Starfield позаимствовала полюбившуюся фанатам Fallout 76 функцию со скриншотами на экране загрузки

Теперь, когда Starfield вышла в свет, игроки находят всевозможные тонкости, которые Bethesda добавила в игру, но не стала освещать в предрелизном маркетинге. Одна из таких особенностей - случайный выбор скриншотов из библиотеки фоторежима для использования в качестве загрузочных экранов - перекочевала из Fallout 76.
Учитывая количество загрузочных экранов в Starfield, это очень хороший способ не только сделать время простоя более интересным, но и побудить вас использовать фоторежим в игре.
Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. С 1 сентября доступен ранний доступ к игре для владельцев Ultimate-издания.
Журналисты встретили ролевую космическую игру высокими оценками: она получила средний балл 86. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Тут уже никакая помощь не поможет, тут только крематорий.
Starfield много чего позаимствовал из Fallout 76
То чувство когда пытаешься сделать скриншот, но случайно скринишь экран загрузки.
Да Starfield и есть переделанный Fallout 76, только без онлайна. Такая же пустая унылая хрень.
Не знаю F76, пока выглядит, как фанатский мод про космос на движке F4
Там реально так пусто, как говорят?
Я лично ожидал намного большего!
После 5 - 6 часов игры, появилось желание поиграть в Fallout 4.
Чел на скрине: "Хьюстон, у нас проблема"
Там реально такие жопомонстры?
Лучше бы они позаимствовали от no man sky всю тему с передвижением по космосу, с гепер двигателем и где можно самому долететь до того чего хочешь и высадиться там где ты хочешь.
Просто в космосе ничего интересно вообще нет! Блин полететь в космос заставка и загрузка, полетал в космосе / пострелял, нужно передвинуться далеко на миссию и снова видео вставка с загрузкой, прилетел к другой планете а долететь до нее самому нельзя мля! Нужно снова нажать на эту планету, выбрать высадку и смотреть заставку приземления.
народ, что там по русификаторам? есть более менее полный русификатор? чет никак не могу найти нормальный. то квесты не переведены, то диалоги обрезаются...
Ну так вот:
https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_dialogov_i_interfejsa_v2_4_segnetofaza-1648543
Я ставил предпоследнюю версию от вчерашней даты и косяков не обнаружил. Разве что мужик называет женщину ОН, а женщина обращается к нему на ОНА :)
всё переведено? или что-то осталось на английском? у меня почему то все квесты на инглише
Графоний в Старфилде оставляет желать лучшего
у этого убожества даже фанаты есть ???