игру. Такую крутую фичу профукать... разве так сложно было сделать ручное управление?) Понапихали туда всего, а главную деталь упустили.
Всё выглядит как последняя игра от Bethesda. Дальше тупо ничего делать ненужно. Когда перестанут покупать, DLC! 3 годика прошло, DLC №2!
Скайрим еще на годы разработок.