Starfield получила полную версию патча 1.8.86, добавляющего Nvidia DLSS и устраняющего проблемы

Стало доступно новое обновление Starfield 1.8.86 от Bethesda. Оно обеспечивает поддержку Nvidia DLSS для геймеров на ПК и множество улучшений. Это обновление, ранее протестированное как бета-версия, позволяет игрокам употреблять еду и напитки непосредственно в игровом мире. Для повышения производительности и стабильности обновление устраняет несколько проблем с памятью и оптимизирует производительность графического процессора, особенно в высокопроизводительных системах.
Улучшения графики включают улучшение качества просмотра при сверхшироком разрешении и новые настройки яркости и контрастности. Кроме того, исправлено несколько проблем с квестами. Эти изменения значительно улучшают игровой процесс в этом космическом приключении.
Что касается графики, обновление устраняет проблемы с фоновой окклюзией в сверхшироких разрешениях, оптимизирует компиляцию шейдеров при запуске и добавляет новые настройки яркости и контрастности, а также яркости HDR (последнее только для Xbox и Windows 11).
В зоне квестов также исправлено несколько проблем. Помимо прочего, исправлены ошибки, мешавшие прохождению некоторых квестов, таких как «Все, что можно купить за деньги», «Зона взрыва» и «Отголоски прошлого». Сюда входит исправление проблем, которые препятствовали доступу к определенным областям или предметам в игре.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Да хоть убейте, но я не понимаю клоунов в коментах.
Ну столько времени уж прошло, но все равно есть те, кто кричат что эта игра го*вно.
Но раз эта игра го*вно, то чего вы как мухи, вечно к ней возвращаетесь?
Ну серьезно, вы такие жалкие, что даже мухам стыдно от того, что я вас с ними сравниваб.
Ну наконец-то, не прошло и 2х месяца хоть какой-то патч
Бесшовный мир тоже добавили? Ведь правда?
Starfale это куча gовна, и эти патчи выглядят как метание изюма в эту кучу.
А то, что такие хейтеры до сих пор не успокоились, выглядит как потуги жалких насекомых, у которых не личной жизни нет, не самоуважения.
даже миллион патчей не поможет этому убожеству)))
А миллион модов ?