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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 521 оценка

Starfield получила бета-версию крупного обновления с поддержкой DLSS 3 и различными исправлениями

monk70
Новости

Стала доступна бета-версия обновления Starfield в Steam. Бета-версия позволяет игрокам Steam на ПК опробовать следующее обновление для Starfield в отдельной бета-версии игры, прежде чем обновление выйдет для всех игроков Xbox и ПК в конце этого месяца.

Если вы хотите подписаться на бета-обновление Starfield, следуйте этим инструкциям:

  1. Откройте библиотеку Steam и перейдите в Starfield.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши Starfield и выберите «Свойства».
  3. Во всплывающем окне новых свойств выберите «Бета-версии».
  4. В раскрывающемся списке бета-версии, чтобы подписаться, выберите «[бета]».
  5. Подождите, пока приложение загрузит новую сборку и запустится.
    • Бета-версия Starfield Steam представляет собой отдельную сборку игры и требует отдельной загрузки. Вы сможете продолжить работу с последним сохранением, но сохранения, созданные в бета-версии, не будут работать в основной игре, пока не выйдет обновление.

В этом обновлении представлена поддержка Nvidia DLSS. Совместимые графические карты Nvidia теперь могут использовать DLSS Super Resolution, сглаживание глубокого обучения (DLAA), Nvidia Reflex Low Latency и генерацию кадров DLSS. Обратите внимание: пока генерация кадров DLSS активна, VSync необходимо отключить, чтобы увидеть преимущества. Bethesda работает над автоматической настройкой этого параметра в будущем обновлении.

По многочисленным просьбам разработчики добавили возможность употреблять еду и напитки при их обнаружении. Вы можете сразу же насладиться этими фрагментами или сохранить их на будущее.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

-5
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Бета версия обновления с исправлениями... Что?)))

9
МАХАН МАХАНОВИЧ

Это уже давно такое есть

0
Goodvini

Что-что, игра раскрывается не видите 😆

0
Kerrot МАХАН МАХАНОВИЧ

От Беседки тоже были Бета-патчи?

0
muxamor2011

Бета версия обновления. это даже звучит как шутка.

4
Олег Фамилия

не прошло и года

1
Ang Dark

До ГОТИ издания к игре можно не притрагиваться(т.е. на пару + лет можно об игре забыть)... хотя не факт , что за это время она станет лучше.

1
askazanov

Да уже как то пофиг на эту шляпу!!!)

1
Саня Цукино Усаги

Поскорее бы релизнули крейшн кит

0
dangerous_beast
В этом обновлении представлена поддержка Nvidia DLSS

Мне кажется, что такие вещи нужно добавлять сразу на старте игры, а не спустя 2+ месяца!

0
Сyberpunk

Следующим Тод выпустит патч раннего доступа 🤣

0
Nick1906

..... Ну, теперь заживём!

0
Kerrot

Без негатива но кто-нибудь может внятно обьяснить, что тут такого рьяно нужно тестировать, что этот патч выпускают аж в конце месяца из беты?

Я надеюсь что он просто неполный, хотя едва ли.

0
TIMetal

Ну наконец-то теперь можно играть. Ждем в torrent store

0
luVol

Ну крупным его язык бы не повернулся назвать, но для старфилда с другой стороны он действительно масштабный раньше минорные изменения были

-1
Рулик Proba-Рулит

К - клоуны

-2
вупсич пупсич

Офигеть, они выпустили мод, который сделали в первую неделю игроки.

-2
Devilgroup87

Правильнее будет, "Они добавили мод..."

0
Беркут Слеер

Полагаю всех больше сценарии волнуют. Мелкие баги давно устранены, и с лучами разобрались. Но жутко короткий сюжет в купе с шаблоном рандомизацией, отбивают желания вообще что-либо делать на этой игре.

-2
DeadRemix

Какими лучами? Че ты несешь?

1
Никита Краснов DeadRemix

Ну человек разобрался, лучей нет. :)

1
Олег Фамилия DeadRemix

лучами света космических приключений подаренный Тодом

4
DeadRemix Олег Фамилия

Ахахахха

1
valera antonov Олег Фамилия

https://youtube.com/shorts/9JFBcaCT70E?si=jU0MdO4bVMsrTxlE

0
1barac9U7ada7

ну и кому ты сейчас нужен? ну и кто уделит тебе внимание?

-7