Starfield мог случайно раскрыть название The Elder Scrolls 6 ещё три года назад

Фанаты The Elder Scrolls нашли возможную подсказку к названию шестой части, которая появилась ещё в 2023 году во время презентации Starfield.

Поводом для новой волны теорий стал недавний намёк главы Xbox Аши Шармы. Она показала поклонникам The Elder Scrolls фрагмент игрового процесса шестой части и написала название как The Elder Scrolls VI: ******** — восемь звёздочек. Это сразу породило предположения, что под ними скрывается восьмибуквенный подзаголовок.

Одним из главных кандидатов стал Sentinel — название города в Хаммерфелле. Теперь фанаты обнаружили возможное подтверждение этой версии в старом материале по Starfield.

Во время презентации Starfield Direct в июне 2023 года в редакторе персонажа можно было заметить необычный номер сотрудника: 1905142009140512. Если разбить его на пары — 19|05|14|20|09|14|05|12 — и сопоставить числа с буквами английского алфавита, получится слово SENTINEL.

Находку обнаружили пользователи Reddit спустя несколько лет после трансляции. Само по себе совпадение ещё ничего не доказывает, однако теперь оно выглядит особенно любопытно на фоне свежего намёка Шармы.

Sentinel уже давно считается одним из наиболее вероятных вариантов названия The Elder Scrolls 6. Ранее бывший сотрудник Bethesda также косвенно поддержал эту теорию, а поклонники предполагают, что события игры могут быть связаны с Хаммерфеллом.

Разумеется, Bethesda пока не подтвердила ни Sentinel, ни сам факт того, что загадочный номер в Starfield был связан с The Elder Scrolls 6. Но если это действительно была намеренная подсказка, получается, что студия могла спрятать название игры задолго до её официального раскрытия.