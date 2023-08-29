Starfield обогнала Baldur's Gate 3 в Steam по продажам еще до ее выхода

Выход игры Starfield должен стать одной из самых значимых дат в календаре геймеров, обещающей погружение в атмосферу, межгалактические исследования и космические сражения, которых так ждут поклонники игр Bethesda. Возможно, игра еще не вышла, но пользователи с такой скоростью оформляют предзаказы, что она уже обогнала по продажам в Steam Baldur's Gate 3 - еще до того, как она вышла.
Игра Larian Studios принесла оглушительный успех, превзойдя все ожидания. Разработчики, видимо, рассчитывали на 100 000 одновременных игроков, но уже через несколько дней после выхода игры на ПК их количество стало в семь-восемь раз больше.
Поэтому еще более впечатляющим является тот факт, что Starfield опережает ее по продажам и возглавляет американский чарт продаж Steam еще до своего выхода.
Игра от Bethesda уже несколько недель держится в пятерке самых продаваемых игр в США, но перед стартом продаж в начале сентября (точная дата которого зависит от версии игры) она обогнала BG3 и CS:GO и вырвалась на первое место.
В глобальном плане CS:GO все еще на первом месте, но Starfield все также превосходит Baldur's Gate 3.
Выйдя на первое место, игра обошла Armored Core VI и Sea of Stars, получившие исключительно положительные отзывы.
Игроки тоже были ошеломлены: новость быстро попала на Reddit и вызвала дискуссию.
Один из игроков пошутил, что запуск BG3 и Starfield - это уже слишком:
Честно говоря, это просто замечательно, что у нас выходят такие игры, как Starfield и BG3. Единственная моя проблема - не хватает времени, чтобы поиграть в обе... Воистину, переизбыток игровых богатств!.
Можно только представить, каких высот достигнет игра после своего полного выхода.
Надеюсь хорошая игра получится, и хайп оправдается.
Ну если будет атмосфера как в свитках, и сюжет как минимум не хуже тех же свитков, то думаю это будет игрой года
В Скайриме вообще не почувствовал наличие сюжета (его кот наплакал и как буд-то бы он там только для галочки), просто скучная песочница. Атмосфера в Скайриме есть, и она не плохая, но это все что в ней есть. Если Starfield такой же - то он мне и даром не нужен.
СМЕШНО...Многие и близко не надеялись вообще на успех бг3,это пошаговая рпг с видом сверху,ЧЕГО УДИВЛЯТСЯ-ТО что шутан с огромным пиаром и мощью всей майкрософт обогнал пошаговую рпг от малоизвестной студии...БГ3 отличная игра но все же нишевая,для любителей классических рпг и сюжета,а старфиелд больше для экшона с небольшим налетом рпг...
Это разные аудитории и разные сеттинги. Да, какие-то игроки могут сыграть и в BG3 (у которой, по слухам, был бюджет в 300 миллионов евро) и они же и пойдут в Starfield, но, в целом, они не сильно накладываются друг на друга.
У обоих игр есть одинаково опасные моменты: в BG3 -- это пошаговость (что уводит игру под хардкорную аудиторию), у Starfield -- это сеттинг космоса (который считается хардкорным)
Скорее удивляет, что Балдурс на третьей позиции - как по мне, это показывает тот факт, как низко упала игровая индустрия, ведь на самом деле, балдур просто хорошая игра и никак не топавая.
старфилд месяц продается. а БГ3 - три года
Игры Bethesda продаются по 5-10 лет. Можно вспомнить про Скайрим и Fallout 4
Ну и что, помнится КП2077 тоже по предзаказам был впереди планеты всей , итог всем известен , посмотрим что там будет 1 сентября.
В итоге КП2077 стала культовой игрой
Да, он даже NMS переплюнул.) Так ещё никто в уши не ссал.
Ты хочеш сказать что КП2077 стала в один ряд с такими монстрами как ГТА , Дябла , Ведьмак , ТES ???????????
Это игра , которая обосралась на релизе по самые гланды, из которой вырезали половину обещанного контента и спустя три года её вытянули до играбельного состояния и не более того , на культовую она точно не тянет , не преувеличивай.
Ну КП культовой станет только может быть в разделе хайпа, а как сама игра после всех правок она действительно хороша.
Конечно стала. Ныли только обладатели устаревших консолей. Из старфилда думаю тоже полным полно всего вырезали, просто не говорят об этом. А уж каким кривым куском был и есть TES, тут уж никакой киберпанк не сравнится, его только тонна модов спасает
ждем обгон по положительным\отрицательным отзывам overwatch
Да наплевать вообще. Лариены и так хорошо заработали лавров . Значит в будущем не будут сбавлять планку.
Вот это прикол!
(Голосом мужика из мема)
А потом люди удивляются тому, почему изометрические RPG с диалогами и сюжетом уступили место RPG в 3D с экшОном, а потом уже и они играм, где RPG вообще не главное, а главное - сбор ресурсов (мусора) и строительство (зачистка) баз на одинаковых локациях.
Потому что хоть балдурс и крутая игрушка в своём жанре, но ключевое тут жанр, большинство людей не любят пошаговые бои, так как пошаговые бои это объективно старый век.
Не то, чтобы старый... Скорее - очень специфичная штука, которая плохо реализована в поделке бельгийцев.
Ну, только по факту самое имбовое это рпг в 3D с диалогами и сюжетом
Старфилд 1 сентебря и 6 пиковый онлайн в стиме 600 тысяч-1 лям.
Так же и на твиче,зрителей 400+ тысяч наберется.
Балдур 3 тоже крутая игра и сюжетка збс. Сам не играл,чисто стрим 10+ дней смотрел.не фанат таких игр!.
Неудивительно. Главная игра года.
я вижу не смущает, что в Top Sellers на первом месте БЕСПЛАТНАЯ игра
Все, кто попробовал уже её, говорят, что игра посредственная хрень.
Поиграю на PS5 когда выйдет.
Это тоже самое сказать, о любом выходе эксклюзиве сони на xbox, а реалии таковы пк или xbox.
проснись ты ...))
Такое дерьмо сравнивать с BG 3
Неужели люди не видят по демонстрации геймплея итд, что это будет проходняк уровня фолыча 4?
А фолыч 4 ни разу не проходняк
Ну там зато геймплей и боевая система нормальные. А в BG3 давно забытое и не актуальное ископаемое из девяностых.
Не проходняк, это точно, уже 400 часов и всё ещё не прошёл)
Не было в девяностых столько петухов и зоофилов на один квадратный метр игры, как в балде гея 3. В те времена за игру в такое транс дерьмо в лучшем случае послали бы на...
неужели вы никогда не кончитесь? откуда вы все лезете)