Starfield получила крупное обновление и дополнение, а также вышла на PlayStation 5

Starfield была выпущена в 2023 году, к разочарованию многих, с жалобами на фрагментированное исследование, повторяющиеся локации, бездушных NPC и пресный основной сюжет. Однако разработчики отнеслись к этому спокойно, и с тех пор игра регулярно получает новый контент и улучшения качества жизни. Вся эта работа явно окупилась, поскольку игра теперь имеет рейтинг Metacritic 83. 7 апреля Starfield получила новое обновление под названием Free Lanes, которое является самым масштабным с момента запуска, а также DLC, которое более подробно раскрывает последствия войны колоний. Кроме того, игра стала доступна на PlayStation 5.

В Free Lanes добавлено множество новых функций, и главная из них — внедрение нового материала под названием X-Tech. Он позволяет перебрасывать легендарные модификаторы, разблокировать новый легендарный ранг и повышать уровень качества вашего оружия до превосходных и исключительных уровней, вместо того чтобы искать другую версию оружия, как это было раньше. X-Tech также позволяет улучшать корабли, включая новые модули с уникальными способностями, и оптимизировать отдельные системы корабля в зависимости от меняющихся условий.

Ещё одна важная проблема, которую пытаются решить этим обновлением, — это раздробленность частей вселенной и слишком большое количество экранов загрузки при перемещении корабля и материалов. Для решения этой проблемы ваш корабль теперь может быть переведён в крейсерский режим, что позволяет беспрепятственно перемещаться между мирами. Что касается проблем с цепочкой поставок, теперь есть общие контейнеры для ускорения перемещения ресурсов и внутриигровая база данных, отслеживающая рецепты, местоположение ресурсов и предпочтительные места.

Ещё одна новая функция, призванная решить старую проблему, — это добавление квантовой эссенции в новые игры. Ранее прокачка способностей Звездорождённых была невозможна до перехода к новому игровому режиму, но теперь это изменено. Последнее крупное изменение — добавление новых побочных заданий, локаций, новых космических кораблей и нового наземного транспортного средства. Все это сделано для борьбы с опустошением многих планет.

Что касается платного DLC «Терранская Армада», о нём пока мало что известно, сюжет таков: флот, пропавший во время колониальных войн, возвращается из далёкой галактики с армией роботов, цель которой — силой воссоединить объединённые колонии и Фристар Коллектив.