Starfield никогда не станет Skyrim, поскольку в этом году для неё вышло на 90% меньше модов

Skyrim не задумывалась как игра на века, но её сложная RPG-механика и интерактивный мир настолько интуитивно подходили для модов, что быстро породили одно из самых активных сообществ в истории видеоигр, которое до сих пор разрабатывает всё — от полноценных ремейков до масштабных дополнений.
2025 год не стал исключением. Skyrim - Special Edition получила 21 406 новых модов в этом году, что в сумме составляет 22 210 с учётом оригинальной игры, в то время как для Starfield вышло примерно десять процентов от этого количества — 2390 новых модов. Это всё ещё впечатляющее достижение, но, учитывая, что Creation Engine имеет встроенную поддержку модов, и тот факт, что в Starfield были сотни пустых планет, с которыми могли экспериментировать моддеры, это лишь показывает, насколько незначительное влияние оказала игра по сравнению со своими предшественницами.
Игры, получившие наибольшее количество модов за год (по данным Nexus Mods):
- Skyrim: Special Edition — 21 410 модов.
- Stardew Valley — 6739 модов.
- Fallout 4 — 6724 мода.
- Helldivers 2 — 6132 мода.
- Cyberpunk 2077 — 5285 модов.
- Baldur's Gate 3 — 4676 модов.
- Oblivion Remastered — 3833 мода.
- Fallout: New Vegas — 3671 мод.
- Marvel Rivals — 2686 модов.
- Starfield — 2390 модов.
Из этого списка можно сделать несколько важных выводов: даже спустя 14 лет ничто не может сравниться со Skyrim; Starfield едва пробилась в десятку лучших, одержав победу в напряжённой борьбе с Kingdom Come: Deliverance 2 за десятое место; Baldur's Gate 3 продолжает стремительно набирать популярность.
Starfield, возможно, и не станет следующей Skyrim, но не всё так плохо. Она носит престижный титул 11-й по количеству модификаций игры в истории Nexus, с общим числом 11 900 модов. Чтобы попасть в десятку лучших, ей нужно будет обогнать Morrowind, что вполне может произойти в ближайшие годы. На данный момент Morrowind имеет довольно сильное преимущество с 14 300 модами, число которых в этом году выросло на ошеломляющие 1892, намного превзойдя оригинальную Oblivion и даже Fallout 3.
нет тут ничего очевидного, и акценты в статье сделаны неверно
проблема не в самой игре, не в "пустых планетах" и не в вестах и сюжете, а в том что для CreationEngine2 нет вменяемого SDK — CK сырой и забагованный, весь новый функционал или не поддерживается вообще или поддерживается частично, средств разработки от комьюнити тоже мало, так как, например, автор xedit отказался добавлять поддержку новой системы идентификаторов объектов (с введением medium light аддонов изменились правила по которым идентификаторы сохраняются в плагине), новых средств для создания анимаций тоже, на сколько мне известно (я больше полугода не слежу уже за тем что происходит), не предоставили
другими словами: есть два вида "модеров" — те кто создают очередные "труселя", условно, и те кто создают средства разработка (частично их предоставляет сама беседка, частично создает комьюнити), так вот, мерилово "создали много модов" фактически это пересчет "труселей" и тех модеров что их добавляет в игру, но кол-во этого вида модеров напрямую зависит от кол-ва модеров которые создают средства разработки, а так же от того на сколько успешно последним удалось эти средства реализовать; и вот получается такая штука, что для старфилда до сих пор этих средств разработано очень мало, и желающих их разрабатывать мало, а следовательно тем кто хочет добавить еще "труселей" в игру просто не чем это делать (стартовый бум модов для старфилда на самом деле был просто стартовым клепанием читов через ini файлы, и толпы этого гуана создали впечатление что с модами все будет ок)
вообщем такая вот печаль, и никаких подвижек пока не предвидится, возможно выход тес6 подтолкнет олдов вернуться и все же начать добавлять полноценную поддержку CE2 в свои средства разработки, а может беседка выпустит еще одно обновление движка и доломает модинг окончательно
По данным на 2025 год, The Elder Scrolls 5: Skyrim — игра с самым большим количеством модов, их число — 180 тысяч, а количество скачиваний — 10 млрд.
Кроме того, в 2025 году сообщалось, что Stellar Blade — вторая по популярности игра с наибольшим скачиванием модов на платформе Nexus Mods, за три месяца после релиза пользователи скачали моды для неё более 19,9 млн раз.
