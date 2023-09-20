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Starfield 06.09.2023
6.7 3 187 оценок

Starfield получил новый мод DLSS 3 с широкими возможностями настройки игрового процесса

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Procy_on
Новости

Моддер Nukem выпустил лучший мод с DLSS 3 для Starfield. Этот мод добавляет внутриигровые настройки/опции, позволяя игрокам регулировать как DLSS 3 Super Resolution, так и DLSS 3 Frame Generation во время игры.

Для тех, кто не знает, мод DLSS 3 от PureDark добавляет в игру решейд и нарушает совместимость с SpecialK. Кроме того, это платный мод, так что большинство из вас не станет с ним возиться. С другой стороны, бесплатный DLSS 3 от LukeFZ позволяет изменять настройки только через TXT-файл. Это означает, что для внесения изменений в DLSS 3 придется выйти из игры, внести изменения, а затем снова запустить Starfield.

Однако с этим последним модом вы можете легко вносить изменения в DLSS 3 прямо во время игры. Ниже приведены новые настройки графики.

Как мы видим, ПК-геймеры могут даже изменять параметры Upscaling Mip Bias, Model Preset в DLSS, а также метод повышения резкости. Это самое продвинутое меню DLSS 3, которое вы когда-либо видели. Так что спасибо моддеру за включение всех этих опций.

Скачать можно отсюда.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Total Craft

Работает на гей пассовской версии?

0
neeXXXT

Наглядное пособие, как dlss прикрученный модом на коленке, на голову выше по качеству обоссоного fsr, не говоря уже о генерации кадров!

-3
Spillik

Пособие - это инструкция как делать, а не пример.

1
СнопакДоминатор

Типичный хейтер амд.

0
Oscilograf Spillik

при помощи реверсивной инженерии - пособие :) Но автор и правда молодец.

0
Understanding the Truth

Странные временна, консольное масштабирование считают качеством, перевелись пекари и не ту сторону заняли

1
TheNikolay00 Understanding the Truth

Причем утверждают, что натив хуже, чем длсс

0