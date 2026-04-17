Starfield на PS5 уже продаётся со скидкой спустя несколько дней после релиза

В Великобритании игру начали продавать примерно за £37, хотя изначально её стоимость на платформе составляла около £44,99, а стандартная цена релиза ранее доходила до £69,99 на других платформах.
Такое раннее падение цены произошло всего через несколько дней после выхода версии для PS5. Сейчас одно из наиболее заметных предложений можно найти у британских ритейлеров, где стоимость игры снизилась примерно на 18%.
При этом старт продаж на новой платформе оказался относительно сдержанным. По данным аналитиков Alinea Analytics, за первую неделю на PlayStation 5 было продано около 140 тысяч копий игры. Эксперты описывают этот результат как умеренный, особенно на фоне других проектов Microsoft, которые позднее появились на консолях Sony.
Дополнительное внимание к запуску привлекли и технические проблемы. Некоторые пользователи сообщают о сбоях, зависаниях и ошибках сохранений как на стандартной PS5, так и на PS5 Pro. В Bethesda уже подтвердили наличие проблем и заявили, что готовят исправление.
Несмотря на это, скидка может сделать игру более привлекательной для тех, кто только планирует познакомиться с проектом. Однако игрокам, рассчитывающим на полностью стабильный опыт, возможно, стоит дождаться будущих патчей.
А какие должны быть продажи у игры не первой свежести? Люди уже покупают игры зная что их ждет, а не кота в мешке.
зы, сейчас недоразвитые, клоунов поставят, хоть эти клоуны не знают мое отношение к игре.
Когда проходил Starfield, то глядя на масштаб проделанной работы, было чёткое понимание, что эти усилия потрачены попросту в пустоту, в космос, так сказать. За эти человеко-часы можно было сделать TES 6 и FallOut 5. Заработали бы на этом кучу денег и Тодди был бы сейчас новым шефом Xbox, но есть то, что есть...печалька.
Что ещё раз доказывает, что масштаб в игре съедает все детали и механики. Лучше сделать линейную игру, зато проработанную и качественную. Опыт Expedition 33 это подтверждает. Никому не нужны гектары локаций и 1000 планет если играть тупо не интересно.
В цифре может быть, диски расходятся, как пирожки, особенно премиум.