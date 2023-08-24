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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 700 оценок

Starfield находилась в разработке 8 лет - в игре будет режим "Новая игра плюс"

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butcher69
Новости

Ни для кого не секрет, что Starfield - это большая игра (см. свидетельство Фила Спенсера здесь), и что разработка велась в течение длительного времени. Однако в новом интервью GQ геймдиректор Тодд Говард наконец-то рассказал, что работа над космической ролевой игрой велась в течение восьми лет. Для сравнения, столько же времени ушло на разработку Red Dead Redemption 2 от Rockstar,

По поводу такого количества времени Говард сказал:

Я думал, что мы найдем ответы быстрее. Когда ты делаешь много контента и не видишь работу на экране, это очень сложно.

В том же интервью издание подтвердило наличие режима "Новая игра плюс" для Starfield, однако подробностей о том, что именно будет представлено, пока нет.

Вместо этого в интервью говорится, что это "уникальный и захватывающий поворот", который "будет стимулировать продолжение и повторение игры". Если вы будете отслеживать количество открытых планет и исследованных существ, то это, конечно, будет началом.

Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября.

20
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Odesseet

Месяц baldur's gate закончился. Астрологи объявили месяц "Starfield"

3
warp 37

Это же отлично, давно такой режим нужен в играх Bethesda. Можно неограниченно прокачивать персонажа и проходить игру снова заново.

"Легендарные" навыки - это хорошо, но сброс квестов до нуля они не дают.

2
Rey Harley

Ну классно, заинтриговал. Когда на торрентах?

2
Pimba

1 сентября)

0
IvanKote

В вот это какой-то плохо попахивает. Зная игры беседки, что мне может потребоваться в новом прохождении из старого? А если у меня 20 персонажей, откуда будут подгружаться данные? А если я параллельно несколькими прохожу? Единственное моё предположение, что: в игре часть планет процедурно генерируется. Получается так или иначе в новом прохождении у тебя будет совсем другая карта за исключением некоторых ключевых мест. А "новая игра +" новый мир будет генерировать по старому сиду. Тогда фича весьма полезная. Мне её точно бы не хватало. Ну, посмотрим что там по факту на релизе...

0
RTYWD

Совершенно не нужная фича в играх, какой смысл проходить по второму разу когда у тебя все есть?

-4
ChiliPepper

В нормальных играх , после нажатия игра + , всё что у тебя есть в течении первого часа выкидывается в помойку.

1
TheLokich

8 лет понадобилось что бы они поняли что новая игра плюс очень выгодный и интересный режим....

-4
Kenn1y

Кто-то проходит такие игры повторно? Конечно читал, что многие Skyrim на сюжет проходят в одном прохождение, а побочные ветки в других, ну это скорее исключение и таких игроков не так много.

-6
IvanKote

То есть 2 миллиарда уникальных загрузок только на одном нексусе тебе ни о чём не говорит? И это только для 1 версии.

-1
Janekste IvanKote

К сожалению 99.9% модов хлам среди этих 2 миллиардов загрузок. Количество не равно качество.

Я Скайрим даже 1 раз до конца не прошёл, но модов накачал сотни, если не тысячи. Количество загрузок вообще ничего не значит по факту.

0
IvanKote Janekste

Ну это странно, что ты его не прошёл. Я вот пропылесосил весь LE, включая все моды "суперсемейсва LoTD" и даже больше, теперь вот SE пылесошу.

Касательно модов: я сказал уникальных загрузок. Т. е. Если тот же самый чел, качает тот же мод, или его обновление, это не засчитывается.

Если ты думаешь, что 99.9 модов хлам, я могу тебе хоть сейчас посоветовать, несколько, которые лично мне зашли-были офигеть какими крутыми.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Оно и видно - в техническом плане игра в 2015-м и застряла. Не просто так же выглядит как 4-й Фоллаут, лол.

-7
warp 37

Графика в играх уже много лет на месте стоит. Если бы при этом системные требования не росли - никто бы и не жаловался.

Эх, во времена Crysis 3 я бы засмеялся, если бы сказали, что спустя десять лет, графика в играх будет такая же. А сейчас 2023...

0
Offn warp 37

Я бы так не сказал. В ОТДЕЛЬНЫХ аспектах графика далеко шагнула вперед: волосы, тени, освещение. С качеством текстур пока все сложно.

Плюс еще реализуются фишки на ссд. Последний Ретчет с путешествием по мирам выглядит прекрасно.

В остальном - да, согласен. Новое поколение совсем не ощущается как «новое». Боюсь, здесь роль сыграла еще и младшая версия Хбокс.

-3
warp 37 Offn

Насколько я понял, текущее поколение - это 4K и SSD.

-2
Offn warp 37

А еще РТХ

0
sapov Offn

Ретчет и на hdd не плохо себя чувствует.

0
Real Slim Shady

Не смешите меня, вам стоит добавить режим "Не удаляй игру пожалуйста", а не "Новая игра +".

-8
warp 37

Вам кто-то уже угрожает удалить игру от разработчиков лучшей игры 2008 года (Fallout 3), лучшей игры десятилетия и 2011-го года (The Elder Scrolls V: Skyrim) , лучших игр 2015 (Fallout 4) и 2018 годов (Fallout 76)?

0
Ave End warp 37

с 2018 ты совсем перетолстил

5
Джейсон Вурхиз warp 37

хотел лайкнуть комментарий пока в конце не увидел Fallout 76 😩

2
warp 37 Джейсон Вурхиз

Сейчас Fallout 76 гораздо лучше Fallout 4. Как минимум, нормальная диалоговая система, нет навязывания построек и помощи поселениям.

-2
DarkoLay warp 37

Fallout 3 не был игрой года. Там была гта 4. Рпг года. Fallout 4 тоже не был игрой года.

-1