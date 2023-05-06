Starfield 06.09.2023
8.2 473 оценки

Starfield получила взрослый (M) рейтинг от ESRB из-за насилия, крови, непристойных тем и ненормативной лексики

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monk70
Новости

Предстоящая ролевая игра от Bethesda, Starfield, получила рейтинг M (для взрослых) от Совета по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) в США из-за насилия, крови, непристойных тем, ненормативной лексики и употребления наркотиков. Выход игры запланирован на 6 сентября 2023 года для платформ Windows и Xbox Series X/S.

Starfield, разрабатываемая Bethesda Game Studios и издаваемая Bethesda Softworks, является первой новой интеллектуальной собственностью компании за более чем 25 лет. Действие игры происходит в космическом сеттинге, известном как Освоенные системы, который простирается примерно на 50 световых лет от Солнечной системы. Действие игры происходит через 20 лет после Войны колоний, конфликта между Объединенными колониями и Коллективом Фристар, когда основные фракции переживают непростой мир.

Игроки возьмут на себя роль настраиваемого персонажа, который является членом Созвездия, организации исследователей космоса. В игру можно играть как от первого, так и от третьего лица. В рамках Созвездия игроки отправятся в эпическое путешествие, чтобы разгадать величайшую загадку человечества, исследуя бескрайние просторы Освоенных систем в самой амбициозной игре Bethesda на сегодняшний день.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

насилие, кровь, непристойные темы, ненормативная лексика и употребления наркотиков в космосе - ВСЁ, как мы любим!!

4
Владимир Кочетов
2
Sneaky Pete

Покажут одну сиську, но категория М)

1
Destroited

А потом мододелы еще модов на реалистичную кровь сделают и прочую расчлененку, нуд моды и прочее, и вообще конфетка будет.

0
Cidorovitch

Прям заинтриговали😆

0
Executor666

Собсно, как и в фолле и свитках.

0
Pavlissimus

"из-за насилия, крови, непристойных тем и ненормативной лексики" - и это только при попытке нормально запустить игру для оценки!

0