Starfield попал в рекламный ролик для телевизоров Samsung

Starfield станет одним из главных релизов этого года и выйдет в сентябре для ПК и Xbox Series X/S. Однако те, кто не владеет ни одной из этих двух платформ, все равно могут насладиться этой долгожданной игрой Bethesda, о чем Samsung напомнила в недавнем рекламном ролике.
В новом рекламном ролике игры компания Samsung заявляет, что "Starfield скоро появится на вашем экране", причем для игры не требуется никакого дополнительного оборудования, и ею можно наслаждаться прямо с телевизора, имея лишь подписку Xbox Game Pass.
Как следует из рекламного ролика, поиграть в Starfield можно будет благодаря Samsung Gaming Hub - платформе, в которой объединены основные игровые функции телевизоров Samsung, в том числе и игры из Xbox Game Pass. При этом следует учитывать, для игры необходим и Bluetooth-контроллер.
При наличии активной подписки Xbox Game Pass можно играть в различные стриминговые игры посредством Samsung Gaming Hub, в том числе в долгожданную космическую ролевую игру Starfield от Bethesda.
Starfild выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна по подписке Game Pass.
Похоже дождь начинается…
Говорили рекламы нет, ща попрёт реклама, хотя все кто хотели игру уже купили, остальные либо далекии от игровой индустрии игроки не инетресующиеся играми, либо пираты или ту у кого нет денег или просто хейтеры принципиально обиженные по разным причинам