Starfield подверглась ревью-бомбингу после того, как получила награду Steam за самый инновационный геймплей

Starfield, которую считали одним из самых ожидаемых релизов 2023 года, стала одной из самых обсуждаемых игр прошлого года. Несмотря на неоднозначную реакцию игра была номинирована на одну из главных наград от Steam.
Шокирующим поворотом событий стало то, что ролевая игра получила эту награду, и реакция на это не была положительной. Многие не смогли смириться с таким исходом, и награда вызвала волну негативных отзывов на игру в Steam.
Как видно на изображении выше, последние отзывы на странице Starfield в Steam - отрицательные и указывают на последнюю награду игры. Хотя оба игрока провели в игре около 30-50 часов, в их отрицательных отзывах говорится, что ролевая игра не должна была получить эту награду.
Многие предполагают, что за игру проголосовали в попытке потроллить Bethesda, но маловероятно, что это движение было достаточно большим, чтобы привести игру к победе.
Несмотря на множество споров, ролевая игра все же смогла превзойти Baldur's Gate 3 по количеству часов проведенных в игре. Она также стала одним из самых продаваемых релизов в Steam, что стало большим коммерческим успехом для Xbox и Bethesda.
А где инновации?Или загрузка после каждой открытой двери-это инновация?
Так в Аутер Вордс, которую нахваливали, были загрузки после каждой двери в несколько раз дольше. Значит относительно конкурента тут есть прогресс и инновация.
Хорошая ведь игра. Подогревает пердаки в эти холодные деньки ❄️
разрабам плевать д, деньги заработали и баста
Не, ну в какой то степени в игре инновационный геймплей😁инновационное уныние
Так их!
Сделали игру с помощью нейросетки месяца за 4, втюхали это овно людям, проплатили всем кому можно чтобы те нахваливали. Профит.
за нее голосовали тк другие номинанты - кал трешак которые ваще не игры поэтому голосовали за стырфильд… в принципе среди этого кала победа стырфильда выглядит более чем логично… и удивляться тут можно только тому каким образом среди конкурентов у него только кал треш оказался причем откровенный… но на стым помойке все возможно, трешака кала там более чем достаточно и всем хватит чтоб самой инновационной игрой или игрой тыщелетия стать ваще без проблем… непонятно также че хайп такой изза стым рейтинга где две с половиной игры нормальные на сто тыщ трешни кала… также не ясно зачем негативные отзывы о стырфильде писать тока исходя из номинации, игра не треш это тип средняя душнилка рубилка нафиг не нужная индустрии коих было достаточно много про космоц тип, но трешаком ее назвать нельзя (в отличии от других номинантов есесн)… понятно, что положительного отзыва она не заслуживает но и отрицательный писать яб тож не стал, мб потому что сразу было очевидно что космоц это духота адовая а те кто не в теме чет ждали там лол
да все проплачено, ой, простите, подмазано, ой, простите, честно :) Поэтому логично :)
совершенно верно, в том то и удобство кучу трешни в номинанты и любой средней паршивости прожект выглядит как игра тыщелетия
Кому и зачем за это платить? Не важно, ботам, пользователям, Гейбу? Эта награда дает какой-то статус? Какое-то признание? Нисколько. Просто развлечение на получение значков и стикеров. Все.
ты же понимаешь что туда можно было любую другую игру засунуть но игроки Старфилд поставили
ну засунь туда в номинанты BG 3 вместо такого межгалактического хита как например Police и угадай с одного раза какая игра бы выиграла
сюда вон тож в номинанты кал пихнули а могли бы и стырфильд добавить тк он лучше
Скоро здесь появятся персонажи, которые в 100500й раз будут писать про "раскрытие", думая, что это очень остроумно и коверкать название игры в лучших традициях школоло.
о, сначала и не заметил - они уже здесь
О еще одна волна поджареных пуканов
никаких "поджаренных", просто игра реально - дерьмо!
Насколько же унылую и кривую поделку надо было склепать что бы на ней так топтались.
Просто они не наиграли 200 часов и у них игра не раскрылась :)
железо надо тоже обновить чтобы игра раскрылась.
Я недавно продал 3хлетний комп 9400 - 2060Super, на нём игра отлично шла на средне-высоких (около 60FPS). Что за базар про железо?
Вполне заслуженная награда. Игра действительно самая инновационная.
Хоть одну инновацию скажи по игре.
Там тонна инноваций чего стоит только взлёт корабля через загрузку и ролик,про то что бы лететь по планете и речи не идёт,или контейнер корабля в который можно сложить меньшее чем в инвентарь,зато заправлять корабль не надо.
Смегмафилд продолжает гадко вонять в инфополе, что в принципе естественно для трупного разложения..