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Starfield 06.09.2023
7 1 020 оценок

Starfield позаимствовала полюбившуюся фанатам Fallout 76 функцию со скриншотами на экране загрузки

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butcher69
Новости

Теперь, когда Starfield вышла в свет, игроки находят всевозможные тонкости, которые Bethesda добавила в игру, но не стала освещать в предрелизном маркетинге. Одна из таких особенностей - случайный выбор скриншотов из библиотеки фоторежима для использования в качестве загрузочных экранов - перекочевала из Fallout 76.

Учитывая количество загрузочных экранов в Starfield, это очень хороший способ не только сделать время простоя более интересным, но и побудить вас использовать фоторежим в игре.

Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. С 1 сентября доступен ранний доступ к игре для владельцев Ultimate-издания.

Журналисты встретили ролевую космическую игру высокими оценками: она получила средний балл 86. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

-3
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
VaZZers
7
Destroited

Тут уже никакая помощь не поможет, тут только крематорий.

1
Freund Benno

Starfield много чего позаимствовал из Fallout 76

6
Real Slim Shady

То чувство когда пытаешься сделать скриншот, но случайно скринишь экран загрузки.

0
0ncnjqybr

Да Starfield и есть переделанный Fallout 76, только без онлайна. Такая же пустая унылая хрень.

0
Berenika

Не знаю F76, пока выглядит, как фанатский мод про космос на движке F4

0
Berenika

Там реально так пусто, как говорят?

0
dangerous_beast Berenika

Я лично ожидал намного большего!

После 5 - 6 часов игры, появилось желание поиграть в Fallout 4.

0
Berenika

Чел на скрине: "Хьюстон, у нас проблема"

0
Кей Овальд

Там реально такие жопомонстры?

0
dangerous_beast

Лучше бы они позаимствовали от no man sky всю тему с передвижением по космосу, с гепер двигателем и где можно самому долететь до того чего хочешь и высадиться там где ты хочешь.
Просто в космосе ничего интересно вообще нет! Блин полететь в космос заставка и загрузка, полетал в космосе / пострелял, нужно передвинуться далеко на миссию и снова видео вставка с загрузкой, прилетел к другой планете а долететь до нее самому нельзя мля! Нужно снова нажать на эту планету, выбрать высадку и смотреть заставку приземления.

0
Сyberpunk

народ, что там по русификаторам? есть более менее полный русификатор? чет никак не могу найти нормальный. то квесты не переведены, то диалоги обрезаются...

0
dangerous_beast

Ну так вот:
https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_dialogov_i_interfejsa_v2_4_segnetofaza-1648543
Я ставил предпоследнюю версию от вчерашней даты и косяков не обнаружил. Разве что мужик называет женщину ОН, а женщина обращается к нему на ОНА :)

1
Сyberpunk dangerous_beast

всё переведено? или что-то осталось на английском? у меня почему то все квесты на инглише

0
RTYWD

Графоний в Старфилде оставляет желать лучшего

0
Destroited
фанатам Fallout 76

у этого убожества даже фанаты есть ???

-1