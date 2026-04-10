Starfield не попала в топ-10 чарта бестселлеров PS5

Microsoft поддержала запуск Starfield на PS5 достойной маркетинговой кампанией и масштабным обновлением, которое добавляет ещё один уровень в RPG. Игра от Bethesda очень хорошо стартовала в PlayStation Store, возглавив чарты предзаказов, опередив предстоящий эксклюзив для PS5 — Saros.

После довольно невпечатляющего первоначального релиза несколько лет назад, Microsoft надеется, что этот порт вдохнёт новую жизнь в Starfield. Однако на старте продаж игра даже не смогла попасть в топ-10 чарта.

По словам Дерека Стрикленда, Starfield заняла 16-е место среди самых продаваемых игр в PlayStation Store в день запуска 7 апреля 2026 года. Игра не попала в топ-15 чарта бестселлеров, хотя 5 бесплатных игр обогнали RPG.

Основной причиной таких низких показателей являются более высокие продажи игр со скидками в PSN из-за снижения цен. NBA 2K26, Call of Duty Black Ops 7, EA Sports FC 26, GTA 5, Arc Raiders и EA Sports Madden NFL 26 продаются со скидкой и, как следствие, опережают игру от Bethesda в чартах продаж.

Кроме того, конкуренция со стороны более новых игр также негативно сказывается на продажах Starfield, поскольку Crimson Desert и MLB The Show 26 перетянули внимание на себя, отвлекая его от релиза RPG на PlayStation 5.

Тем не менее, Microsoft ожидала лучших результатов, учитывая, что игра выходит с новым сюжетным DLC и свежим контентом. Forza Horizon 5 по-прежнему остаётся самой продаваемой игрой, выпущенной Xbox на PS5, и если Starfield не наберёт обороты, гоночный симулятор будет удерживать рекорд в обозримом будущем.