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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 7 090 оценок

Starfield для PlayStation 5 может выйти в ближайшее время, поскольку логотип консоли замечен на сайте

KoRnEr KoRnEr

Судя по данным, появившимся сегодня в сети, выход Starfield на PlayStation 5 может состояться уже скоро.

Как сообщается в сабреддите Starfield, новое незавершенное творение по добавлению наклеек на основной корабль указано на сайте Creations с логотипом PlayStation 5. Переход на вкладку Detail также показывает доступность консоли PlayStation для мода, что говорит о том, что логотип PS5 не был добавлен по ошибке и что игра постепенно приближается к релизу на PlayStation 5.

Фил Спенсер опроверг эксклюзивность Starfield для Xbox - игра может выйти на PlayStation 5 когда угодно

Поскольку Xbox не планирует выпускать игры на других платформах, нет никаких сомнений, что Starfield в конечном итоге выйдет на PlayStation 5. Ходят слухи, что версия игры для PS5 находится в разработке уже некоторое время и, безусловно, может стать частью «множества захватывающих вещей», которые недавно были обещаны для игры.

Bethesda запланировала много интересного для Starfield в этом году

Starfield вышла в 2023 году на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S и получила в прошлом году с Shattered Space DLC. Хотя сюжет дополнения является одним из лучших, доступных в игре, DLC оставляет желать лучшего.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
saa0891
9
Tsssss

Именно так выглядит - Вход в созвездие после 10 прохождений ))

1
VIGITAL1

Старфилд как игра сильно лучше ,чем ее преподносят на пегаче.А вот сталкер 2 сильно хуже.

2
Light of Tfuth
Старфилд как игра сильно лучше ,
-3
HoganHog
0
ViksOne

Прошёл и оригинал и dls глюков ни разу не словил, проходил спустя 5 мес. после выхода с норм русификатором. Консолота спасибо за бета тест скажет

0
Den1sDzen

Да на* она нужна без русского языка на ps5?Те же Форза, Индиана ,хало , гирза точно будут на русском, их надо брать.

-1
sa1958

Хорошо.

-2
borsic

Ну хз-хз, когда выяснилось какой это кусок отходов там уже и никому теперь и не надо.

-2