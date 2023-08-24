Starfield находилась в разработке 8 лет - в игре будет режим "Новая игра плюс"

Ни для кого не секрет, что Starfield - это большая игра (см. свидетельство Фила Спенсера здесь), и что разработка велась в течение длительного времени. Однако в новом интервью GQ геймдиректор Тодд Говард наконец-то рассказал, что работа над космической ролевой игрой велась в течение восьми лет. Для сравнения, столько же времени ушло на разработку Red Dead Redemption 2 от Rockstar,
По поводу такого количества времени Говард сказал:
Я думал, что мы найдем ответы быстрее. Когда ты делаешь много контента и не видишь работу на экране, это очень сложно.
В том же интервью издание подтвердило наличие режима "Новая игра плюс" для Starfield, однако подробностей о том, что именно будет представлено, пока нет.
Вместо этого в интервью говорится, что это "уникальный и захватывающий поворот", который "будет стимулировать продолжение и повторение игры". Если вы будете отслеживать количество открытых планет и исследованных существ, то это, конечно, будет началом.
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября.
Месяц baldur's gate закончился. Астрологи объявили месяц "Starfield"
Это же отлично, давно такой режим нужен в играх Bethesda. Можно неограниченно прокачивать персонажа и проходить игру снова заново.
"Легендарные" навыки - это хорошо, но сброс квестов до нуля они не дают.
Ну классно, заинтриговал. Когда на торрентах?
1 сентября)
В вот это какой-то плохо попахивает. Зная игры беседки, что мне может потребоваться в новом прохождении из старого? А если у меня 20 персонажей, откуда будут подгружаться данные? А если я параллельно несколькими прохожу? Единственное моё предположение, что: в игре часть планет процедурно генерируется. Получается так или иначе в новом прохождении у тебя будет совсем другая карта за исключением некоторых ключевых мест. А "новая игра +" новый мир будет генерировать по старому сиду. Тогда фича весьма полезная. Мне её точно бы не хватало. Ну, посмотрим что там по факту на релизе...
Совершенно не нужная фича в играх, какой смысл проходить по второму разу когда у тебя все есть?
В нормальных играх , после нажатия игра + , всё что у тебя есть в течении первого часа выкидывается в помойку.
8 лет понадобилось что бы они поняли что новая игра плюс очень выгодный и интересный режим....
Кто-то проходит такие игры повторно? Конечно читал, что многие Skyrim на сюжет проходят в одном прохождение, а побочные ветки в других, ну это скорее исключение и таких игроков не так много.
То есть 2 миллиарда уникальных загрузок только на одном нексусе тебе ни о чём не говорит? И это только для 1 версии.
К сожалению 99.9% модов хлам среди этих 2 миллиардов загрузок. Количество не равно качество.
Я Скайрим даже 1 раз до конца не прошёл, но модов накачал сотни, если не тысячи. Количество загрузок вообще ничего не значит по факту.
Ну это странно, что ты его не прошёл. Я вот пропылесосил весь LE, включая все моды "суперсемейсва LoTD" и даже больше, теперь вот SE пылесошу.
Касательно модов: я сказал уникальных загрузок. Т. е. Если тот же самый чел, качает тот же мод, или его обновление, это не засчитывается.
Если ты думаешь, что 99.9 модов хлам, я могу тебе хоть сейчас посоветовать, несколько, которые лично мне зашли-были офигеть какими крутыми.
Оно и видно - в техническом плане игра в 2015-м и застряла. Не просто так же выглядит как 4-й Фоллаут, лол.
Графика в играх уже много лет на месте стоит. Если бы при этом системные требования не росли - никто бы и не жаловался.
Эх, во времена Crysis 3 я бы засмеялся, если бы сказали, что спустя десять лет, графика в играх будет такая же. А сейчас 2023...
Я бы так не сказал. В ОТДЕЛЬНЫХ аспектах графика далеко шагнула вперед: волосы, тени, освещение. С качеством текстур пока все сложно.
Плюс еще реализуются фишки на ссд. Последний Ретчет с путешествием по мирам выглядит прекрасно.
В остальном - да, согласен. Новое поколение совсем не ощущается как «новое». Боюсь, здесь роль сыграла еще и младшая версия Хбокс.
Насколько я понял, текущее поколение - это 4K и SSD.
А еще РТХ
Ретчет и на hdd не плохо себя чувствует.
Не смешите меня, вам стоит добавить режим "Не удаляй игру пожалуйста", а не "Новая игра +".
Вам кто-то уже угрожает удалить игру от разработчиков лучшей игры 2008 года (Fallout 3), лучшей игры десятилетия и 2011-го года (The Elder Scrolls V: Skyrim) , лучших игр 2015 (Fallout 4) и 2018 годов (Fallout 76)?
с 2018 ты совсем перетолстил
хотел лайкнуть комментарий пока в конце не увидел Fallout 76 😩
Сейчас Fallout 76 гораздо лучше Fallout 4. Как минимум, нормальная диалоговая система, нет навязывания построек и помощи поселениям.
Fallout 3 не был игрой года. Там была гта 4. Рпг года. Fallout 4 тоже не был игрой года.