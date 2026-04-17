Starfield на PS5 уже продаётся со скидкой спустя несколько дней после релиза

В Великобритании игру начали продавать примерно за £37, хотя изначально её стоимость на платформе составляла около £44,99, а стандартная цена релиза ранее доходила до £69,99 на других платформах.

Такое раннее падение цены произошло всего через несколько дней после выхода версии для PS5. Сейчас одно из наиболее заметных предложений можно найти у британских ритейлеров, где стоимость игры снизилась примерно на 18%.

При этом старт продаж на новой платформе оказался относительно сдержанным. По данным аналитиков Alinea Analytics, за первую неделю на PlayStation 5 было продано около 140 тысяч копий игры. Эксперты описывают этот результат как умеренный, особенно на фоне других проектов Microsoft, которые позднее появились на консолях Sony.

Дополнительное внимание к запуску привлекли и технические проблемы. Некоторые пользователи сообщают о сбоях, зависаниях и ошибках сохранений как на стандартной PS5, так и на PS5 Pro. В Bethesda уже подтвердили наличие проблем и заявили, что готовят исправление.

Несмотря на это, скидка может сделать игру более привлекательной для тех, кто только планирует познакомиться с проектом. Однако игрокам, рассчитывающим на полностью стабильный опыт, возможно, стоит дождаться будущих патчей.