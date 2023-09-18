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Starfield 06.09.2023
6.7 3 077 оценок

Starfield на данный момент является наименее понравившейся пользователям игрой Bethesda в Steam

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butcher69
Новости

Starfield на данный момент является наименее популярной игрой Bethesda в Steam: спустя две недели после запуска новая игра Тодда Говарда получила всего 72,18% положительных отзывов на платформе Valve.

Сравнение с предыдущими продуктами Bethesda Game Studios показывает большую разницу: Fallout 4 имеет 81,87% положительных отзывов в Steam, а The Elder Scrolls V: Skyrim - 93,88%. Менее блестящим является Fallout 3 с 78,52%.

Несмотря на звездные оценки международной прессы, Starfield, очевидно, стала жертвой неоптимизированной ПК-версии, слишком требовательной к производительности и имеющей слишком много недостатков, но, возможно, в скором времени ситуация изменится.

Компания Bethesda объявила о скором появлении официальной поддержки DLSS для Starfield, а также всех тех опций, о которых так мечтали пользователи, в первую очередь настройки HDR.

Кто знает, может быть, после обновления ситуация изменится, и многие игроки передумают, оставив положительный отзыв о Starfield в Steam и тем самым повысив ее средний рейтинг.

7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
1341Jd

у 4 фолыча на релизе было 60 с чем-то положительных отзывов

3
МАХАН МАХАНОВИЧ
Кто знает, может быть, после обновления ситуация изменится, и многие игроки передумают, оставив положительный отзыв о Starfield в Steam и тем самым повысив ее средний рейтинг.

ТЕС 6 тоже изменится

2
makeavelli

Кто знает, может быть, после обновления ситуация изменится, и многие игроки передумают, оставив положительный отзыв о Starfield в Steam и тем самым повысив ее средний рейтинг.

Спасибо не надо .

1
Kot9lra street

ну так заслуженно, по мнению Тодда у 90% игроков 13900к и 4080-4090 карты стоят) а сюжет в играх беседки никогда не был прорывным, но можно было сделать в стиле масс эффекта 2, но увы

1
altair_nur

ну в 2К на 10400 и 3060 никаких проблем с производительностью нет, а карточке уже почти 3 года, так что может Тодд прав был, что г*вно мамонта обновить пора

-6
СнопакДоминатор altair_nur

На средних их с фср(мод длсс) 70%???

У меня на 2070 супер и хреново идёт, а она мощнее 3060.

2
DeadRemix СнопакДоминатор

мб ему в 40-50 кадров норм играть)

его комментик предыдущий на тему производительности, который я до этого не видел)

0
MunchkiN 616

сюжет масс эффект 2 - опопсевая оказуаленная сказка про колобка с термозарядами пр то как герой пал воскрес чтоб начать с низкого уровня и задавать вопросы а потом бегал по вербовке бойцов и по квестам на их лояльность. морровинд и обливион требовали требовали мощных компов. большинство пекарей на релизе игали на средних настройках с дропами фпс при том что можно было бы сказать что графика не самая передовая в шутана была самая передовая но тогда открый мир был в диковинку и вызывало удивление что эт вообще работает старфилд уже не считается открытым миром по меркам современных игор с открытом миром поэтому и хейт. если бы беседка реализовала бесшовные полеты все были бы очень рады и первые же моды были на пропуск полета инфа 100% чтоб было как в текущей игре. азазаза

-1
malars0

не может оно быть хуже wolfenstein youngblood. этот пол никому не пробить...

1
Real Slim Shady

Естественно, кал же этот калфилд

0
makemecringe
спустя две недели после запуска новая игра Тодда Говарда получила всего 72,18% положительных отзывов на платформе Valve.

Зачем врать?

-5
DeadRemix

а зачем тупить?

Пролистываешь вниз и смотришь ВСЕ оценки в стиме ,а не тех людей которые купили напрямую в стиме и оценки которых показывает стим сверху. Либо заходишь на стимдб и смотришь оценки , там прям точно показывает

6