Starfield позволит купить дом внутри астероида

Разработчики из Bethesda готовят крупное обновление для Starfield, и вместе с ним в игре появится необычная возможность для самых богатых игроков — собственный дом внутри выдолбленного астероида.
Новинка под названием Asteroid Manor станет частью обновления Free Lanes, которое выйдет 7 апреля вместе с дополнением Terran Armada и релизом игры на PS5. По словам продюсера Тима Лэмба, это как раз тот «предмет мечты», на который можно потратить накопленные за годы кредиты.
Жилище обещает быть одним из самых впечатляющих в игре. Внутри — просторный атриум с видом на космос, несколько уровней, зоны отдыха, тренажёрный зал и даже бассейн. Разработчики описывают стиль как нечто в духе «логова космического злодея», а сам объект может быть связан с лором вселенной.
Дом полностью настраиваемый, как и другие жилища в игре, но выделяется масштабом и атмосферой. Найти его будет не так просто — доступ к Asteroid Manor спрятан в новом космопорте Anchor Point, где игрокам предстоит узнать цену и условия покупки.
Щас дом в астероиде куплю, и игра сразу раскроется.
Жилища были актуальны в Скайриме ,Фолле 4 . Я вам открою виликую тайну Страпонфилда ,там жилище-это корабль .Передвижной дом со всеми удобствами ,пушками и кают кампанией .Я шоке от этих смешных потуг ,сделать из Филда ,что то стоящее .Где центральный пункт управления аванпоста ? ,Тодд-недорукий и его программеры сделать это не в состоянии .Почему в контейнер вмещающий по виду штук 10 человек ,влезает только 50 кг ? Жалкий Тодд и его недо-команда впали в окончательный маразм и способны лишь лепить улучшении фоторежима и прочую незначительную глупость .Страпонфилд это жесточайщий кризис Бетесды .Хотя поиграть в игру советую ,сюжет по началу впечатляет .
А какой в этом смысл, если в Старфилде у игрока итак есть жилище - его корабль... Лучше бы нормальных сценаристов наняли и наконец заполнили контентом тысячу пустующих планет. Точка.
Ого вот это уже хочеться вот бы там ещё ферму себе сделать