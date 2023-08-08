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Starfield 06.09.2023
7.9 651 оценка

Starfield попал в рекламный ролик для телевизоров Samsung

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Gruz_
Новости
Samsung выпустила рекламный ролик, в котором напомнила, что даже те, у кого нет Xbox, смогут поиграть в Starfield
Samsung выпустила рекламный ролик, в котором напомнила, что даже те, у кого нет Xbox, смогут поиграть в Starfield

Starfield станет одним из главных релизов этого года и выйдет в сентябре для ПК и Xbox Series X/S. Однако те, кто не владеет ни одной из этих двух платформ, все равно могут насладиться этой долгожданной игрой Bethesda, о чем Samsung напомнила в недавнем рекламном ролике.

В новом рекламном ролике игры компания Samsung заявляет, что "Starfield скоро появится на вашем экране", причем для игры не требуется никакого дополнительного оборудования, и ею можно наслаждаться прямо с телевизора, имея лишь подписку Xbox Game Pass.

Как следует из рекламного ролика, поиграть в Starfield можно будет благодаря Samsung Gaming Hub - платформе, в которой объединены основные игровые функции телевизоров Samsung, в том числе и игры из Xbox Game Pass. При этом следует учитывать, для игры необходим и Bluetooth-контроллер.

При наличии активной подписки Xbox Game Pass можно играть в различные стриминговые игры посредством Samsung Gaming Hub, в том числе в долгожданную космическую ролевую игру Starfield от Bethesda.

Starfild выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна по подписке Game Pass.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
GorthaurCruel

Похоже дождь начинается…

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StingerV

Говорили рекламы нет, ща попрёт реклама, хотя все кто хотели игру уже купили, остальные либо далекии от игровой индустрии игроки не инетресующиеся играми, либо пираты или ту у кого нет денег или просто хейтеры принципиально обиженные по разным причинам

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