Starfield не спасло обновление - его рейтинг в Steam снова идет ко дну

Игроки недовольны новым обновлением для Starfield - рейтинг игры в Steam начал стремительно снижаться. С 10 июня было написано свыше 280 негативных рецензий.
Обновление добавило в игру Creation Kit и платные моды, большинство модов в игре платные и покупаются за внутриигровую валюту Starfield Creation Credits. Тысяча кредитов равна десяти долларам, а средняя цена за один мод составляет около 500-700 кредитов.
Также Bethesda добавила квесты охотника за головами в гильдии Trackers Alliance, которые только частично бесплатные - разработчики также подготовили второе задание, однако стали просить за него деньги. Платный квест распространяют за 700 единиц валюты через раздел Creations на официальном сайте Bethesda, в котором собраны модификации для игры.
Все официальные платные моды обойдутся игроку в $38, что составляет почти половину стоимости Starfield.
Ух ты... Я прям даже не знаю что выберут игроки: бесплатные моды с Nexus Mods или платные из Creation Kit... Зато точно знаю, что если достаточно большое количество игроков согласиться платить деньги за моды в конце концов разработчики внедрят в игры платную смену клавиш управления на клавиатуре.
А что выберут мододелы?
хз наверное как и многие делают - платно чуть быстрые обновы модов, а бесплатные с задержкой 1 день - 2 недели
Я их совсем не понимаю. Ну выпустили плохую игру, нужно сейчас очко рвать чтобы очистить репутацию и вернуть расположение игроков, выпуская разные обвовы, причём бесплатно. А они блин, ещё глубже себя закапывают.
Труднее всего понять тех убогих которые в это играют и что-то там еще ждут
Нельзя спасти то, что спасти невозможно в принципе.
Все кричали это такая ТОПовая игра тогда почему это она идёт на ДНО..))
Это как с Редфоллом. Обновляют, только ни к чему хорошему это не ведёт. // Сергей Логунов
Так изначально было дно, и это даже не скрывали )))))))
Дай им волю - они каждый квест монетизируют. А за те что бесплатно есть они сами доплачивать должны, кринж, халтура и диалоги мезозойского периода.
так эту внутриигровую валюту Starfield Creation Credits, можно как-то фармить в игре?
Я так понимаю нет, только покупать.
Можно моды и не покупать, а просто тупо скачать с одного известного
Будем откровенны, разве платные моды для скайрима кто-то покупал? Тогда почему они считают, что люди захотят покупать их тут, когда есть нексус?
А на консолях есть нексус ?
Насколько помню вся эта фигня была чисто на консоли расчитана но может путаю.
все верно, но в основном модеры и не выставляют там значительные ценники, а вот моды которые по факту разработала сама беседка стоят будь-здоров, это и вызывает негатив
меня уже на нексусе попросили выложить в клуб мой мод, и я бы сделал это за 1 тугрик или какой то там минимум, мне не жалко, проблема в том что пока авторы xedit не согласятся добавить поддержку новой системы хранения индентификаторов это крайне сложно сделать, вариант переделывать весь мод с нуля в окне "инстпектор" крейшенкита вообще ни разу не улыбается
Консоли это вообще кастрированая платформа
CJ в космосе на превьюшке.
Вот клоуны так клоуны... Их с ног до головы облили помоями, а им пофиг!!! 🙏😆😆😂
ну 4 фолыч тоже в гoвне был на старте, а сейчас развелось адептов, что это крутая игра.
4-ый был хорошим и до сериала. В отличие от паршивого Нью Вегаса
Согласен👏👍
западный геймдев летит на дно
так другого нет
есть еще азиатский мобильный, условно бесплатный.