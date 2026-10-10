Starfield может наконец получить бесшовные посадки на планеты - моддер полгода переписывал космическую графику

Один из главных недостатков Starfield, на который игроки жаловались после релиза, может исправить бесплатная модификация. Энтузиаст Фредерик Вессберг разрабатывает Seamless Landings, позволяющую без экранов загрузки переходить из открытого космоса к поверхности планет и спутников. Первые результаты уже впечатляют: автор опубликовал видео, демонстрирующее работу технологии.

В оригинальной Starfield игроки не могут самостоятельно провести корабль через атмосферу и приземлиться в выбранном месте. Вместо этого необходимо указать точку посадки, после чего игра скрывает загрузку за переходом к поверхности. Модификация Вессберга призвана устранить это ограничение и приблизить космические путешествия к тому, что предлагает No Man’s Sky.

По словам разработчика, работа над проектом продолжается около полугода. Изначально он рассчитывал создать небольшое дополнение, но столкнулся с серьёзной технической проблемой: в стандартной версии Starfield планеты при взгляде из космоса представлены упрощёнными визуальными моделями. Для полноценного перехода к поверхности этого недостаточно, поэтому моддеру пришлось полностью переработать систему отрисовки небесных тел, переведя её на полноценный 3D.

Seamless Landings позволит приземляться как вручную, так и с помощью автопилота. Предусмотрена даже посадка на воду, а во время снижения игроки смогут наблюдать объёмные облака, грозы, молнии, полярные сияния и атмосферное свечение. По утверждению автора, визуальные эффекты будут учитывать климатические данные и особенности атмосферы планет.

Вессберг также отмечает, что Starfield гораздо точнее моделирует физику космоса, чем может показаться во время обычной игры. Однако пока разработчики Bethesda не реализовали бесшовные посадки официально, эту возможность пытается добавить сообщество.

Сроки выхода Seamless Landings пока не объявлены. Когда модификация будет готова, её планируют бесплатно опубликовать на Nexus Mods. Если автору удастся довести задумку до конца, мод сможет заметно изменить восприятие космических путешествий в Starfield — одн