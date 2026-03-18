Starfield поддерживает PS5 Pro с визуальным режимом 4K/30 FPS и режимом производительности 60 FPS

Starfield наконец-то выходит на PS5, и вполне логично, что она должна поддерживать PlayStation 5 Pro. В блоге PlayStation подтверждено наличие двух режимов для консоли: визуальный (4K/30 FPS) и режим производительности («улучшенная графика» и 60 FPS).

Конечно, будет также поддерживаться контроллер DualSense, например, различные адаптивные отклики триггеров для оружия. Вы также можете воспроизводить аудиозаписи и сообщения внутренней связи через динамик. Кроме того, вы можете переключаться между видом от первого и третьего лица с помощью тачпада, что также помогает получить доступ к карте и сканеру.

Интересно, что пока нет информации о том, как Starfield будет работать на базовой PS5. В то время как версия для Xbox Series X вышла с 30 FPS, она получила обновление, добавившее поддержку 40 FPS, 60 FPS и даже неограниченной частоты кадров.

Starfield станет доступна 7 апреля для PS5, одновременно с обновлением Free Lanes и платным дополнением Terran Armada для всех платформ.