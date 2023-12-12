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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 4 974 оценки

Starfield получит FSR 3.0 в начале 2024 года; Карты городов, поддержка модов и другое - в будущих обновлениях

monk70
Новости

Bethesda сообщила, что следующее обновление Starfield добавит поддержку FSR 3.0 Frame Generation и Intel XeSS. Это обновление выйдет в начале 2024 года и также будет включать в себя большое количество исправлений квестов, находящихся в стадии разработки.

Bethesda также поделилась некоторыми новыми функциями, которые планирует добавить в свою космическую ролевую игру. По словам команды, будущие обновления добавят карты городов, новые способы передвижения и поддержку модов. Они будут регулярно выпускаться с исправлениями и обновлениями. Bethesda планирует выпускать эти обновления каждые шесть недель. По крайней мере, таков план.

23
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Клоуны. Добавляют то, что априори должно быть с самого старта.

16
realchel

ты всегда можешь не покупать,а еще лучше свою игру написать.

-13
Саня Цукино Усаги

Я считаю, что карта городов должна была быть на релизе!

Ладно там условный Неон или Акила-Сити, но в Новой Атлантиде было просто невозможно ориентироваться, поэтому я все транзакции совершал в нижнем городе - там хоть не так трудно заблудиться

6
Night Driving Avenger
новые способы передвижения

О, новые загрузочные экраны подвезут

6
makeavelli

Добавить карту городов через год после релиза . это конечно даже комментировать не хочется . настолько убогого отношения к игрокам это надо постараться .

В след игре вырежут меню? и оставят играть и выход . И в DLC или патче 10 дня добавят настройки графики и мыши.

6
Rаyden

А что уже год прошел? Фигасе время летит...

0
Илья Т Rаyden

А что, карты городов уже добавили?..

0
Димка2010

мод с ФСР от энтузиаста заметили разработчики и решили внедрить этот бесплатный труд в оф. игру?

2
AndrewSolt

А в играх беседки когда-то было иначе?)

1
SomeMark

Даже тут FSR 3 завезут, а CDPR всё кормят и кормят обещаниями по этому поводу, причём даже без конкретики, а просто "ну когда нибудь добавим".

1
TheNikolay00

А ты её не прошёл? Просто если прошёл, то какая разница, игра максимум одноразовая. Хотя я её даже раз не прошёл, не интересно совсем

1
luVol

Игр не выходит с фср3 потому, что амд его не активно сейчас продвигает Они пытаются исправить его баги на фоне нвидивского, который и так не идеален, но амдэшный ещё хуже и делает много как графических ошибок, так и проблем при повороте камеры

0
Antoxanotdance luVol

шизойд, ты где такое видел? форспокен? это же не амд интегрирует в игру технологию а разработчики, посмотри нового аватара, там шикарное качество

0
luVol Antoxanotdance

Шизойд здесь ты причём ещё и считающий себя экспертом, приводящий игру, которая даже не недельной давности (и которая никак не противоречит изложенному мной) . Изучай редит, ютуб, новостные статьи по поводу фср 3 и его проблем. Это не проблема разработчиков была, что фср3 был такой багованный в первых играх и иди спать завтра в школу.

-1
DenisVTR

Всё это хорошо, но как долго они их выпускают...

Ладно первый патч, он шёл на оптимизацию, но остальное, хз, хз.

1
Odesseet

Не заметил я оптимизации)

0
dangerous_beast

Имхо, но мне на старте не зашло( ожидал большего... Надеюсь с новыми обновами и контентом игра станет намного интересней и можно будет ворваться, как я и сделал недавно с киберпуком) Пожалуй подожду еще пару тройку обновлений.

1
Gridon

разводят лохов на пустые обещанья, как обычно)) Жду когда фанаты Бетесды разочаруются и начнут критиковать этот сервис как Fallout 1st)

1
Paladinceg

Карты городов и транспорт будут как DLC XD

1
SoRaS3

Оо, норм.

За Intel XeSS, отдельное спасибо.

0
saa0891

Даешь ещё больше мыла,костылей и артефактов вместо нормальной оптимизации.

будущие обновления добавят карты городов

Насколько же они выпустили унылый и кастрированный обрубок,о чём говорить если они даже простейшую карту не смогли сделать.

0
SoRaS3

Апскейл уже давно победил Натив.

1
luVol SoRaS3

Особенно на консолях, но по слухам пс 5 про будет в 3 раза мощнее и там уже может уже будет полноценные 4к кто знает. А пока пс5 тащится с графикой приближенной к рх6600хт

0
saa0891 SoRaS3
Апскейл уже давно победил Натив.

Без понятия о чём ты,я всегда играл без апскейла,но походу сейчас уже конкретно началась эпоха фейковых кадров когда сразу два монополиста проталкивают это дерьмо.и самое печальное что многие разрабы вообще будут забивать на оптимизацию,зачем ведь всегда можно налить мыла.

0
fenomenalniy

Больше всего жду поддержку модов, хоть с русскими сабами поиграю. Даже не притрагивался к игре :(

0
JustA_NiceGuy

Если бы не Microsoft, Bethesda бы загнулась с релизом Starfield.

0
Кей Овальд

А там не было карт? Серьёзно? Это точно не ранний доступ?

0
Выxyxoль

Карты были и есть, но не такие как в предыдущих играх.

0
plotva85

Купите и ждите.

-2
DrAgon_steel

Поздняк метаться...

-3
Alex40001

уберут двери прогрузки и все будет зашибись

-3
DestryDes

О, смотри, это не бесетка ли убрала загрузки?

0
neeXXXT

Ну хоть бомжи в Амдешное мыло смогут поиграть наконец то!

-8