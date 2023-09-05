Starfield получил свой первый текстурный набор в 4K

Моддер Epiphany Absolute выпустил первый текстурный 4K-пакет для Starfield, обработанный при помощи искусственного интеллекта, вес которого составляет около 13 ГБ. Данный пакет позволит улучшить текстуры игры, которые, наверняка, пригодятся многим PC-геймерам.
Говоря более подробней, для улучшения ванильных текстур моддер использовал методы искусственного интеллекта. А точнее, исходные текстуры были масштабированы в два раза. Таким образом, в большинстве случаев стандартные 2K-текстуры Starfield получили разрешение в 4K. Осталось дождаться, пока выйдет первый текстурный пак в 8K.
К сожалению, автор мода не выложил никаких демонстрационных сравнительных скриншотов. Тем не менее, все желающие могут скачать пак по этой ссылке. Внизу показаны несколько скриншотов, на которых изображены новые 4K-текстуры для Starfield.
Какие 4К? Там в стандартных высоких даже 4090 не выдает больше фпс, а тут вообще решили все карты ниже убить.
с dlss 3 на 4090 в 2к 200 кадров =D на ультрах
FPS
Прикольно.
Есть предложение по возможности заливать моды на сам сайт Playground
Раз уж об этих модах в новостях пишут )
Залить сюда 13 гигов?
Не-а)
Просто часто замечаю что новости про мож есть, а самого мода на сайте нет ещё
Потому и говорю: "повозможности"
Не-а)Просто часто замечаю что новости про мож есть, а самого мода на сайте нет ещё.Потому и говорю: "повозможности"
Повторим вопрос...Залить сюда (на PG) моды весом ~ 13 гигов?😁
Речь не про этот конкретный мод
Так понятно?
А если в целом, пускай про другие моды...Сюда залить моды весом под 13 гигов?😁
Неееет! Вы не мбожете просто взять и домбавить 4к текстуры, это для издания Game of the year of anniversary special edition за 190$