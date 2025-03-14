Starfield для PlayStation 5 может выйти в ближайшее время, поскольку логотип консоли замечен на сайте

Судя по данным, появившимся сегодня в сети, выход Starfield на PlayStation 5 может состояться уже скоро.
Как сообщается в сабреддите Starfield, новое незавершенное творение по добавлению наклеек на основной корабль указано на сайте Creations с логотипом PlayStation 5. Переход на вкладку Detail также показывает доступность консоли PlayStation для мода, что говорит о том, что логотип PS5 не был добавлен по ошибке и что игра постепенно приближается к релизу на PlayStation 5.
Поскольку Xbox не планирует выпускать игры на других платформах, нет никаких сомнений, что Starfield в конечном итоге выйдет на PlayStation 5. Ходят слухи, что версия игры для PS5 находится в разработке уже некоторое время и, безусловно, может стать частью «множества захватывающих вещей», которые недавно были обещаны для игры.
Starfield вышла в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S и получила в прошлом году с Shattered Space DLC. Хотя сюжет дополнения является одним из лучших, доступных в игре, DLC оставляет желать лучшего.
Именно так выглядит - Вход в созвездие после 10 прохождений ))
Старфилд как игра сильно лучше ,чем ее преподносят на пегаче.А вот сталкер 2 сильно хуже.
Прошёл и оригинал и dls глюков ни разу не словил, проходил спустя 5 мес. после выхода с норм русификатором. Консолота спасибо за бета тест скажет
Да на* она нужна без русского языка на ps5?Те же Форза, Индиана ,хало , гирза точно будут на русском, их надо брать.
Хорошо.
Ну хз-хз, когда выяснилось какой это кусок отходов там уже и никому теперь и не надо.