Starfield позволит игрокам менять размер текста для повышения доступности

Тодд Говард объяснил, что в Starfield можно будет увеличить размер шрифтов, то есть шрифтов внутриигровых текстов, чтобы обеспечить большую доступность для всех и лучший опыт при смене разрешения экрана.
Руководитель Bethesda затронул эту тему в интервью подкасту Kinda Funny, в котором он рассказал, чего геймеры могут ожидать от Starfield, в том числе с точки зрения доступности.
Я думаю, что в Xbox проделали невероятную работу, учитывая все, что они сделали для доступности, особенно с их контроллером. Одной из важных задач, которую мы действительно хотели решить в игре, является наличие режима с более крупным шрифтом, что очень важно для ролевой игры, где есть много текста. Очевидно, что это полезно для доступности, но также и для разных форматов экрана; я заметил, что это действительно полезно, когда я играю в игру.
Далее Говард рассказал о том, как эта опция будет полезна для игр на небольших устройствах, таких как смартфоны и ноутбуки:
Выходит много портативных устройств, на которых можно транслировать эти игры, а иногда даже играть в них нативно, и это очень помогает в таких случаях, так что это одна из таких задач, на которых мы действительно сосредоточены.
Слова Говарда прозвучали после критики, полученной от специалиста по доступности за слишком маленький пользовательский интерфейс Starfield.
Обилие новостей по Starfield уже начинает напрягать... Чувствую к релизу мы будем знать об игре всё, даже чем она закончится.
оно в основном нужно чтоб был медиа шум и ты такой чеза старфилд? первый раз слышу, загулял. крутая игра - хочу. а если забудешь такой смотришь новая новость и такой. -о, эта забыл как называется. помню крутая вроде. хочу. чтоб не забыт нада предзаказ запилить чтоб когда релизнется напоминалка пришла что в нее поиграть можно. а то столько новых клевых игор, столько не пройдено потому что некагда.
Да просто сонибои бомбят по 50-60 коментов в теме, а это трафик для ПГ и отчеты для рекламодателей что типа во скока трафла. Вот новости и идут сплошным потоком.
Агрессивные маркетинговые кампании у Bethesda Softworks длятся всего по несколько месяцев. А вспоминая многолетнюю рекламу Cyberpunk 2077, от постоянной рекламы в течении нескольких лет тошнило. Так что здесь терпимо.
сейчас Июнь! посмотрим какое у тебя будет мнение в конце Августа
ого, вау, вот это новость, никто до беседки этого не делал
Вау! Сегодня скачал халявный фаркрай6. И о чудо! Там тоже можно менять размер текста и даже подсвечивать лут для "повышения доступности"
А я то думал, что доступность внутриигровых текстов зависит от того, на каком языке он написан. Вот наивный. Спасибо Говарду, что подсказал. Можно теперь и в китайские игры играть на языке оригинала - главное, чтоб шрифты были покрупнее.
эта хорошо ато иногда так мелко делают что приходится привстать чтоб прочитать а иногда размер текта привязан к разрешению что 800х600 играть.
А буб слайдер будет?
Инновации, надеюсь смартфоны то будут поддерживать творческие 60 кадров.
Неужели, вот это и правда от души спасибо.
Отлично, особенно для 4K-телевизоров и портативных устройств.
А то субтитров и текста, играя на телевизоре, не видно вообще.
вау)))уже во многих играх можно субтитры ставить мелкие,средние и большие
Стало известно, что в грядущей научно-фантастической игре Starfield от Bethesda Game Studios может появиться русская текстовая локализация. Информацию о работе над текстовым переводом игры на русский язык с Digital Report на условии анонимности поделились сотрудники компании, которые совместно с Microsoft занимается процессом локализации цифровых продуктов. Известно, что текстовый перевод на русский язык уже был на высоком уровне готовности. Однако процесс затормозился из-за юридических проблем, которые на данный момент практически удалось решить. Ожидается, что работа над русскими субтитрами будет возобновлена и закончена еще до официального релиза игры в сентябре 2023 года.
Хороший прикол....даже не надейтесь
Ну конечно! С русскоязычным сайтом (не с западным), о котором никто никогда не слышал - поделился сам Сотрудник Bethesda !!!
Я тебе расскажу более реалистичный сценарий. 1-го сентября будет ранний доступ. До 6-го сентября сделают Машинный перевод. Да, кривоватый, но поиграть можно будет. А вот дальше ZoG (или еще какие энтузиасты) сядут за более качественный текстовый перевод, и, учитывая количество текста, выпустят его не ранее, чем через год, полтора!
лучше бы русский зяык позволил выбирать, а не это вот все
А вот это хорошо. Я вот не смог играть в оутер ворлд из-за мелкого шрифта? а мод для увеличения ломал интерфейс.