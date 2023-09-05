Starfield лидирует в чартах продаж Steam за прошедшую неделю

Ролевой проект от Bethesda Games Studios в научно-фантастическом сеттинге.
В 2330 году человечество вышло за пределы Солнечной системы и начало освоение других планет. Вы — один из членов «Созвездия», элитной организации, занимающейся исследованием космоса. Вы можете быть кем угодно: от бывшего солдата до богатого наследника, от харизматичного лидера до хитрого шпиона. У вас есть возможность выбрать свой внешний вид, свою историю и свои способности.
Вас ждёт приключение по огромной галактике, где вы сможете посетить более 1000 планет, городов, баз и других удивительных мест. Там вы сможете взаимодействовать с разными персонажами и фракциями. Помимо этого, вы должны будете собирать ресурсы для создания необходимых предметов. Вы также можете строить аванпосты, проводить научные проекты, чтобы открывать новые рецепты, и нанимать людей для добычи и торговли.
В вашем распоряжении есть собственный корабль, который вы можете настраивать и модифицировать по своему усмотрению. Можно назначать членов экипажа, которые будут помогать вам в разных ситуациях.
Но не забывайте, что космос — это опасное место, где вы должны быть готовы к любым испытаниям. Во время путешествий вам следует всегда иметь при себе разное оружие, будь то снайперские винтовки, лазеры или взрывчатка. В некоторых местах вы должны будете учитывать невесомость, которая делает бои непредсказуемыми.
Покупатели: Отличная игра
Рекомендуется для медитативного прохождения.
Значит и дальше можно будет продавать недоделки.
Я ща стругану от такой новости))
Как Старлфилд то вообще?На что похожа?Fallout, TES или абсолютно что то новое? И насчет русификатора играбельно или сложности есть? Не знаю даже покупать сейчас или подождать еще
Ближе к Fallout, русик норм, но не идеал иногда текст обрывается и на слух остаток диалога приходится воспринимать.
Игра отличная, но поначалу трудно разобраться. Напоминает The Elder Scrolls и Fallout во многом, но есть и много нового. Я за 12 с лишним часов пока только начинаю разбираться.
Касаемо покупки - вопрос индивидуальный. Обычно за такую оптимизацию нужно бойкотировать ПК-игры, но я решил потерпеть. Да и в боях пока не испытывал проблем из-за производительности.
Играю на английском.
Симулятор загрузки. Между "the outer worlds" на минималках и "Fallout 4". Пока поиграл 4 часа, поймал себя на мысли, что приходится заставлять себя играть...
По моим ощущениями Mass Effect со свободой Skyrim. Еще бы симулятор сделали нормальный был бы вообще шикрдос. Пипец бесит эта фраза, но вот реально "жду модов".
Не спрашивай никого. Скачай торрент и поиграй ,если зайдет то купи ее. По мне так унылое г .. это а не игра. Графика на уровне Фаллаут 4 даже хуже ,серая гамма которая режет глаза и на 4090 дропы до 40фпс и отсутствие открытого мира. Так что подумай сам
Ужас. Люди должны были отменять предзаказы, а они... неудивительно что пипл так часто хавает г@вно.
Поздравляю, Bethesda, с новой классной игрой!
Как новинка, так в лидерах продаж. Видимо люди привыкли есть недожаренное. Печально, потому что и дальше будут кормить игроков недоделанным суррогатом.
Завтра начну играть
Завтра уныние игры пройдет
Ну естественно, маркетинг рулит!!! Тем более конкурентов нет на данный момент)
Согласен кста. Уверен Starfield доведут до ума (симулятор в основном) намного быстрее, чем конкуренты сделают что-то адекватное.
в бг 3 еще не умер онлайн
за 14 часов из глюков разве что в паре разговоров левый перс шёл и уперся в чела с которым я говорил) всё) ни каких пока других косяков не видел, возможно что движок кала и не способен нормально работать на значениях свыше 60 кадров, я лок на 60 поставил, тут стоит вспомнить дед спейс 2008 года, там если выше 60 фпс, то игра вообще может сломаться и не пропустить тебя в дверном проёме, а сфизикой так вообще дичь творилась
Значит игра хорошая)
Заставил себя поиграть в симулятор загрузок и мыла более 10 часов игра на любителя, покупать точно не буду такое. сколько рекламы было, не ожидал что выкатят такое позорище!))
Отличная игра, для тех кто играет в игры, а не в литорбол.
Ну так главная игра года же. А завтра ещё релиз.
Ну чтож остаётся только пожелать игре держать курс прям в GOTY
Это что? Сарказм? На PG не понимают сарказм, иронию и вообще шутки.
Именно туда беседка и метит последнее время.