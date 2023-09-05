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Starfield 06.09.2023
6.8 1 140 оценок

Starfield лидирует в чартах продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 29 августа по 5 сентября.

Космической ролевой игре Starfield удалось побороть Baldur's Gate 3 и приземлится на первое место в рейтинге самых кассовых игр.

Armored Core 6 от FromSoftware дебютировал в Steam 25 августа 2023 года и на данный момент все еще остается в тройке лидеров.

Благодаря скидкам в топ-10 вернулись Dead by Daylight, Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Hogwarts Legacy

О хорошем дебюте можно говорить и в случае с Sea of Stars. Инди-игра от студии Sabotage заняла 8-е место в рейтинге продаж.

  1. STARFIELD
  2. Baldur's Gate 3
  3. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  4. Steam Deck
  5. Dead by Daylight
  6. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  7. Hogwarts Legacy
  8. Sea of Stars
  9. Grand Theft Auto V
  10. Call of Duty
-5
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Папел

Покупатели: Отличная игра

10
SoRaS3

Рекомендуется для медитативного прохождения.

0
Кей Овальд

Значит и дальше можно будет продавать недоделки.

3
Юркец

Я ща стругану от такой новости))

2
ilyakingcud

Как Старлфилд то вообще?На что похожа?Fallout, TES или абсолютно что то новое? И насчет русификатора играбельно или сложности есть? Не знаю даже покупать сейчас или подождать еще

1
Ardolon

Ближе к Fallout, русик норм, но не идеал иногда текст обрывается и на слух остаток диалога приходится воспринимать.

1
warp 37

Игра отличная, но поначалу трудно разобраться. Напоминает The Elder Scrolls и Fallout во многом, но есть и много нового. Я за 12 с лишним часов пока только начинаю разбираться.

Касаемо покупки - вопрос индивидуальный. Обычно за такую оптимизацию нужно бойкотировать ПК-игры, но я решил потерпеть. Да и в боях пока не испытывал проблем из-за производительности.

Играю на английском.

-2
Александр Горьковец

Симулятор загрузки. Между "the outer worlds" на минималках и "Fallout 4". Пока поиграл 4 часа, поймал себя на мысли, что приходится заставлять себя играть...

7
digitalkid

По моим ощущениями Mass Effect со свободой Skyrim. Еще бы симулятор сделали нормальный был бы вообще шикрдос. Пипец бесит эта фраза, но вот реально "жду модов".

-4
юрий uuuuu

Не спрашивай никого. Скачай торрент и поиграй ,если зайдет то купи ее. По мне так унылое г .. это а не игра. Графика на уровне Фаллаут 4 даже хуже ,серая гамма которая режет глаза и на 4090 дропы до 40фпс и отсутствие открытого мира. Так что подумай сам

0
-zotik-

Ужас. Люди должны были отменять предзаказы, а они... неудивительно что пипл так часто хавает г@вно.

1
Luis_Se

Поздравляю, Bethesda, с новой классной игрой!

1
MikuHadsune

Как новинка, так в лидерах продаж. Видимо люди привыкли есть недожаренное. Печально, потому что и дальше будут кормить игроков недоделанным суррогатом.

1
Саня Цукино Усаги

Завтра начну играть

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Завтра уныние игры пройдет

0
askazanov

Ну естественно, маркетинг рулит!!! Тем более конкурентов нет на данный момент)

0
digitalkid

Согласен кста. Уверен Starfield доведут до ума (симулятор в основном) намного быстрее, чем конкуренты сделают что-то адекватное.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

в бг 3 еще не умер онлайн

0
Kot9lra street

за 14 часов из глюков разве что в паре разговоров левый перс шёл и уперся в чела с которым я говорил) всё) ни каких пока других косяков не видел, возможно что движок кала и не способен нормально работать на значениях свыше 60 кадров, я лок на 60 поставил, тут стоит вспомнить дед спейс 2008 года, там если выше 60 фпс, то игра вообще может сломаться и не пропустить тебя в дверном проёме, а сфизикой так вообще дичь творилась

0
RTYWD

Значит игра хорошая)

0
Юркец

Заставил себя поиграть в симулятор загрузок и мыла более 10 часов игра на любителя, покупать точно не буду такое. сколько рекламы было, не ожидал что выкатят такое позорище!))

0
ka4o4ek

Отличная игра, для тех кто играет в игры, а не в литорбол.

0
warp 37

Ну так главная игра года же. А завтра ещё релиз.

-2
Skorskis

Ну чтож остаётся только пожелать игре держать курс прям в GOTY

-2
TAPAKAH222

Это что? Сарказм? На PG не понимают сарказм, иронию и вообще шутки.

3
MikuHadsune

Именно туда беседка и метит последнее время.

2