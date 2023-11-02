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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 447 оценок

Starfield получит поддержку FSR 3 с генерацией кадров в ближайшем будущем

butcher69

Bethesda вчера объявила о скором выпуске обновления для ПК-версии Starfield, в котором будет реализована поддержка Nvidia DLSS с генерацией кадров, управлением дисплеем и HDR, а также другими оптимизациями. Сначала обновление будет доступно только в бета-версии Starfield на Steam, после чего оно будет выпущено для всех игроков на ПК и Xbox.

После этого представители компании уточнили, что после выпуска патча на следующей неделе, в будущем обновлении будет добавлена поддержка AMD FSR3. Никаких подробностей о сроках выхода этого обновления пока не сообщается.

Starfield оказалась весьма успешной для Bethesda. Согласно отчету Microsoft за первый квартал 2024 года, в Starfield сыграли более 11 млн игроков.

34
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Wolfenstein

а поддержкy интересным геймплеем уже не получит никогда так и будет на орбите средней паршивости рубилок болтаться

15
A E

без вариантов тут

0
Ang Dark

Костылями "ИГРУ" не исправить -_-

4
Anubis4785

На ПК играть не возможно, руки бы по отрывать, и за..ал немой ГГ, саные бетесды в прошлом веке застряли!!!!!!!

3
ratte88

Киберпук тоже "уже скоро получает" фср 3, только месяцы идут, а его всё нет.
Да и толку в этой пустой игре от фср?

2
Dixon_V

претензия к АМД она отложила масс. релиз ФСР 3, мол хотят еще доработать, об же же была новость

0
Alex40001

ну да bg3 все прикручивает и кто знает когда прикрутит

0
Капитан Баттхерт

6 сентября не прикрутили что ле? Да что же такое делается то!

0
Kerrot

Старфилд это не спасет к сожалению

5
SoRaS3

Норм. Ещё бы Xess добавить..

0
Беркут Слеер
Starfield получит поддержку FSR 3 с генерацией кадров в ближайшем будущем

А новые сценарии с загадками, головоломками, и кат сценами она не получит? В эту игру можно играть лишь с заклинанием "Obliviate", причем после каждой: локации, луны, планеты.

0
КристианПобединский

60 фпс будет в городе то?)

0
tvunkis1

Этой игре нужны не новые примочки, а вилы.

0
Ang Dark

На бета игру, в скором времени выйдет БЕТА патч , ну ха-ха что еще сказать....

0
BEELINEUA

А что она дает? есть же в игре

-1
Evil in the flеsh

Погугли чем отличается FSR2 от FSR3

0
Капитан Баттхерт

Опосля господ с Nvidia навалят с лопаты АМД'му люду и прочей черни. А что вы хотели то, партнерка с АМД она такая. :D

-5
Krizzer1

Ну у меня например rtx 3080 и никакой генерации нвидевской. Так что не только амдшникам нужна генерация.

3
Капитан Баттхерт Krizzer1

Ключевая мысль в том что "уважаемых" партнеров из AMD в очередной раз прокатили на х**.

-3
hKKK33 Капитан Баттхерт

А кто сказал что прокатили? Возможно так и было задумано, чтобы люди бежали покупать новые видеокарты. А не давать прямо на релизе им dlss и fsr.

2
Well-offZin Krizzer1

А зачем тебе та убогая генерация, это как надо себя не уваж, что бы юзать ту парашу от Амуде!

3