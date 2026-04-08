Starfield покоряет PS5: сообщество PlayStation оценило игру в 4,65 балла

Релиз космической саги Starfield на PS5, подкрепленный крупнейшим в истории игры бесплатным патчем, вызвал новую волну интереса к этой научно-фантастической RPG. Владельцы консолей Sony встретили проект от Bethesda Game Studios с восторгом: в PS Store средний балл на основе более чем 1500 отзывов достиг впечатляющих 4,65 из 5.

Ситуация повторяет успех Avowed от Obsidian — еще одного хита Xbox Game Studios, который ранее был крайне тепло принят аудиторией PlayStation.

Главные изменения коснулись не только PS5, но также ПК и Xbox Series X. Бесплатное обновление Free Lanes переработало систему полетов: теперь перемещение между планетами стало бесшовным, без резких переходов. Хотя Bethesda по-прежнему делает упор на другие механики, а не на симуляцию уровня Elite Dangerous, космос стал ощущаться гораздо целостнее.

Благодаря усилиям Bethesda по развитию проекта, Starfield вновь ворвался в десятку бестселлеров Steam, заняв 9-е место.