Starfield планировалось выпустить гораздо раньше ноября 2022 года, пока Xbox не сказала Bethesda не торопиться ©

Изначально Starfield должна была выйти гораздо раньше ноября 2022 года, когда Xbox приобрела Bethesda.



Вчера, 11 июня, глава Xbox Фил Спенсер, выступая в прямом эфире Giant Bomb, раскрыл новые подробности о Starfield. В трансляции, приведенной ниже, примерно на отметке 2 часа 40 минут, Спенсер заявил, что когда сделка по приобретению Bethesda материнской компанией ZeniMax была закрыта, Starfield планировалось выпустить гораздо раньше ноября 2022 года.

"По правде говоря, когда сделка по приобретению была закрыта, эта игра имела значительно более раннюю дату выпуска, чем та, в которую мы сейчас выходим", - заявил Спенсер, уточнив, что он имел в виду дату выхода в ноябре 2022 года. Спенсер добавил, что затем он "сел с Тоддом и командой" и объяснил, что они хотят дать этой команде "время", чтобы закончить Starfield.



О сделке между Microsoft и ZeniMax первоначально было объявлено еще в сентябре 2020 года. Однако сделка была закрыта только через полгода, в марте 2021 года, что означает, что чуть более двух лет назад Starfield была запланирована на более ранний срок, чем первоначальный план запуска.



Конечно, в дальнейшем Starfield была полностью отложена на 2022 год, а после на 6 сентября 2023 года.



К сожалению, Спенсер не рассказал о том, что произошло за кулисами, чтобы отложить Starfield до сентября 2023 года, упомянув лишь, что Xbox хочет дать Starfield столько времени, сколько ей нужно. Задержка ролевой игры с 2022 года была связана с полировкой, и в этой связи Спенсер в шутку сказал, что все консоли Xbox, используемые для контроля качества в Xbox, прямо сейчас играют в Starfield.



Starfield выйдет 6 сентября, но если вы предварительно закажете цифровое премиум-издание, то сможете начать играть на целых пять дней раньше - 1 сентября.