Starfield настолько сломанная, что даже моддеры испытывают большие проблемы

Starfield стала самым крупным релизом Bethesda на сегодняшний день, и было очень приятно осознавать, что в игре будет меньше всего ошибок, чем в любой другой ролевой игре студии. Однако, похоже, не все так просто.
Группа моддеров, работающая над проектом, известным как Starfield Community Patch или SCP, взяла на себя труд исправить все очевидные проблемы и ошибки в игре. Однако в интервью Eurogamer они рассказали, что моддинг в игре тоже сломан.
Один из основателей SCP, Тимоти Халгари Болдридж, сказал:
Многие вещи действительно сломаны по сравнению с другими играми.
Команда приняла решение устранить все ошибки и проблемы, которые мешают игрокам наслаждаться Starfield. Их единственной целью является постоянное совершенствование игры. Однако, похоже, дизайн Bethesda мешает команде достичь этой цели.
Халгари добавил, что команда смогла так легко добиться быстрого прогресса только потому, что они "знают что делать"
Моддер объясняет, что поддержка моддинга Starfield является для Bethesda чем-то второстепенным. Он также утверждает, что до тех пор, пока не будут выпущены официальные инструменты для игры, сообщество моддеров для нее не будет развиваться.
Команда утверждает, что Bethesda вполне способна решить более 400 проблем, накопившихся в SCP, но их поддержка и обратная связь оставляют желать лучшего, создавая препятствия для этих преданных своему делу людей.
Интересно, что для игры уже выпущены различные моды. В них добавлены DLSS 3, визуальная переработка и бесшовные космические путешествия. Поэтому, несмотря на то, что в игре уже сформировалось сильное сообщество, если верить словам команды, это может продлиться недолго.
Положительным моментом является то, что Bethesda работает над официальной поддержкой модов, так что эта критика в конечном итоге будет устранена. Тодд Говард заявил, что поддержка модов появится в следующем году, вместе с дополнительным контентом для ролевой игры.
Модеры и фанаты роются в starfield.
Точнее хейтеры типа тебя в каждой новости про эту игру - столько комментов мало какая игра собирает - но даже с выдуманной историей тут аншлаг.
Было бы там что "хейтить" за такие бабки. Игра пустая, без души, без интереса, без жизни. Даже Киберпанк на старте, хоть и был с проблемами, был куда живее, чем вот этот вот обглодыш.
Напоминает Антем на старте... и финише. Идея - огонь, но исполнение дерьмо.
И вот пока не будут выпущены нормальные, официальные инструменты, либо (аж самому смешно, чесслово) Беседка не возьмет жопу в руки и не начнет нормально исправлять игру, "хейт" в ее сторону будет реально оправдан. Они потратили на нее (!)ВОСЕМЬ(!) лет!
На ТыТрубе есть ролик, где чувак сделал альфа-версию Starfield-а на другом движке, но с анимацией, боем, "номинальным" ИИ, который прятался в укрытие, взлетом и посадкой на планету за 48 часов! Да, криво! Да, не профессионально! Но, етить-колыхать! 48 часов! И 8 лет!
Тот же Space Engineers уже больше трех лет имеет процедурно генерящиеся планеты с атмосферой, на которые можно прилететь и приземлится. БЕЗ ЗАГРУЗОК!
Да даже тот же Star Citizen, с ненормальными разрабами, имеет в себе приземление на планеты без загрузок! Помимо "симулятора заваривания чаинок в кружке". (с)
И я играл в Starfield, если сейчас начнуться возгласы, типа "да ты же даже игры не видел, хейтер!" и т.д.
Я прошел ее, скрипя зубами от лагов и глюков, которых с моей системой быть не должно; от постоянных загрузок и крашей на пустом месте. Просрал две недели жизни на ЭТО. И после первого прохождения, мне дальше играть что-то не потянуло. Запах, наверное, помешал. А смердит она смачно! Хуже деревенского сортира в жару.
Лично для меня ситуацию со Старфилдом отлично описал бывший дизайнер Беседки Несмит, который в одном из интервью выдал:
Однако, добавляя возможность создавать свой собственный космический корабль, команда столкнулась с необходимостью принятия сложных решений. Некоторые элементы исследования не были так хорошо реализованы из-за смены приоритетов.
Иначе говоря - Беседка упоролась в создание кораблей и конструктор действительно неплох. Вот только что ролевая составляющая, что остальное не тянет. А конструктора мало, учитывая, что эта игра не симулятор космоверфи.
Кто хорошо знает историю свитков, знают и помнят, что бетесда со старфилдом уже 2 раз наступает на одни и те же грабли
было 2 релиза - елдер скроллс батлспайр и редгард, где они решили "поэкспериментировать" после успеха арены и даггерфолла и чуть чуть не обанкротились, спас их создатель бетесды тем, что создал зенимакс и влил кучу бабла
после этого они одумались и выпустили морровинд
и блин, ситуация снова повторяется, после головокружительного успеха скайрима тодд решил, что ему все нипочем и вот пожалуйста, ни 6 свитков ни норм игры ничего...
А вот тут скорее всего сыграло то, что различные версии скайрима, в массе основанные на фанатских модах продолжали покупать. Уж если одну и ту же игру с небольшими изменениями продолжали покупать, то новую вполне могли схавать в любом состоянии. Но не прокатило...
Типичная Беседка.
Я бы сказал типичные 50 злобных хейтеров с пегача, которым каждый день нужен очередной вброс =)
Вам с Denis G и переобувщиком Аin Grimm надо гачитрио создать. Таких отмороженных поклонников средней игры поискать надо. И все одни и те же - как было 3-4 фанатика так и осталось, игра похоже не раскрывается ни у кого.
