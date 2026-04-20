Starfield на PS5 вошел в топ-3 японского рейтинга продаж по версии Famitsu

Свежий отчет Famitsu за неделю (06.04 – 12.04) зафиксировал неожиданные изменения в лидерах продаж. Пока проекты для Nintendo Switch 2 ожидаемо удерживают первенство на японском рынке, третью строчку занял Starfield для PlayStation 5. То, что еще недавно казалось невозможным, стало реальностью: проект Bethesda сразу после выхода на консоли Sony показал положительную динамику в Японии.
Топ-10 продаж в Японии:
- [NS2] Pokemon Pokopia — 23 738 (всего: 890 909)
- [NS2] Mario Kart World — 7 238 (всего: 2 895 712)
- [PS5] Starfield — 5 368 (новинка)
- [NS] Minecraft — 4 094 (всего: 4 186 601)
- [NS] Animal Crossing: New Horizons — 3 831 (всего: 8 419 664)
- [NS2] Animal Crossing: New Horizons (NS2 Ed.) — 3 064 (всего: 101 850)
- [NS] Pokemon FireRed / LeafGreen — 2 757 (всего: 18 049)
- [NS] Super Smash Bros. Ultimate — 2 436 (всего: 5 899 833)
- [NS2] Mario Tennis Fever — 2 429 (всего: 101 590)
- [PS5] Crimson Desert — 2 408 (всего: 42 593)
Попадание Starfield в тройку лидеров на платформе Sony выглядит невероятно, учитывая его прошлый статус эксклюзива. Тем не менее, Bethesda доказала: японская аудитория PS5 ждала эту космическую RPG.
Не вижу великий хит марафон в списке или уже все , окочурился ?
Старфилд одна из лучших РПГ этого столетия, наравне с Вейлгардом.
судя по списку вполне ожидаемый результат
Что-то Crimson Desert совсем не взлетел...