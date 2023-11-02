Starfield получит поддержку FSR 3 с генерацией кадров в ближайшем будущем

Bethesda вчера объявила о скором выпуске обновления для ПК-версии Starfield, в котором будет реализована поддержка Nvidia DLSS с генерацией кадров, управлением дисплеем и HDR, а также другими оптимизациями. Сначала обновление будет доступно только в бета-версии Starfield на Steam, после чего оно будет выпущено для всех игроков на ПК и Xbox.
После этого представители компании уточнили, что после выпуска патча на следующей неделе, в будущем обновлении будет добавлена поддержка AMD FSR3. Никаких подробностей о сроках выхода этого обновления пока не сообщается.
Starfield оказалась весьма успешной для Bethesda. Согласно отчету Microsoft за первый квартал 2024 года, в Starfield сыграли более 11 млн игроков.
а поддержкy интересным геймплеем уже не получит никогда так и будет на орбите средней паршивости рубилок болтаться
без вариантов тут
Костылями "ИГРУ" не исправить -_-
На ПК играть не возможно, руки бы по отрывать, и за..ал немой ГГ, саные бетесды в прошлом веке застряли!!!!!!!
Киберпук тоже "уже скоро получает" фср 3, только месяцы идут, а его всё нет.
Да и толку в этой пустой игре от фср?
претензия к АМД она отложила масс. релиз ФСР 3, мол хотят еще доработать, об же же была новость
ну да bg3 все прикручивает и кто знает когда прикрутит
6 сентября не прикрутили что ле? Да что же такое делается то!
Старфилд это не спасет к сожалению
Норм. Ещё бы Xess добавить..
А новые сценарии с загадками, головоломками, и кат сценами она не получит? В эту игру можно играть лишь с заклинанием "Obliviate", причем после каждой: локации, луны, планеты.
60 фпс будет в городе то?)
Этой игре нужны не новые примочки, а вилы.
На бета игру, в скором времени выйдет БЕТА патч , ну ха-ха что еще сказать....
А что она дает? есть же в игре
Погугли чем отличается FSR2 от FSR3
Опосля господ с Nvidia навалят с лопаты АМД'му люду и прочей черни. А что вы хотели то, партнерка с АМД она такая. :D
Ну у меня например rtx 3080 и никакой генерации нвидевской. Так что не только амдшникам нужна генерация.
Ключевая мысль в том что "уважаемых" партнеров из AMD в очередной раз прокатили на х**.
А кто сказал что прокатили? Возможно так и было задумано, чтобы люди бежали покупать новые видеокарты. А не давать прямо на релизе им dlss и fsr.
А зачем тебе та убогая генерация, это как надо себя не уваж, что бы юзать ту парашу от Амуде!