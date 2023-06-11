Starfield Direct подтверждает наличие катсцен при взлете и посадке во время космического полета ©

Starfield Direct, похоже, подтверждает, что взлет и посадка во время космического полета происходят во время катсцен.



Во время продолжительного обзора Starfield мы смогли увидеть гораздо больше ролевой игры, включая более детальное знакомство с пилотированием корабля. Один из аспектов космического полета, о котором многие рассуждали, заключается в том, будем ли мы непосредственно управлять кораблем при взлете и посадке, или же это будет происходить в сценах. Как мы воочию убедились во время демонстрации игрового процесса, похоже, что это будет последнее, причем во время взлета и посадки корабля будут показываться катсцены.



После того, как мы видим, как персонаж игрока заходит в кабину пилота, мы видим, что за этим следует катсцена, показывающая взлет корабля. Затем мы узнаем больше о самом процессе полета, который, как утверждается, будет "захватывающим и опасным", при этом Bethesda обещает, что "вы должны чувствовать, что полностью контролируете каждый шаг".

