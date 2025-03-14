Starfield для PlayStation 5 может выйти в ближайшее время, поскольку логотип консоли замечен на сайте

Судя по данным, появившимся сегодня в сети, выход Starfield на PlayStation 5 может состояться уже скоро.

Как сообщается в сабреддите Starfield, новое незавершенное творение по добавлению наклеек на основной корабль указано на сайте Creations с логотипом PlayStation 5. Переход на вкладку Detail также показывает доступность консоли PlayStation для мода, что говорит о том, что логотип PS5 не был добавлен по ошибке и что игра постепенно приближается к релизу на PlayStation 5.

Поскольку Xbox не планирует выпускать игры на других платформах, нет никаких сомнений, что Starfield в конечном итоге выйдет на PlayStation 5. Ходят слухи, что версия игры для PS5 находится в разработке уже некоторое время и, безусловно, может стать частью «множества захватывающих вещей», которые недавно были обещаны для игры.

Starfield вышла в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S и получила в прошлом году с Shattered Space DLC. Хотя сюжет дополнения является одним из лучших, доступных в игре, DLC оставляет желать лучшего.