Ну а тебе надо хотя бы с собой пару создать и обсудить свои умственные способности, ты правда думаешь что кто-то реально будет защищать игры( хорошие или плохие - да всем насрать) кроме твоего мини мирка. Хвататься за названия дело именно хейтеров, типа тебя, о чем твой пост и сказал.
Привет Denis G, он регулярно "сам с собой" что-то обсуждает и приводит это как "неоспоримые факты", а иногда "мысли" воображаемого им самим оппонента умудряется приводить как мысли самого оппонента. Вероятно даже не понимая разницы. И что обсуждение "сам с собой" - предпосылка к шизофрении. Нормальные люди обсуждают с другими.
Есть такие люди, которые вместо выяснения ситуации с ходу лепят тем, кто не восхищается предметом их поклонения ярлык "хейтер", они хорошо заметны в новостях.
"Сам чинить не буду и другим не дам"))
Игра походу обречена, если фалаут 76 имел каркас, в который можно было добавлять все что угодно и исправить ситуацию, тот тут уже ничего не поможет. Помойный унылый нелогичный бэкграунд и сюжет не изменить.
Фоллаут 76 - сетевой мод на четверку, а она была неплоха. Старфилд как очередная попытка натянуть новый сеттинг на скайрим провалилась.
- Как понять, когда Говард врет?
- Тогда, когда он начинает шевелить губами
Эх Тодд, что же ты так, основная аудитория твоих игр на модах держиться, но даже тут ты обделался. Надеюсь ты Тодд одумаешься и 6 свитки станут твоей работой на ошибками.
Тодд походу просто шестёрка- чё сказали, то и делает ))))
ага, да да, конечно
ты хоть сам в это веришь))))
КМК, основная аудитория уже держится на маркетинге. И с высокой колокольки мировым олигополистам геймдева на аудиторию.
Да вот реально, он такой порой бред несет, но на лице всегда у него читается "Что вы от меня хотите? Я вообще ничего не понимаю, просто отстаньте от меня"
Вполне, так как мне вообще пофиг, поэтому и смотрю на всё со стороны! Игра полный шлак, пробовал)
Задорнов правильно говорил про американцев. В америке игра очень хорошо продается, а вот в Европе и у нас много не довольных и поэтому Бетезде на нас наплевать, у них все нормально, у них хорошие продажи и они искренне не понимают что от них хотят. Они сделали себе имя и теперь многие не разобравшись покупают не игры, а выc*ры от этих разработчиков под знакомым брендом и всем довольны. Представляете какими будут следующие свитки?
Задорнов про американцев шутил в ироничном ключе, а вот часть русскоязычного сообщества, в том числе походу и вы, все это принимают за чистую монету, и кто после этого тупые (лучше сказать недалекие) еще надо понять...
И вопрос эти многие из Европы с нами на одной планете? Так как я сижу на англоговорящих форумах и смотрю обзоры на ютубе на английском языке и такого жесткого хейта, как в ру сообществе, я что-то там не замечал. Критика да, но не хейт.
на нексусе вышла статья о том как е проблемы в данный момент с модингом есть, с комментариями автора xedit, но все это к сф никакого отношения пока не имеет, так как официально "поддержки модов" пока еще нет, она заявлена только на 2024 год и очевидно в движке будут изменения под эту "поддержку"
пока основные переживания из-за раздельных потоков загрузки esl и обычных модов, все остальное временные издержки (реверсом не все можно раскопать)
Сломайте им лицо
модерация не поможет. Она и без модов выглядит достаточно хорошо.Просто нужно ОБНОВИТЬ ПУКАРИК))))
Сто пудов ща Denis G наверняка прискочит и будет снова дэфать это поделие и расписывать опять про шедевр с научной фантастикой для взрослых и дураков моддеров...
P.S. А...уже прискакал, извините
Надежда ещё жива.
"Модеры" жалуются на проблемы с моддингом, учитывая что инструмент для моддинга еще даже не вышел. Не статейка, а эпический высер )
На самом деле не Нексусе каждый день появляется два-три десятка модов, которые делают настоящие модеры, но поскольку даже xEdit в экспериментальный релиз вышел лишь несколько дней назад - они пока на что то серьезное не претендуют. Хотя есть уже вполне интересные рекомендованные работы.
Очередная тема, что бы на пустом месте обосрать игру
Вам самим то не надоело?
Я понимаю, когда старфилд обсирают по делу и там есть за что критиковать, но уже какой то маразм наступил с этой критикой.
Вы обсиратее то, что нельзя сделать нормальный мод на игру, для которой ЕЩЁ НЕ ВЫШЕЛ ИНСТРУМЕНТ для модов!
Ну это уже маразм.
И самое грустное, что люди в коментах даже голову не включают - тупо как стадо, которое увидело что один умник какает на игру и у них сразу мысль - ЗНАЧИТ И Я ДОЛЖЕН ПОКАКАТЬ!
Ну реально, десткий сад.
О, и переобувщик на месте
При том, что он не вышел, уже в июне Говард заявил "Я думаю, Starfield будет раем для моддеров." Ему предъявить ничего не желаете?
"бесшовные космические путешествия" это проблема ??? 400 как то мало, обычно "проблем" гораздо больше в любой другой игре если верить бельгийцам они фиксят больше 500 за патч, какой то странный доеб если честно. Тут скорее другой вопрос, кто бы мог добраться до технического специалиста и с просил, почему например архивы сжаты 4 разными алгоритмами??? или чет подобное, но нет надо обязательно высрать какую то херь про фрейм ген и бесшовные путешествия, проблем же в игре нет я так понимаю )))
Играю и кайфую, никаких глюков-багов не наблюдаю) И никаких модов портящих игру мне не надо
Приятного аппетита, дверь только закройте
Так это ты в новость про его игру пришел.