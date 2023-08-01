Starfield получит поддержку функции Xbox Play Anywhere - купив одну версию, в неё можно будет играть на ПК и Xbox

Bethesda предложила это несколько месяцев назад, но теперь уже точно известно, что Starfield станет частью программы Xbox Play Anywhere. Упоминание появилось на странице, посвященной игре в Microsoft Store, а это означает, что вам нужно будет купить только одну копию игры, чтобы наслаждаться ею на Xbox и ПК (через версию Microsoft Store для ПК).
Xbox Play Anywhere также означает, что ваше сохранение будет общим для двух носителей, поэтому вы можете начать игру на ПК и закончить ее на Xbox или наоборот.
Однако помните, что разовая покупка игры для ПК и Xbox работает только с цифровыми покупками. Если вы купите Starfield в физическом издании для Xbox Series X, вы сможете наслаждаться им только на этом носителе.
Если вы планируете наслаждаться игрой на Xbox через Xbox Game Pass и являетесь подписчиком Xbox Game Pass Ultimate, вы, очевидно, также можете играть в игру в ее версии для ПК и находить свое сохранение на различных носителях.
Starfield будет доступна 6 сентября 2023 года на Xbox Series X|S и ПК, а также на Xbox Game Pass и PC Game Pass.
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