Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 805 оценок

Starfield на PS5 вошел в топ-3 японского рейтинга продаж по версии Famitsu

Gruz_ Gruz_

Свежий отчет Famitsu за неделю (06.04 – 12.04) зафиксировал неожиданные изменения в лидерах продаж. Пока проекты для Nintendo Switch 2 ожидаемо удерживают первенство на японском рынке, третью строчку занял Starfield для PlayStation 5. То, что еще недавно казалось невозможным, стало реальностью: проект Bethesda сразу после выхода на консоли Sony показал положительную динамику в Японии.

Топ-10 продаж в Японии:

Попадание Starfield в тройку лидеров на платформе Sony выглядит невероятно, учитывая его прошлый статус эксклюзива. Тем не менее, Bethesda доказала: японская аудитория PS5 ждала эту космическую RPG.

MNM 777

Не вижу великий хит марафон в списке или уже все , окочурился ?

Greencore

Старфилд одна из лучших РПГ этого столетия, наравне с Вейлгардом.

Neikxi

Круто, эта игра заслуживает на такую плпулярность. О ней будут слагать легенды, или ге будут, потому что это полная чушь. Такие игры нужно делать чтобы в них было весело играть, а не скучно. А скучно не будет, потому что это все не правда, а правда не может быть не правдой. Может, вся не правда это правда, но не всегда. Всегда, но не всегда, но вам лучше не знать когда всегда.

Niт6iтЛиsт4n

судя по списку вполне ожидаемый результат

Ahnx

Что-то Crimson Desert совсем не взлетел...

