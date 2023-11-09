Starfield: первые сравнения видео с NVIDIA DLSS демонстрирют улучшения по сравнению с FSR

Благодаря бета-обновлению появились первые сравнения видео в Starfield с использованием NVIDIA DLSS 3.5 и AMD FSR 2.2, которая до сих пор была единственным решением при запуске на ПК, и улучшения кажутся вполне очевидными.
Два видео, опубликованные YouTuber MxBenchmarkPC, с применением бета-версии обновления 1.8.83, демонстрируют, что использование DLSS 3.5 приводит к значительным преимуществам, пусть и не всегда явно заметным.
С применением генерации кадров скачок вперед в частоте кадров заметен по сравнению с использованием FSR 2.2, но даже без этой технологии применение «простого» DLSS 3.5 оказывается очень эффективным, с большей четкостью изображения и в любом случае переменным, но всегда присутствующим увеличением производительности.
Простое использование DLSS 3.5 приносит преимущество примерно в 5-10% по производительности, но дельта увеличивается, если применяется еще и система генерации кадров.
А кто там кудахтал,что в игре отличная оптимизация,это ваши компы не тянут..?
Что это там на картинке? 4080? Пффф... У тебя что, нет денег хотя бы на 4090?..
Гениально просто сравнивать СТАРЫЙ FSR с новыми DLSS прям ... гениально -_- (при этом разница местами не значительная(преимущество примерно в 5-10%), что следует ожидать ХОРОШЕГО результата от FSR 3 когда он выйдет). А сейчас -это сравнение Велосипеда с Самокатом ... И если требуется нано-реактор для запуска игры(который даже не в состоянии 60 кадров держать -_- ) , то это ни хрена НЕ оптимизированный продукт (ну или вы обладатель- нано-ведра -_-) ...
Странно что от амд не добавили генерацию, вродь разрабатывали совместно с амд даже
Какая дельта. А альфа и бета будут?
Вообще классно (нет) сранивать длсс 3.5 с фср 2 Сравните тогда уже с фср 1, почему нет?
Даже на Rtx2070 в фуллхд и раньше всё шло в 60фпс.
Ну а хейтеры и дальше будут запускать игру на бабушкиных счетах в 8к и ныть про оптимизацию.
Хотя о чем это я) Когда вообще хейтеры игру запускали. Им их обожаемый благер скажет что в игре нет оптимизации. Как и космоса )
На минималках? Даже на 3070 в нативных 1080 ни о каких 60 ФПС речи нет, особенно в больших городах. Местами да, будет 60.
Нет, на высоко-ультрах. Разве что тени местами подскручивал.
Ну и само собой бывают просадки, когда на экране много болванчиков. Где то до 45 фпс.