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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 097 оценок

Starfield не спасло обновление - его рейтинг в Steam снова идет ко дну

Talendor3
Новости

Игроки недовольны новым обновлением для Starfield - рейтинг игры в Steam начал стремительно снижаться. С 10 июня было написано свыше 280 негативных рецензий.

Обновление добавило в игру Creation Kit и платные моды, большинство модов в игре платные и покупаются за внутриигровую валюту Starfield Creation Credits. Тысяча кредитов равна десяти долларам, а средняя цена за один мод составляет около 500-700 кредитов.

Также Bethesda добавила квесты охотника за головами в гильдии Trackers Alliance, которые только частично бесплатные - разработчики также подготовили второе задание, однако стали просить за него деньги. Платный квест распространяют за 700 единиц валюты через раздел Creations на официальном сайте Bethesda, в котором собраны модификации для игры.

Все официальные платные моды обойдутся игроку в $38, что составляет почти половину стоимости Starfield.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Lieutenant-Commander

Ух ты... Я прям даже не знаю что выберут игроки: бесплатные моды с Nexus Mods или платные из Creation Kit... Зато точно знаю, что если достаточно большое количество игроков согласиться платить деньги за моды в конце концов разработчики внедрят в игры платную смену клавиш управления на клавиатуре.

6
Сережаа

А что выберут мододелы?

0
AGS37 Сережаа

хз наверное как и многие делают - платно чуть быстрые обновы модов, а бесплатные с задержкой 1 день - 2 недели

0
GoliafJx

Я их совсем не понимаю. Ну выпустили плохую игру, нужно сейчас очко рвать чтобы очистить репутацию и вернуть расположение игроков, выпуская разные обвовы, причём бесплатно. А они блин, ещё глубже себя закапывают.

4
Сережаа

Труднее всего понять тех убогих которые в это играют и что-то там еще ждут

5
Hartelose

Нельзя спасти то, что спасти невозможно в принципе.

0
PastoralUpton

Все кричали это такая ТОПовая игра тогда почему это она идёт на ДНО..))

0
Пользователь ВКонтакте

Это как с Редфоллом. Обновляют, только ни к чему хорошему это не ведёт. // Сергей Логунов

0
askazanov

Так изначально было дно, и это даже не скрывали )))))))

0
Mr Sheppard

Дай им волю - они каждый квест монетизируют. А за те что бесплатно есть они сами доплачивать должны, кринж, халтура и диалоги мезозойского периода.

0
r23dom

так эту внутриигровую валюту Starfield Creation Credits, можно как-то фармить в игре?

-1
deathrocketandme

Я так понимаю нет, только покупать.

4
Djiggalag

Можно моды и не покупать, а просто тупо скачать с одного известного

0
OculusMortem

Будем откровенны, разве платные моды для скайрима кто-то покупал? Тогда почему они считают, что люди захотят покупать их тут, когда есть нексус?

-1
Марат Халимов

А на консолях есть нексус ?

Насколько помню вся эта фигня была чисто на консоли расчитана но может путаю.

6
Jim_son Марат Халимов

все верно, но в основном модеры и не выставляют там значительные ценники, а вот моды которые по факту разработала сама беседка стоят будь-здоров, это и вызывает негатив

меня уже на нексусе попросили выложить в клуб мой мод, и я бы сделал это за 1 тугрик или какой то там минимум, мне не жалко, проблема в том что пока авторы xedit не согласятся добавить поддержку новой системы хранения индентификаторов это крайне сложно сделать, вариант переделывать весь мод с нуля в окне "инстпектор" крейшенкита вообще ни разу не улыбается

-1
OculusMortem Марат Халимов

Консоли это вообще кастрированая платформа

1
cuckold

CJ в космосе на превьюшке.

-2
Baikal_Irkutsk

Вот клоуны так клоуны... Их с ног до головы облили помоями, а им пофиг!!! 🙏😆😆😂

-3
вупсич пупсич

ну 4 фолыч тоже в гoвне был на старте, а сейчас развелось адептов, что это крутая игра.

-1
PunksPlay вупсич пупсич

4-ый был хорошим и до сериала. В отличие от паршивого Нью Вегаса

1
Baikal_Irkutsk вупсич пупсич

Согласен👏👍

0
Господин Никто

западный геймдев летит на дно

-5
martin32

так другого нет

1
MunchkiN 616 martin32

есть еще азиатский мобильный, условно бесплатный.

0