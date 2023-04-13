Starfield не сможет работать в 60 FPS на консолях, считает специалист Digital Foundry ©

Многих геймеров ошарашила новость о технических особенностях кооперативный шутера Redfall от Bethesda Softworks. На выходе игра не сможет выдавать 60 FPS даже на самой мощной консоли Xbox Series X и похоже, что это будет нормой для всех будущих игр. Один из специалистов Digital Foundry убеждён, что ситуация повторится уже скоро и это будет Starfield.

Джон Линнеман один из ведущих редакторов Digital Foundry не остался в стороне от волны негатива игроков по поводу режимов работы Redfall на консолях Xbox Series X|S. По его словам, он был удивлен такому решению разработчиков и теперь он игр без поддержки 60 FPS на консолях станет больше. В дополнение к этому Линнеман заявил, что Starfield также сможет выдавать только стабильные 30 кадров в секунду.

По мнению эксперта, обеспечит 60 FPS в Starfield на консолях будет чрезвычайно сложно. Новая политика Bethesda и Microsoft свидетельствует, что их вполне устраивает показатели ниже этого порога. Кроме этого, Starfield будет масштабной игрой с открытым миром, где даже при большом желании будет трудно добиться 60 кадров в секунду на консолях.

Как будут обстоять дела с оптимизацией Starfield на ПК и консолях, узнаем уже после выхода игры. Релиз проекта запланирован нам 6 сентября 2023 года.