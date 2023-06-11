Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty взлетают на вершину топ-10 Steam после Xbox Showcase ©

Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже находятся на вершине глобального топ-10 в Steam всего через несколько минут после открытия предварительных заказов. Эти две игры были показаны во время Xbox Showcase, к большой радости фанатов, которые, очевидно, с нетерпением ждали возможности приобрести их.



Без учета условно-бесплатных игр Cyberpunk 2077 в настоящее время занимает второе место в чарте, а Starfield - третье. Единственная игра, которой удалось удержать свои позиции, - это Street Fighter 6, которая остается на вершине списка самых продаваемых игр премиум-класса. Единственный, кто может противостоять ей, — это Counter-Strike: Global Offensive.

Также следует отметить присутствие двух других игр, представленных на презентации, которые сразу же попали в топ-10: Cities: Skylines 2, продолжение игры, которую очень любят ПК-геймеры, и Payday 3, еще одна игра, которая может рассчитывать на большое и увлеченное сообщество, основанное на успехе второй игры.

Конечно, в ближайшие часы ситуация может измениться, а пока интересно посмотреть, как Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже находятся среди ближайших хитов, что является признаком большого интереса публики.