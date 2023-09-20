Starfield получил новый мод DLSS 3 с широкими возможностями настройки игрового процесса

Моддер Nukem выпустил лучший мод с DLSS 3 для Starfield. Этот мод добавляет внутриигровые настройки/опции, позволяя игрокам регулировать как DLSS 3 Super Resolution, так и DLSS 3 Frame Generation во время игры.
Для тех, кто не знает, мод DLSS 3 от PureDark добавляет в игру решейд и нарушает совместимость с SpecialK. Кроме того, это платный мод, так что большинство из вас не станет с ним возиться. С другой стороны, бесплатный DLSS 3 от LukeFZ позволяет изменять настройки только через TXT-файл. Это означает, что для внесения изменений в DLSS 3 придется выйти из игры, внести изменения, а затем снова запустить Starfield.
Однако с этим последним модом вы можете легко вносить изменения в DLSS 3 прямо во время игры. Ниже приведены новые настройки графики.
Как мы видим, ПК-геймеры могут даже изменять параметры Upscaling Mip Bias, Model Preset в DLSS, а также метод повышения резкости. Это самое продвинутое меню DLSS 3, которое вы когда-либо видели. Так что спасибо моддеру за включение всех этих опций.
Скачать можно отсюда.
Работает на гей пассовской версии?
Наглядное пособие, как dlss прикрученный модом на коленке, на голову выше по качеству обоссоного fsr, не говоря уже о генерации кадров!
Пособие - это инструкция как делать, а не пример.
Типичный хейтер амд.
при помощи реверсивной инженерии - пособие :) Но автор и правда молодец.
Странные временна, консольное масштабирование считают качеством, перевелись пекари и не ту сторону заняли
Причем утверждают, что натив хуже, чем длсс