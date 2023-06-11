Starfield 06.09.2023
8.2 506 оценок

Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty взлетают на вершину топ-10 Steam после Xbox Showcase

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Procy_on
Новости

Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже находятся на вершине глобального топ-10 в Steam всего через несколько минут после открытия предварительных заказов. Эти две игры были показаны во время Xbox Showcase, к большой радости фанатов, которые, очевидно, с нетерпением ждали возможности приобрести их.

Без учета условно-бесплатных игр Cyberpunk 2077 в настоящее время занимает второе место в чарте, а Starfield - третье. Единственная игра, которой удалось удержать свои позиции, - это Street Fighter 6, которая остается на вершине списка самых продаваемых игр премиум-класса. Единственный, кто может противостоять ей, — это Counter-Strike: Global Offensive.

Также следует отметить присутствие двух других игр, представленных на презентации, которые сразу же попали в топ-10: Cities: Skylines 2, продолжение игры, которую очень любят ПК-геймеры, и Payday 3, еще одна игра, которая может рассчитывать на большое и увлеченное сообщество, основанное на успехе второй игры.

Конечно, в ближайшие часы ситуация может измениться, а пока интересно посмотреть, как Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже находятся среди ближайших хитов, что является признаком большого интереса публики.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Abarmot90
0
AleksandrLondon2077

Куча багов , а потом опять год ждать патчи такое себе.

-1
SubaruBrzDream AleksandrLondon2077

🤡

0
YukioConnor

Starbound, только в 3D, мне нравится)

0
ПетроНепетро

Думаю дата в 6 сентября для Starfield на долго не удержится. С такой презентацией, её похитят уже очень, очень скоро!

-1
Фeрзь

Кп 2077 культовая игра , хейтеры идут кататься на метро и искать откуда спаунится полиция

-2
warp 37

Лучше не спешить до летней распродажи. Там карточки ещё дадут за покупку. Starfield точно куплю, над Phantom Liberty думаю. Хотя, цена копеечная, в принципе.

-4