Starfield получит FSR 3.0 в начале 2024 года; Карты городов, поддержка модов и другое - в будущих обновлениях

Bethesda сообщила, что следующее обновление Starfield добавит поддержку FSR 3.0 Frame Generation и Intel XeSS. Это обновление выйдет в начале 2024 года и также будет включать в себя большое количество исправлений квестов, находящихся в стадии разработки.
Bethesda также поделилась некоторыми новыми функциями, которые планирует добавить в свою космическую ролевую игру. По словам команды, будущие обновления добавят карты городов, новые способы передвижения и поддержку модов. Они будут регулярно выпускаться с исправлениями и обновлениями. Bethesda планирует выпускать эти обновления каждые шесть недель. По крайней мере, таков план.
Клоуны. Добавляют то, что априори должно быть с самого старта.
ты всегда можешь не покупать,а еще лучше свою игру написать.
Я считаю, что карта городов должна была быть на релизе!
Ладно там условный Неон или Акила-Сити, но в Новой Атлантиде было просто невозможно ориентироваться, поэтому я все транзакции совершал в нижнем городе - там хоть не так трудно заблудиться
О, новые загрузочные экраны подвезут
Добавить карту городов через год после релиза . это конечно даже комментировать не хочется . настолько убогого отношения к игрокам это надо постараться .
В след игре вырежут меню? и оставят играть и выход . И в DLC или патче 10 дня добавят настройки графики и мыши.
А что уже год прошел? Фигасе время летит...
А что, карты городов уже добавили?..
мод с ФСР от энтузиаста заметили разработчики и решили внедрить этот бесплатный труд в оф. игру?
А в играх беседки когда-то было иначе?)
Даже тут FSR 3 завезут, а CDPR всё кормят и кормят обещаниями по этому поводу, причём даже без конкретики, а просто "ну когда нибудь добавим".
А ты её не прошёл? Просто если прошёл, то какая разница, игра максимум одноразовая. Хотя я её даже раз не прошёл, не интересно совсем
Игр не выходит с фср3 потому, что амд его не активно сейчас продвигает Они пытаются исправить его баги на фоне нвидивского, который и так не идеален, но амдэшный ещё хуже и делает много как графических ошибок, так и проблем при повороте камеры
шизойд, ты где такое видел? форспокен? это же не амд интегрирует в игру технологию а разработчики, посмотри нового аватара, там шикарное качество
Шизойд здесь ты причём ещё и считающий себя экспертом, приводящий игру, которая даже не недельной давности (и которая никак не противоречит изложенному мной) . Изучай редит, ютуб, новостные статьи по поводу фср 3 и его проблем. Это не проблема разработчиков была, что фср3 был такой багованный в первых играх и иди спать завтра в школу.
Всё это хорошо, но как долго они их выпускают...
Ладно первый патч, он шёл на оптимизацию, но остальное, хз, хз.
Не заметил я оптимизации)
Имхо, но мне на старте не зашло( ожидал большего... Надеюсь с новыми обновами и контентом игра станет намного интересней и можно будет ворваться, как я и сделал недавно с киберпуком) Пожалуй подожду еще пару тройку обновлений.
разводят лохов на пустые обещанья, как обычно)) Жду когда фанаты Бетесды разочаруются и начнут критиковать этот сервис как Fallout 1st)
Карты городов и транспорт будут как DLC XD
Оо, норм.
За Intel XeSS, отдельное спасибо.
Даешь ещё больше мыла,костылей и артефактов вместо нормальной оптимизации.
Насколько же они выпустили унылый и кастрированный обрубок,о чём говорить если они даже простейшую карту не смогли сделать.
Апскейл уже давно победил Натив.
Особенно на консолях, но по слухам пс 5 про будет в 3 раза мощнее и там уже может уже будет полноценные 4к кто знает. А пока пс5 тащится с графикой приближенной к рх6600хт
Без понятия о чём ты,я всегда играл без апскейла,но походу сейчас уже конкретно началась эпоха фейковых кадров когда сразу два монополиста проталкивают это дерьмо.и самое печальное что многие разрабы вообще будут забивать на оптимизацию,зачем ведь всегда можно налить мыла.
Больше всего жду поддержку модов, хоть с русскими сабами поиграю. Даже не притрагивался к игре :(
Если бы не Microsoft, Bethesda бы загнулась с релизом Starfield.
А там не было карт? Серьёзно? Это точно не ранний доступ?
Карты были и есть, но не такие как в предыдущих играх.
Купите и ждите.
Поздняк метаться...
уберут двери прогрузки и все будет зашибись
О, смотри, это не бесетка ли убрала загрузки?
Ну хоть бомжи в Амдешное мыло смогут поиграть наконец то!