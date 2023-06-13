Starfield - это как пять или шесть игр в одной, говорит Тодд Говард ©

Starfield Direct позволила Bethesda Game Studios глубоко погрузиться в каждый аспект своей огромной научно-фантастической ролевой игры, наглядно показав, что в ней будет чем заняться.



Геймдиректор Тодд Говард сказал, что в некотором смысле Starfield как будто состоит из пяти или шести игр. Он также сказал, что для студии было непросто сделать так, чтобы все различные вещи были органично переплетены между собой.

Я стараюсь делать все. Сейчас я глубоко погрузился в космические корабли. Можно сказать, что в некотором отношении Starfield - это пять или шесть игр в одной. Это игра про космический корабль, игра на земле, игра с диалогами, игра про форпост, игра про крафтинг... Она делает все эти вещи.



Нам всегда сложно добиться хорошего игрового процесса, чтобы эти вещи не казались отдельными играми. Они должны переплетаться друг с другом таким образом, чтобы создать нечто большее, чем сумма частей.



Если вы подумаете о Elder Scrolls, то это фэнтезийный мир. Кем бы вы хотели быть и что бы вы хотели делать? Мы хотим обеспечить это. А Fallout - то же самое, но в постапокалиптической обстановке: как это влияет на то, что вы находите? Ремесло в Fallout очень уникально, когда речь заходит об этом. Что чувствуют люди? Чем они жертвуют, чтобы остаться в живых? А когда речь заходит о Starfield и научной фантастике, то же самое, если бы вы открыли его и могли делать все, что угодно, как мы обеспечиваем такой опыт? Мы любим исследования, поэтому, когда вы попадаете в такую игру, у вас есть тысяча планет. Мы предпочитаем дать вам возможность сделать это.

53-летний ветеран индустрии также предположил, что The Elder Scrolls VI (следующая игра в разработке Bethesda Game Studios после Starfield) может стать последней частью франшизы, которую он создаст до выхода на пенсию. Это также может означать, что сиквел Starfield, скорее всего, выйдет лет через десять, если только его не передадут другому разработчику, учитывая, что Bethesda уже подтвердила, что после TES VI выйдет новая Fallout.