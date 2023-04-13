Starfield 06.09.2023
8.2 463 оценки

Starfield не сможет работать в 60 FPS на консолях, считает специалист Digital Foundry

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Gutsz
Новости

Многих геймеров ошарашила новость о технических особенностях кооперативный шутера Redfall от Bethesda Softworks. На выходе игра не сможет выдавать 60 FPS даже на самой мощной консоли Xbox Series X и похоже, что это будет нормой для всех будущих игр. Один из специалистов Digital Foundry убеждён, что ситуация повторится уже скоро и это будет Starfield.

Джон Линнеман один из ведущих редакторов Digital Foundry не остался в стороне от волны негатива игроков по поводу режимов работы Redfall на консолях Xbox Series X|S. По его словам, он был удивлен такому решению разработчиков и теперь он игр без поддержки 60 FPS на консолях станет больше. В дополнение к этому Линнеман заявил, что Starfield также сможет выдавать только стабильные 30 кадров в секунду.

По мнению эксперта, обеспечит 60 FPS в Starfield на консолях будет чрезвычайно сложно. Новая политика Bethesda и Microsoft свидетельствует, что их вполне устраивает показатели ниже этого порога. Кроме этого, Starfield будет масштабной игрой с открытым миром, где даже при большом желании будет трудно добиться 60 кадров в секунду на консолях.

Как будут обстоять дела с оптимизацией Starfield на ПК и консолях, узнаем уже после выхода игры. Релиз проекта запланирован нам 6 сентября 2023 года.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
Diablonos

Фил Спенсер жи знает что нужно игрокам на хвох

15
luVol

Курирует игру так-то Тодд Говард причем тут Фил?

5
Diablonos luVol

Спенсер как бы глава всей игровой ветки партии зелёных, как и инициатор скупки студий, втч Тодда Говарда, ексклюзивно для кинцолей хвох. А ещё он позиционирует себя как заядлый гей мер (он прошел вампайр сюрвайвес), и уж точно весь в доску свой мужик, который точно знает что нужно другим геймерам на самой мощной кинцоле на рынке с 12 терафллпсами.

2
МАХАН МАХАНОВИЧ Diablonos
кинцолей хвох

Ошибка в слове playstation

-1
vipanovynf

Pacпрoдажа фиpмeнныx видеоpeгиcтpатopов с pадаp-дeтeктоpом и другими пoлeзными фyнкциями, всe по 199O рyб.-- https://shortbe.com/bYHP

0
Nimlis

Хорошая политика, плевать на качество и аудиторию, лишь бы денег срубить. Зато компании покупают и будут сейчас такую же схему проворачивать🙂

10
HellowRainbow

Ну так если эта политика работает?

-1
ZooL22
7
moonfaer

Не беда, если покупать на каждое следующее поколение консолей копию старфилда, однажды она заработает на 60 кадрах

6
МАХАН МАХАНОВИЧ

Если они не смогут на своем gовнодвижке сделать 60 фпс, это будет нонсенс, любое ведро тянуло их игры. Пока это похоже на наброс, лучше дождаться информации.

5
samxxx335

И это в 2023 году!! Ну рукажопы-лошары!!

5
barabear

Некстген, пацаны.

4
Kot9lra street

зато кинематографично же)

0
TAPAKAH222

Наверное тут нужно было бы посмеяться над консольными, но что-то мне подсказывает, что и на ПК у многих не будет 60 FPS.

2
Protocol10

она и на пк не будет работать в 60 фпс минимум у 50% игроков лул)

2
Kot9lra street

так надо же как то мусор 4ххх линейки продавать, уже все контракты с нвидией подписаны

0
Kot9lra street

60 будет только на пк, и то при средних настройках графики в 1080р на видеокарте 3080 RTX) на релизе так и будет, чекайте мужики)

2
AleksandrLondon2077

Да, похоже что даже в Last of Us оптимизация была лучше чем в новых играх от Беседки , печально

1
kotasha

Когда руки не из того места растут то любая мощь скатывается в ноль.

0
SewAwOw

Интересно узнать причину невозможности заставить консоли выдавать 60 фпс. Игры у беседки никогда не были технологически навороченными, зато оптимизация всегда хромала. Мне кажется, дело как раз в ней (оптимизации). Кп2077 ведь работает в 60 фпс, а старфилд врядли будет красивее его.

0
RSV_GAMER_1987

только торент версия когда перевод сделают!!!

-1
warp 37

Понятно. Год пахать, на всём экономить ради новой видеокарты.

-1
морковняк

действительно. херня которая даже видеопамять не имеет вдруг не так хорошо работает. консоль своим существованием лиш доказывает что разрабы в сговоре с зелеными. и все их технологии нах не нужная параша.

-4
soulfox

Ты тоже своим существованием доказываешь, что школу нельзя прогуливать

1
морковняк soulfox

о чем ты? школа рф это та херня где программы для отсталых и подстроены под приезжих пупкинских инженеров. не. спасибо. даже бесплатно не нужно. и никому не посоветую. хотя ты как ватник и маргинал ничего другого не видел и не знаешь.

0
SoRaS3

50 хватит за глаза.

Это ж не онлайн.

-5
Saylar307

24 же)

7
Glodus_mc

23 fps хватит на глаза. Это же сингл

1
001fess

48 фпс, 16 фпс на каждый глаз.

0