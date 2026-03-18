Starfield позволит купить дом внутри астероида

Разработчики из Bethesda готовят крупное обновление для Starfield, и вместе с ним в игре появится необычная возможность для самых богатых игроков — собственный дом внутри выдолбленного астероида.

Новинка под названием Asteroid Manor станет частью обновления Free Lanes, которое выйдет 7 апреля вместе с дополнением Terran Armada и релизом игры на PS5. По словам продюсера Тима Лэмба, это как раз тот «предмет мечты», на который можно потратить накопленные за годы кредиты.

Жилище обещает быть одним из самых впечатляющих в игре. Внутри — просторный атриум с видом на космос, несколько уровней, зоны отдыха, тренажёрный зал и даже бассейн. Разработчики описывают стиль как нечто в духе «логова космического злодея», а сам объект может быть связан с лором вселенной.

Дом полностью настраиваемый, как и другие жилища в игре, но выделяется масштабом и атмосферой. Найти его будет не так просто — доступ к Asteroid Manor спрятан в новом космопорте Anchor Point, где игрокам предстоит узнать цену и условия покупки.