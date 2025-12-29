Starfield никогда не станет Skyrim, поскольку в этом году для неё вышло на 90% меньше модов

Skyrim не задумывалась как игра на века, но её сложная RPG-механика и интерактивный мир настолько интуитивно подходили для модов, что быстро породили одно из самых активных сообществ в истории видеоигр, которое до сих пор разрабатывает всё — от полноценных ремейков до масштабных дополнений.

2025 год не стал исключением. Skyrim - Special Edition получила 21 406 новых модов в этом году, что в сумме составляет 22 210 с учётом оригинальной игры, в то время как для Starfield вышло примерно десять процентов от этого количества — 2390 новых модов. Это всё ещё впечатляющее достижение, но, учитывая, что Creation Engine имеет встроенную поддержку модов, и тот факт, что в Starfield были сотни пустых планет, с которыми могли экспериментировать моддеры, это лишь показывает, насколько незначительное влияние оказала игра по сравнению со своими предшественницами.

Игры, получившие наибольшее количество модов за год (по данным Nexus Mods):

Skyrim: Special Edition — 21 410 модов. Stardew Valley — 6739 модов. Fallout 4 — 6724 мода. Helldivers 2 — 6132 мода. Cyberpunk 2077 — 5285 модов. Baldur's Gate 3 — 4676 модов. Oblivion Remastered — 3833 мода. Fallout: New Vegas — 3671 мод. Marvel Rivals — 2686 модов. Starfield — 2390 модов.

Из этого списка можно сделать несколько важных выводов: даже спустя 14 лет ничто не может сравниться со Skyrim; Starfield едва пробилась в десятку лучших, одержав победу в напряжённой борьбе с Kingdom Come: Deliverance 2 за десятое место; Baldur's Gate 3 продолжает стремительно набирать популярность.

Starfield, возможно, и не станет следующей Skyrim, но не всё так плохо. Она носит престижный титул 11-й по количеству модификаций игры в истории Nexus, с общим числом 11 900 модов. Чтобы попасть в десятку лучших, ей нужно будет обогнать Morrowind, что вполне может произойти в ближайшие годы. На данный момент Morrowind имеет довольно сильное преимущество с 14 300 модами, число которых в этом году выросло на ошеломляющие 1892, намного превзойдя оригинальную Oblivion и даже Fallout 3.