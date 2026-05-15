Starfield на PS5 снова чинят: Bethesda все еще пытается удержать игру от технического развала

Starfield на PlayStation 5 продолжает напоминать не столько стабильный релиз, сколько затянувшийся процесс «дошлифовки на ходу». Спустя более месяца после выхода версии для консоли Sony разработчики из Bethesda Game Studios выпустили очередной патч 1.16.242 — уже третий по счёту, нацеленный на борьбу с постоянными сбоями.

И, честно говоря, ситуация выглядит немного упрямо типичной для Starfield: игра вышла масштабной, амбициозной, но технически всё ещё ощущается как проект, который не до конца «досушили» перед релизом. Новое обновление обещает закрыть ещё несколько критических проблем, включая вылеты при просмотре «Творений», ошибки автосохранений и сбои при работе с контентом, содержащим устаревшие данные. Также исправлены баги в режиме «Аванпост», где игра могла неожиданно падать при удалении некоторых предметов.

Отдельный пункт — общие улучшения стабильности. Формулировка настолько привычная, что уже звучит почти как ритуальное заклинание в патч-ноутах Bethesda. И именно это создаёт ощущение, что игра всё ещё находится в состоянии постоянной «боевой настройки», даже спустя время после полноценного релиза на PS5.

Важно отметить: это уже не первый патч, и предыдущие обновления действительно убрали часть проблем. Но полностью избавить Starfield от технической нестабильности пока не удалось. И здесь возникает типичная для Bethesda ситуация — масштаб есть, идеи есть, но техническая полировка растягивается на месяцы.

Всё это оставляет смешанное впечатление. С одной стороны, разработчики явно не бросили проект и продолжают активно чинить ошибки. С другой — игроки, похоже, всё ещё выступают в роли тестировщиков полноценной версии игры. И пока остаётся только надеяться, что следующая «порция исправлений» наконец переведёт Starfield из категории «почти стабильно» в просто стабильную игру.