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Starfield 06.09.2023
6.8 1 122 оценки

Starfield получил свой первый текстурный набор в 4K

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Gruz_
Новости

Моддер Epiphany Absolute выпустил первый текстурный 4K-пакет для Starfield, обработанный при помощи искусственного интеллекта, вес которого составляет около 13 ГБ. Данный пакет позволит улучшить текстуры игры, которые, наверняка, пригодятся многим PC-геймерам.

Говоря более подробней, для улучшения ванильных текстур моддер использовал методы искусственного интеллекта. А точнее, исходные текстуры были масштабированы в два раза. Таким образом, в большинстве случаев стандартные 2K-текстуры Starfield получили разрешение в 4K. Осталось дождаться, пока выйдет первый текстурный пак в 8K.

К сожалению, автор мода не выложил никаких демонстрационных сравнительных скриншотов. Тем не менее, все желающие могут скачать пак по этой ссылке. Внизу показаны несколько скриншотов, на которых изображены новые 4K-текстуры для Starfield.

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
TheLokich

Какие 4К? Там в стандартных высоких даже 4090 не выдает больше фпс, а тут вообще решили все карты ниже убить.

4
RickeyIMBA

с dlss 3 на 4090 в 2к 200 кадров =D на ультрах

1
HoganHog

FPS

2
askazanov

Прикольно.

1
Pimba

Есть предложение по возможности заливать моды на сам сайт Playground

Раз уж об этих модах в новостях пишут )

1
Аlert

Залить сюда 13 гигов?

1
Pimba Аlert

Не-а)

Просто часто замечаю что новости про мож есть, а самого мода на сайте нет ещё

Потому и говорю: "повозможности"

0
HoganHog Pimba

Не-а)Просто часто замечаю что новости про мож есть, а самого мода на сайте нет ещё.Потому и говорю: "повозможности"

Повторим вопрос...Залить сюда (на PG) моды весом ~ 13 гигов?😁

-1
Pimba HoganHog

Речь не про этот конкретный мод

Так понятно?

0
HoganHog Pimba

А если в целом, пускай про другие моды...Сюда залить моды весом под 13 гигов?😁

-1
aka_poroh

Неееет! Вы не мбожете просто взять и домбавить 4к текстуры, это для издания Game of the year of anniversary special edition за 190$

1