Starfield получила бета-версию крупного обновления с поддержкой DLSS 3 и различными исправлениями

Стала доступна бета-версия обновления Starfield в Steam. Бета-версия позволяет игрокам Steam на ПК опробовать следующее обновление для Starfield в отдельной бета-версии игры, прежде чем обновление выйдет для всех игроков Xbox и ПК в конце этого месяца.
Если вы хотите подписаться на бета-обновление Starfield, следуйте этим инструкциям:
- Откройте библиотеку Steam и перейдите в Starfield.
- Щелкните правой кнопкой мыши Starfield и выберите «Свойства».
- Во всплывающем окне новых свойств выберите «Бета-версии».
- В раскрывающемся списке бета-версии, чтобы подписаться, выберите «[бета]».
- Подождите, пока приложение загрузит новую сборку и запустится.
- Бета-версия Starfield Steam представляет собой отдельную сборку игры и требует отдельной загрузки. Вы сможете продолжить работу с последним сохранением, но сохранения, созданные в бета-версии, не будут работать в основной игре, пока не выйдет обновление.
В этом обновлении представлена поддержка Nvidia DLSS. Совместимые графические карты Nvidia теперь могут использовать DLSS Super Resolution, сглаживание глубокого обучения (DLAA), Nvidia Reflex Low Latency и генерацию кадров DLSS. Обратите внимание: пока генерация кадров DLSS активна, VSync необходимо отключить, чтобы увидеть преимущества. Bethesda работает над автоматической настройкой этого параметра в будущем обновлении.
По многочисленным просьбам разработчики добавили возможность употреблять еду и напитки при их обнаружении. Вы можете сразу же насладиться этими фрагментами или сохранить их на будущее.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Бета версия обновления с исправлениями... Что?)))
Это уже давно такое есть
Что-что, игра раскрывается не видите 😆
От Беседки тоже были Бета-патчи?
Бета версия обновления. это даже звучит как шутка.
не прошло и года
До ГОТИ издания к игре можно не притрагиваться(т.е. на пару + лет можно об игре забыть)... хотя не факт , что за это время она станет лучше.
Да уже как то пофиг на эту шляпу!!!)
Поскорее бы релизнули крейшн кит
Мне кажется, что такие вещи нужно добавлять сразу на старте игры, а не спустя 2+ месяца!
Следующим Тод выпустит патч раннего доступа 🤣
..... Ну, теперь заживём!
Без негатива но кто-нибудь может внятно обьяснить, что тут такого рьяно нужно тестировать, что этот патч выпускают аж в конце месяца из беты?
Я надеюсь что он просто неполный, хотя едва ли.
Ну наконец-то теперь можно играть. Ждем в torrent store
Ну крупным его язык бы не повернулся назвать, но для старфилда с другой стороны он действительно масштабный раньше минорные изменения были
К - клоуны
Офигеть, они выпустили мод, который сделали в первую неделю игроки.
Правильнее будет, "Они добавили мод..."
Полагаю всех больше сценарии волнуют. Мелкие баги давно устранены, и с лучами разобрались. Но жутко короткий сюжет в купе с шаблоном рандомизацией, отбивают желания вообще что-либо делать на этой игре.
Какими лучами? Че ты несешь?
Ну человек разобрался, лучей нет. :)
лучами света космических приключений подаренный Тодом
Ахахахха
https://youtube.com/shorts/9JFBcaCT70E?si=jU0MdO4bVMsrTxlE
ну и кому ты сейчас нужен? ну и кто уделит тебе внимание?