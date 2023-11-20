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Starfield 06.09.2023
6.7 4 673 оценки

Starfield получила полную версию патча 1.8.86, добавляющего Nvidia DLSS и устраняющего проблемы

monk70
Новости

Стало доступно новое обновление Starfield 1.8.86 от Bethesda. Оно обеспечивает поддержку Nvidia DLSS для геймеров на ПК и множество улучшений. Это обновление, ранее протестированное как бета-версия, позволяет игрокам употреблять еду и напитки непосредственно в игровом мире. Для повышения производительности и стабильности обновление устраняет несколько проблем с памятью и оптимизирует производительность графического процессора, особенно в высокопроизводительных системах.

Улучшения графики включают улучшение качества просмотра при сверхшироком разрешении и новые настройки яркости и контрастности. Кроме того, исправлено несколько проблем с квестами. Эти изменения значительно улучшают игровой процесс в этом космическом приключении.

Что касается графики, обновление устраняет проблемы с фоновой окклюзией в сверхшироких разрешениях, оптимизирует компиляцию шейдеров при запуске и добавляет новые настройки яркости и контрастности, а также яркости HDR (последнее только для Xbox и Windows 11).

В зоне квестов также исправлено несколько проблем. Помимо прочего, исправлены ошибки, мешавшие прохождению некоторых квестов, таких как «Все, что можно купить за деньги», «Зона взрыва» и «Отголоски прошлого». Сюда входит исправление проблем, которые препятствовали доступу к определенным областям или предметам в игре.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ain Grimm

Да хоть убейте, но я не понимаю клоунов в коментах.

Ну столько времени уж прошло, но все равно есть те, кто кричат что эта игра го*вно.

Но раз эта игра го*вно, то чего вы как мухи, вечно к ней возвращаетесь?

Ну серьезно, вы такие жалкие, что даже мухам стыдно от того, что я вас с ними сравниваб.

1
Сунь хунь
0
TIMetal

Ну наконец-то, не прошло и 2х месяца хоть какой-то патч

0
Rickoh

Бесшовный мир тоже добавили? Ведь правда?

-2
500ml

Starfale это куча gовна, и эти патчи выглядят как метание изюма в эту кучу.

-2
Ain Grimm

А то, что такие хейтеры до сих пор не успокоились, выглядит как потуги жалких насекомых, у которых не личной жизни нет, не самоуважения.

1
fox nemets

даже миллион патчей не поможет этому убожеству)))

-3
VIGITAL ART

А миллион модов ?

2