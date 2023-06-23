Starfield позволит игрокам менять размер текста для повышения доступности ©

Тодд Говард объяснил, что в Starfield можно будет увеличить размер шрифтов, то есть шрифтов внутриигровых текстов, чтобы обеспечить большую доступность для всех и лучший опыт при смене разрешения экрана.

Руководитель Bethesda затронул эту тему в интервью подкасту Kinda Funny, в котором он рассказал, чего геймеры могут ожидать от Starfield, в том числе с точки зрения доступности.

Я думаю, что в Xbox проделали невероятную работу, учитывая все, что они сделали для доступности, особенно с их контроллером. Одной из важных задач, которую мы действительно хотели решить в игре, является наличие режима с более крупным шрифтом, что очень важно для ролевой игры, где есть много текста. Очевидно, что это полезно для доступности, но также и для разных форматов экрана; я заметил, что это действительно полезно, когда я играю в игру.

Далее Говард рассказал о том, как эта опция будет полезна для игр на небольших устройствах, таких как смартфоны и ноутбуки:

Выходит много портативных устройств, на которых можно транслировать эти игры, а иногда даже играть в них нативно, и это очень помогает в таких случаях, так что это одна из таких задач, на которых мы действительно сосредоточены.

Слова Говарда прозвучали после критики, полученной от специалиста по доступности за слишком маленький пользовательский интерфейс Starfield.