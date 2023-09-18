Starfield на данный момент является наименее понравившейся пользователям игрой Bethesda в Steam

Starfield на данный момент является наименее популярной игрой Bethesda в Steam: спустя две недели после запуска новая игра Тодда Говарда получила всего 72,18% положительных отзывов на платформе Valve.
Сравнение с предыдущими продуктами Bethesda Game Studios показывает большую разницу: Fallout 4 имеет 81,87% положительных отзывов в Steam, а The Elder Scrolls V: Skyrim - 93,88%. Менее блестящим является Fallout 3 с 78,52%.
Несмотря на звездные оценки международной прессы, Starfield, очевидно, стала жертвой неоптимизированной ПК-версии, слишком требовательной к производительности и имеющей слишком много недостатков, но, возможно, в скором времени ситуация изменится.
Компания Bethesda объявила о скором появлении официальной поддержки DLSS для Starfield, а также всех тех опций, о которых так мечтали пользователи, в первую очередь настройки HDR.
Кто знает, может быть, после обновления ситуация изменится, и многие игроки передумают, оставив положительный отзыв о Starfield в Steam и тем самым повысив ее средний рейтинг.
у 4 фолыча на релизе было 60 с чем-то положительных отзывов
ТЕС 6 тоже изменится
Кто знает, может быть, после обновления ситуация изменится, и многие игроки передумают, оставив положительный отзыв о Starfield в Steam и тем самым повысив ее средний рейтинг.
Спасибо не надо .
ну так заслуженно, по мнению Тодда у 90% игроков 13900к и 4080-4090 карты стоят) а сюжет в играх беседки никогда не был прорывным, но можно было сделать в стиле масс эффекта 2, но увы
ну в 2К на 10400 и 3060 никаких проблем с производительностью нет, а карточке уже почти 3 года, так что может Тодд прав был, что г*вно мамонта обновить пора
На средних их с фср(мод длсс) 70%???
У меня на 2070 супер и хреново идёт, а она мощнее 3060.
мб ему в 40-50 кадров норм играть)
его комментик предыдущий на тему производительности, который я до этого не видел)
сюжет масс эффект 2 - опопсевая оказуаленная сказка про колобка с термозарядами пр то как герой пал воскрес чтоб начать с низкого уровня и задавать вопросы а потом бегал по вербовке бойцов и по квестам на их лояльность. морровинд и обливион требовали требовали мощных компов. большинство пекарей на релизе игали на средних настройках с дропами фпс при том что можно было бы сказать что графика не самая передовая в шутана была самая передовая но тогда открый мир был в диковинку и вызывало удивление что эт вообще работает старфилд уже не считается открытым миром по меркам современных игор с открытом миром поэтому и хейт. если бы беседка реализовала бесшовные полеты все были бы очень рады и первые же моды были на пропуск полета инфа 100% чтоб было как в текущей игре. азазаза
не может оно быть хуже wolfenstein youngblood. этот пол никому не пробить...
Естественно, кал же этот калфилд
Зачем врать?
а зачем тупить?
Пролистываешь вниз и смотришь ВСЕ оценки в стиме ,а не тех людей которые купили напрямую в стиме и оценки которых показывает стим сверху. Либо заходишь на стимдб и смотришь оценки , там прям точно показывает