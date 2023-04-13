Starfield не сможет работать в 60 FPS на консолях, считает специалист Digital Foundry

Многих геймеров ошарашила новость о технических особенностях кооперативный шутера Redfall от Bethesda Softworks. На выходе игра не сможет выдавать 60 FPS даже на самой мощной консоли Xbox Series X и похоже, что это будет нормой для всех будущих игр. Один из специалистов Digital Foundry убеждён, что ситуация повторится уже скоро и это будет Starfield.
Джон Линнеман один из ведущих редакторов Digital Foundry не остался в стороне от волны негатива игроков по поводу режимов работы Redfall на консолях Xbox Series X|S. По его словам, он был удивлен такому решению разработчиков и теперь он игр без поддержки 60 FPS на консолях станет больше. В дополнение к этому Линнеман заявил, что Starfield также сможет выдавать только стабильные 30 кадров в секунду.
По мнению эксперта, обеспечит 60 FPS в Starfield на консолях будет чрезвычайно сложно. Новая политика Bethesda и Microsoft свидетельствует, что их вполне устраивает показатели ниже этого порога. Кроме этого, Starfield будет масштабной игрой с открытым миром, где даже при большом желании будет трудно добиться 60 кадров в секунду на консолях.
Как будут обстоять дела с оптимизацией Starfield на ПК и консолях, узнаем уже после выхода игры. Релиз проекта запланирован нам 6 сентября 2023 года.
Фил Спенсер жи знает что нужно игрокам на хвох
Курирует игру так-то Тодд Говард причем тут Фил?
Спенсер как бы глава всей игровой ветки партии зелёных, как и инициатор скупки студий, втч Тодда Говарда, ексклюзивно для кинцолей хвох. А ещё он позиционирует себя как заядлый гей мер (он прошел вампайр сюрвайвес), и уж точно весь в доску свой мужик, который точно знает что нужно другим геймерам на самой мощной кинцоле на рынке с 12 терафллпсами.
Ошибка в слове playstation
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Хорошая политика, плевать на качество и аудиторию, лишь бы денег срубить. Зато компании покупают и будут сейчас такую же схему проворачивать🙂
Ну так если эта политика работает?
Не беда, если покупать на каждое следующее поколение консолей копию старфилда, однажды она заработает на 60 кадрах
Если они не смогут на своем gовнодвижке сделать 60 фпс, это будет нонсенс, любое ведро тянуло их игры. Пока это похоже на наброс, лучше дождаться информации.
И это в 2023 году!! Ну рукажопы-лошары!!
Некстген, пацаны.
зато кинематографично же)
Наверное тут нужно было бы посмеяться над консольными, но что-то мне подсказывает, что и на ПК у многих не будет 60 FPS.
она и на пк не будет работать в 60 фпс минимум у 50% игроков лул)
так надо же как то мусор 4ххх линейки продавать, уже все контракты с нвидией подписаны
60 будет только на пк, и то при средних настройках графики в 1080р на видеокарте 3080 RTX) на релизе так и будет, чекайте мужики)
Да, похоже что даже в Last of Us оптимизация была лучше чем в новых играх от Беседки , печально
Когда руки не из того места растут то любая мощь скатывается в ноль.
Интересно узнать причину невозможности заставить консоли выдавать 60 фпс. Игры у беседки никогда не были технологически навороченными, зато оптимизация всегда хромала. Мне кажется, дело как раз в ней (оптимизации). Кп2077 ведь работает в 60 фпс, а старфилд врядли будет красивее его.
только торент версия когда перевод сделают!!!
Понятно. Год пахать, на всём экономить ради новой видеокарты.
действительно. херня которая даже видеопамять не имеет вдруг не так хорошо работает. консоль своим существованием лиш доказывает что разрабы в сговоре с зелеными. и все их технологии нах не нужная параша.
Ты тоже своим существованием доказываешь, что школу нельзя прогуливать
о чем ты? школа рф это та херня где программы для отсталых и подстроены под приезжих пупкинских инженеров. не. спасибо. даже бесплатно не нужно. и никому не посоветую. хотя ты как ватник и маргинал ничего другого не видел и не знаешь.
50 хватит за глаза.
Это ж не онлайн.
24 же)
23 fps хватит на глаза. Это же сингл
48 фпс, 16 фпс на каждый глаз.